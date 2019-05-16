Мессенджеры не без опасности. Дуров обвинил конкурентов в сотрудничестве с ФБР

Основатель Telegram Павел Дуров заявил намедни, что пользователи самого популярного мессенджера WhatsApp никогда не будут находиться в безопасности, поскольку Facebook (владелец мессенджера) сотрудничает со спецслужбами. На самом деле Цукерберг частый гость Белого дома и прочих государственных учреждений. Но давайте не будем забывать, что доступ к вашей переписке в Telegram всегда имеется как минимум у брата Павла Дурова — Николая.

Аргументы создателя Telegram просты и понятны — американский мессенджер соединяет более миллиарда клиентов по всему миру, является частью Facebook и абсолютно точно сотрудничает с американскими же спецслужбами (просто в силу масштаба).

Дуров утверждает, что "дырки" в программном коде Facebook и WhatsApp оставлены умышленно, чтобы сотрудникам ФБР было проще получать доступ к переписке пользователей.

Да, возможно, допустим. Но какие именно дырки в программном коде Telegram позволили Николаю, брату Павла Дурова, получить доступ к переписке их бывшего сотрудника Антона Розенберга и частично эту самую переписку удалить? История абсолютно невыдуманная и ни разу, подчеркну, ни одного раза не опровергнутая никем из представителей Telegram или кем-то из семьи Дуровых. Более того, косвенным подтверждением вины братьев в перлюстрации переписки Розенберга может являться тот факт, что они сначала предъявили бывшему товарищу иск на 100 млн рублей, а после поднятия шумихи в СМИ иск отозвали и поспешили замять конфликт, чтобы он не превратился в цунами, которое сметёт весь флёр и пафос с Дурова и его легенд о безопасности Telegram.

То есть я веду к тому, что правота Павла Дурова заканчивается на том самом моменте, когда он утверждает, что WhatsApp плохой, а Telegram абсолютно прекрасный — с точки зрения безопасности. Не оценивая, собственно, их интерфейсы и сервисы, хотя у "Телеги" они, конечно, на три головы выше, чем у WhatsApp, но это отдельная тема для разговора.

Стоит раз и навсегда усвоить одну простую вещь — ни один бит или байт сгенерированной вами в Сети информации не находится в абсолютной или даже относительной безопасности. Если вы произвели ценную для кого-то информацию — её всегда могут у вас похитить или попытаться вскрыть ваши аккаунты в социальных сетях и так далее.

Вам скучно заполнять, допустим, какие-то миграционные карточки на границе. Как нас раздражает, когда эти занудные чиновники требуют от нас какую-то подробную личную информацию. Но когда ту же самую информацию у нас запрашивает социальная сеть или мессенджер, которым мы не то что в глаза заглянуть не можем, а даже умозрительно не можем себе представить, где вся наша информация будет храниться и кем, мы всё равно с радостью её отдаём.

Причём мы делимся этой информацией в таких количествах, что проклятые американские шпионы рыдают от злобы и бессильной ярости. Им для работы приходится долго куда-то внедряться, аккуратно кого-то куда-то вербовать — в общем, полный опасностей и невзгод быт, всегда связанный с риском. А Цукербергу достаточно голубенькой плашечки в Facebook или зелёненького облачка WhatsApp — и им мы рассказываем всё и по три раза в неделю выдаём свежие сканы паспортов всех членов своей семьи (допустим, вы отправляете фото паспортов менеджеру туристического агентства). То есть, вдумайтесь, незнакомым тётям и дядям вы с лёгкостью рассказываете о себе буквально всё, вплоть до точных дат, когда вас не будет дома, с уточнением места, где именно вы будете.

Действительно думаете, что это безопасно? Павел Дуров прав — это абсолютно небезопасно. Правда, есть один важный нюанс — это небезопасно в любом мессенджере, не только в WhatsApp, но и в Telegram, в Viber и в других мессенджерах.

Telegram безопаснее? Пффф, забудьте, вам известно, например, что сервера Telegram из Британии во Францию транспортировались фактически контрабандой и могли оказаться под арестом? Да, правда, просто когда Дурову захотелось, они вызвали "газельку", забили её до отказа серверами мессенджера и повезли через несколько границ без всяких сопроводительных документов и какого-то подобия соблюдения правил безопасности транспортировки, не говоря уж о безопасности самой информации, находящейся на этих серверах.

В сущности, господин Дуров ругается не на WhatsApp, а на зеркало, перед которым стоит сам. И, обвиняя в сотрудничестве со спецслужбами один мессенджер, он таким образом однозначно указывает на то, что мессенджеры сами по себе представляют интерес для спецслужб различных стран. Telegram интересует их не в меньшей степени, чем WhatsApp, а может, даже и в большей. Про WhatsApp мы поняли: они сотрудничают с американскими спецслужбами. Спасибо, Павел. А с каким спецслужбами сотрудничает Telegram, не подскажете? Или нужно просто подождать выступления Цукерберга?