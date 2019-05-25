Больше камер и меньше рамок. Чем удивит бюджетный iPhone 2019 года?

На сайте Евразийской экономической комиссии появилось упоминание целых одиннадцати новых iPhone, презентация которых состоится уже в начале этой осени. Лайф рассказывает, почему моделей так много, чего от них ожидать и выпустит ли наконец Apple новый дешёвый смартфон с заветным логотипом на крышке.

Что случилось?

В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) был зарегистрирован целый пул девайсов Apple с номерами A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 и A2223. Все устройства отмечены как "смартфоны торговой марки Apple". Каждое работает на операционной системе iOS 12. Регистрация в ЕЭК — это рядовая процедура, через которую проходят все смартфоны перед официальным анонсом и стартом продаж на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В прошлом году, например, точно так же ЕЭК, можно сказать, слил информацию об одиннадцати моделях iPhone 2018 года.

Зачем так много?

Всё просто. Как и в прошлом году, одиннадцать таинственных ашек раcпределятся по нескольким категориям. Несколько версий придётся на iPhone XR образца 2019 года, другие — на версии преемников XS и XS Max. Например, издание 9to5mac готово п оручиться только за A2111, A2161, A2215: они, дескать, придутся на XR 2.

Обозначения смартфонов Apple типа АХХХХ используются для сортировки версий iPhone по поддержке разных каналов связи, которые отличаются в зависимости от региона. В целом это бесполезная информация для обывателя, который собирается покупать и использовать iPhone в одной стране. В противном случае может случиться так, что условно купленный в Индонезии смартфон не будет "ловить" канал LTE, например, в Японии.

Чего ждать от нового iPhone XR?

iPhone XR, который появился в прошлом году, кажется нам наиболее привлекательным и интересным аппаратом. По одной простой причине — он самый дешёвый из всех актуальных iPhone. Поэтому наибольший интерес вызывает и его преемник.

Главным изменением будет камера: она станет двойной. Подробностей о ней, увы, чрезвычайно мало. Ну разве что все инсайдеры склоняются к тому, что она будет расположена в выступе нового формата: квадратном, а не вытянутом, как сейчас у XS и XS Max. Но можно предположить, что это будет дуэт основного датчика с большим разрешением и дополнительного с телефотообъективом для двукратного зума. Фронтальная камера у всех трёх смартфонов 2019 года получит 12-мегапиксельный датчик вместо нынешнего 7-мегапиксельного.

Другим заметным обновлением линейки XR должны стать новые цвета: зелёный и лавандовый. В первую очередь это можно расценивать как заигрывание с Китаем. Тамошние пользователи ввиду ряда культурных особенностей сильно заморочены на цветах.

Кроме того, согласно вбросам, новый недорогой iPhone будет немного толще и шире: 150,9х76,1х8,5 мм против 150,9x75,7x8,3 мм. Самой очевидной причиной, по которой новинку может "раздуть", является увеличенная ёмкость аккумулятора. Впрочем, аналитики считают , что сильно надеяться на это не стоит. Дескать, если ёмкость и увеличится, то не более чем на 5%. К слову об аккумуляторе, есть информация, что XR 2, как и остальные модели 2019 года, получит реверсивную беспроводную зарядку.

О начинке известно не так много. Впрочем, Bloomberg не исключает , что Apple установит новейший процессор А13 Bionic, выполненный по 7-нм техпроцессу второго поколения, во все три свежих смартфона.

В остальном XR 2 должен остаться прежним. А именно — с 6,1-дюймовым LCD-экраном с чёлкой и более привлекательным ценником. Пока инсайдеры склоняются к ценнику в 799 долларов, то есть на 50 долларов дороже прошлогодней модели.

А что с iPhone XL и XL Max?

2020 iPhones May Have Full-Screen Touch ID, New iPhone SE Based on iPhone 8 Also Possible Next Year https://t.co/AZV76nAJYj by @rsgnl pic.twitter.com/PWoIaW4WDz — MacRumors.com (@MacRumors) 24 мая 2019 г.

Аналогично с XR 2: здесь тоже не стоит ждать революции. Формфактор останется прежним, диагональ — тоже: 5,8 дюйма у XL и 6,5 дюйма у XL Max. Впрочем, некоторые настаивают на том, что рамки и "бровь" станут тоньше. Не исключено, что тумблер переключения режимов станет круглым.

Но так же, как и в случае с XR 2, в старших моделях улучшится камера. На смену приевшейся двойной придёт тройная. Первый дополнительный объектив будет телефото с трёхкратным оптическим увеличением, а второй — с широкоугольной линзой. Характеристики оптики не раскрываются, но предполагается, что iPhone XL и XL Max будут точнее работать с дополненной реальностью и лучше снимать в условиях низкой освещённости. Последнее, пожалуй, очень резонно, поскольку Huawei P30 Pro в этом отношении сильно задрал планку. И да, всё больше и больше появляется утечек, подтверждающих, что три объектива будут расположены причудливым образом в квадратном выступе. Зато не как у всех.

Фронталка, как мы отметили выше, получит большую разрешающую способность. Да и в целом датчики True Depth, отвечающие за распознавание лиц, обещают обновить. Как раз из-за этого и появилась надежда на более тонкую "бровь". Однако уважаемый китайский аналитик Мин Чи Куо с этим предположением не согласен . Есть все шансы, что обновлённая биометрическая система заявится и в XR 2.

Что до аккумуляторов, то здесь есть все шансы получить большую ёмкость. Поскольку, в отличие от XR 2, преемники старших моделей 2018 года станут толще аж на полмиллиметра. И отнюдь не прихоти ради. Мин Чи Куо уверен, что Apple увеличит ёмкость XL и XL Max на 20–25%. Кроме того, японское издание Macotakara утверждает, что новинки будут поставляться с мощными блоками питания на 18 Вт, аналогичными тем, что комплектуют iPad Pro. Очень, конечно, хочется, чтобы это было правдой, но верится с трудом — Apple не настолько щедрая компания.

Маловероятно, но всё же. Макс Вайнбах, довольно известный разработчик, писал , что Apple оснастит новые iPhone революционным тачскрином, который будет реагировать на касания даже в воде. Впрочем, сам же Вайнбах не исключает, что к iPhone 2019 года эта технология может не поспеть, поскольку пока в стенах Apple обкатываются ранние прототипы этой технологии. Более вероятным кажется слух о том, что все три новых iPhone получат поддержку стилуса Apple Pencil. Как же мы без этого раньше-то жили...

Цена снова немного повысится. Ожидается, что за XL американская компания будет просить от 999 долларов, тогда как самая большая версия обойдётся минимум в 1099 долларов.