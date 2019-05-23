Битва титанов за Huawei: что делать пользователям?

Доцент финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как китайский Huawei раздробит яблоко мирового монстра Apple на мелкие кусочки и почему он не последний.

Вслед за торговой войной США объявили Китаю ещё и технологическую. Вашингтон объявил вне закона китайскую телекоммуникационную компанию Huawei.

Формально потому, что китайцы занимались нечестной конкуренцией. Но по факту лишь за то, что Huawei стала теснить с мировых рынков американскую продукцию. Если ещё 10 с лишним лет назад китайские роутеры, телефоны и электроника считались чем-то второсортным (автор работал в телекоммуникационной сфере и помнит, с каким пренебрежением интернет-фирмы относились к "китайцам"), то сейчас это высокотехнологичная и дешёвая продукция. По сути, убийца брендов.

Руководители компании признают, что при такой экспансии конфликт с американцами был неизбежен — и вот он произошёл. Так, компания Google уже отказалась работать с Huawei и лишает её лицензии на пользование операционной системой Android (с августа все телефоны Huawei на Android перестанут обновляться). В Microsoft, по всей видимости, обсуждают изгнание компании из семьи пользователей операционной системы Windows, после чего, по мнению американских специалистов, экспансии ноутбуков Huawei настанет конец. И тяжёлые времена наступят для всей компании.

Американцы уверены, что они победили, ведь, на первый взгляд, Вашингтон действует правильно. Сила Китая как глобального конкурента США в том, что Пекин (в отличие от того же СССР) глубоко интегрирован в мировую экономику. И бьётся с США, как раз используя те же глобальные инструменты и правила, которые американцы установили и которыми вроде как управляют. А раз они ими управляют, то могут и должны бить по КНР с использованием этих инструментов. Тем более опыт такого давления уже есть. США контролируют мировую финансово-экономическую систему и уже используют этот контроль для давления на Россию, а также на Иран.

К сожалению, Вашингтону нужно было бы хорошо изучить этот опыт. Понять, что не авианосцы, а именно этот контроль за универсальными мировыми институтами и инструментами является главным оружием американского глобального лидерства. США должны всячески поддерживать веру в нужность и безальтернативность этих инструментов (доллара как универсальной валюты, МВФ как универсального кредитора, американского программного оборудования как лучшего в мире, Google как основного поисковика, Facebook как основной сети, Visa как карточной системы и т.п.). До недавнего времени эта вера была, и третьи страны не видели необходимости вкладываться в создание параллельных институтов и инструментов. Та же система Linux, позиционировавшаяся как альтернатива Windows, существовала, но не пользовалась большой популярностью.

Однако с тех пор, как США стали активно пользоваться этими инструментами для политического продавливания всех подряд (причём не скрывая, что причины давления исключительно политические и противоречат принципам свободного рынка), авторитет глобальных американских инструментов резко упал. И страны начали создавать параллельные им структуры.

В России появились карточная система "Мир" и система спутникового позиционирования ГЛОНАСС, в Китае — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, их собственные поисковая и платёжная система. Сейчас же китайцы, по всей видимости, озаботятся и созданием эффективных операционных систем. И не исключено, что Китай создаст под это дело новые телекоммуникационные компании — денег у этой страны много, как и интереса к высокотехнологичным областям.

Теперь же появятся ещё и потенциальные покупатели — действия США в отношении Huawei стали сигналом и для других стран, осознавших пагубность всяческой зависимости от американских компаний. Неслучайно в КНР уже предлагают американцам внимательно присмотреться к логотипу Huawei — он похож на яблоко, которое разрезали на кусочки. Тонкий намёк на то, что китайская компания сделает с американской Apple. Да, не сразу — в ближайшие месяцы или даже годы компания Google может чувствовать себя спокойно и продолжит оставаться мировым лидером в своей области. Однако уже процесс запущен, и остановить его будет уже сложно.

Конечно, для пользователей такие информационные войны приведут к ряду неудобств. Те из них, кто уже пользуется аппаратурой Huawei, будут лишены обновлений и, соответственно, технической поддержки их операционных систем. Да, с этим жить можно, но лишь до первого глобального вируса, для борьбы с которым Google будет делать критическое обновление. Или же до появления первых программ и устройств, требующих новейшей "сборки" системы Android. Можно, конечно, ставить пиратскую систему, однако с ней возникнет столько проблем, что, возможно, пользователи просто предпочтут сменить компанию — производителя гаджетов.

Что же касается тех, кто всё-таки останется верным Huawei, то им придётся ждать, пока компания оснастит свои устройства новыми операционными системами. Linux или же какими-нибудь китайскими аналогами. Однако эта замена тоже грозит серьёзными неудобствами.

Однако пользователи не в состоянии остановить американцев, которые занимаются деглобализацией мира. И она в итоге приведёт к тому, что "неудобства" станут неизбежным злом — если, конечно, вы не хотите подчиняться рэкету американских корпораций на службе у Правительства США. И вслед за уже разбитым долларом и "яблоком" информационной монополии лишится Facebook.

В каждой стране будут делать упор на свои соцсети, а некоторые (та же китайская Wei Bo) могут выйти на глобальный уровень. За ним последует сам поисковик Google, который может выдавать "нужные" ответы на поисковые запросы. С монополией попрощаются и производители оружия. Российские корпорации (ОАК и другие), а также их китайские коллеги производят более дешёвые и надёжные образцы вооружений. Так что в истории с Huawei США рубят не сук, а само дерево, на вершине которого успешно жили последние десятки лет.