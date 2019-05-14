Куда девать мусор? ТОП-5 российских технологий переработки

Отечественные умельцы придумали всевозможные способы превратить отходы в разные полезные вещи. Идей полно, весь вопрос — чтобы ими заинтересовались те, от кого зависит их реализация.

В Швеции нет мусора. В смысле совсем. До такой степени, что его даже покупают (по-ку-па-ют!) у других стран. Мягко говоря, зачем, спросим мы? "А как же!" — удивятся шведы. Полезная вещь! Что они с ним делают: во-первых, половину сжигают, но только не так, чтобы дышать стало нечем и все умерли от рака, а так, чтобы вырабатывать из этого дела электричество и биогаз, то есть топливо. Свет в домах жителей Стокгольма почти наполовину обеспечивается отходами. Далее ещё треть выброшенного идёт на вторсырьё. Ну и оставшиеся процентов пятнадцать — компост, удобрения и тому подобное.

Господи, возьмите даром! У нас 60 миллиардов тонн, помойка на четыре миллиона гектаров! Власти надумали всё это просто отправить в печь, но народ против: какие бы ни были там фильтры, всё равно задохнёмся. И что, больше никаких идей нет? Вообще-то есть. Пожалуйста:

Пиролиз

Мусор отправляется в ад, где плюс 1600 градусов, но без доступа кислорода. Поэтому в итоге — никаких смол и диоксидов. Зато получается газ, на котором можно делать электричество и тепло. Один такой реактор уничтожает 100 тонн отхода в сутки, освещает дома для восемнадцати тысяч семей и согревает девятнадцать тысяч квадратных метров. Причём ему даже топливо не нужно — он на том же самом газе и работает. Придумали всё это в инженерном центре "Итлан", находится он в Рыбинске.

Плавка

Аналогично — жар больше, чем в печке (1500 градусов), но отходы в нём не горят, а плавятся. Вредные соединения при этом полностью распадаются на молекулярном уровне. Из получающейся раскалённой массы можно извлечь драгоценные металлы — они оседают на дне ванн, где всё это варится. Остальные шлаки подходят для производства стройматериалов, а углеводороды предлагают использовать как топливо. Авторы идеи — специалисты Московского института стали и сплавов.

Ещё один способ термообработки

Похожую технологию разработали в НИТУ "МИСиС". Тоже предполагает тепловое воздействие, но не сжигание. Согласно расчётам, за год таким образом можно избавиться от 170 тысяч тонн мусора и при этом получить 4320 мегаватт электроэнергии и 34 тысячи тонн полезного сырья, из которого можно делать гравий, тротуарную плитку, теплоизоляцию. Плюс концентрат цветных металлов.

Получение сорбентов

Сорбенты — это такие фильтрующие волокна или гранулы из полимеров, их используют, например, на АЗС для очистки технической воды, они могут помочь при разливе нефти. Российские учёные предлагают их делать из автомобильных покрышек, одноразовых шприцов, полиэтилена, пластиковых бутылок. Всё что нужно — расплавить их при температуре 150­–300 градусов и отправить в реактор, где сырью придадут нужную вязкость.

Окисление

Речь об установке "Аист", которая прославила разработчиков из Томска. В ней мусор нагревается и проходит несколько ступеней разложения и окисления. Может перерабатывать практически любые отходы, лишь бы в них содержался углерод. А главное — делает из них столько всего полезного: керосин, бензин, солярку, электричество, тепло. Что характерно — благополучно купил это изобретение кто? Иностранцы.

Чем мы не шведы? А тем, что у нас на такое дело деньги жалеют. А ещё тем, что мусорный российский бизнес частенько "криминализирован", то есть рулит всякая мафия-рэкет. Вот где надо порядок наводить.