Самоубийство Sony. Как Xperia 10 Plus по цене двух Xiaomi унижает японцев

Последнее время на рынке смартфонов дела у Sony обстоят скверно: мобильное подразделение регулярно отчитывается о снижении продаж и убытках. Но гордые японцы не сдаются и продолжают барахтаться. Как следствие, в начале этого года компания представила новую линейку Android-девайсов: флагман Xperia 1, "средняки" Xperia 10 и 10 Plus и бюджетник Xperia L3. До Лайфа доехал 10 Plus, и мы с сожалением рассказываем, почему это катастрофа, а не смартфон.

Предисловие

Бренд Sony — очень известный и обладает неисчерпаемым кредитом доверия почти по всем направлениям. У него превосходные телевизоры, не менее прекрасные наушники и колонки, хорошие киностудии, одни из лучших фотоаппаратов и самая успешная игровая консоль. Но смартфоны — тёмное пятно на репутации корпорации. Забежим вперёд и отметим, что у Xperia 10 Plus есть несколько приятных опций, но на каждую найдётся недостаток, а то и два.

Что касается низких финансовых показателей. В 2018 году Sony продала всего 6,5 млн смартфонов. Это плохо даже для самого вендора: в 2017-м было 13,1 млн. Мы уже молчим про сравнение с другими брендами. Xiaomi лишь в Индии и всего за один месяц сбыла более 1 миллиона смартфонов только одной модели. LG, седьмой по объёму поставок производитель смартфонов в мире, в последнем квартале 2018 года отгрузила 9,5 млн девайсов. Так что да, у Sony, совершенно очевидно, всё плохо на этом рынке. И Xperia 10 Plus никак это не исправит.

Дизайн и эргономика

Xperia X10 Plus выглядит как угодно, но только не банально. Из-за нестандартного соотношения сторон 21:9 и диагонали экрана 6,5 дюйма корпус вытянулся на 167 мм. Это самый длинный смартфон, который нам приходилось видеть. Даже отнюдь не маленькие P30 Pro (158 мм) и Galaxy S10+ (157 мм) меньше. Несмотря на это, аппаратом на удивление удобно пользоваться. Даже в кармане узких джинсов он не давит и ни во что не упирается.

Модной безрамочностью здесь в какой-то степени решили пренебречь. Сбоку и снизу полосы узкие, но сверху — жирная линия толщиной в сантиметр. Боковые и задняя части корпуса — почти монолитный кусок пластика. В нашем случае — позолоченного. Спасает ситуацию то, что выбрать можно ещё из чёрного, серого и синего цветов. Любой из них будет менее вульгарным, чем золотой. Сам пластик не вызывает восторга, но и желания немедленно его сжечь нет. Он обычный: матовый и от того не такой маркий. "Почти монолитный" он потому, что снизу, в блоке с микрофоном, динамиком и USB-C, — металлическая вставка. Аналогичным материалом оформлена камера.

Все кнопки сосредоточились на правом торце. Сверху — кнопка питания. Ниже — сканер отпечатков пальцев. Это, к слову, флагманская "фишка" Sony, которая оригинальная и, что немаловажно, довольно удобная. Работает хорошо, даже несмотря на маленькую площадь сенсора. Под ним — качелька громкости. При такой длине корпуса неудобно. Скриншот одной рукой и вовсе не сделаешь. Слева расположен лоток на две сим-карты и слот для microSD. Всё скрыто под одной заглушкой, которая, к слову, открывается без инжектора. Удобно, но тут же ложка дёгтя в виде отсутствия горячей замены сим-карт. Ещё одна "фишка" Sony, которую странно видеть в 2019 году. На верхнем торце — микрофон и разъём на 3,5 мм. Сзади — двойная камера. Она расположена посередине и горизонтально, а не слева и вертикально, как у многих других.

Дисплей и звук

В Xperia 10 Plus стоит 6,5-дюймовая IPS-матрица с соотношением сторон 21:9, разрешением 1080 х 2520 (FHD+) и плотностью 422 ppi. Запас яркости высокий и, пожалуй, сравнится с Redmi Note 7 . Контрастность для ЖК-экрана высокая, но в любом случае даже не близка к OLED.

Sony сделала ставку на необычное соотношение сторон 21:9. Тогда как на рынке доминируют 16:9 и 18:9. Первый — это "Ютуб" и сериалы (золотой стандарт современного ТВ). Второй — всё, что касается современных сериалов из онлайн-кинотеатров. А вот 21:9 — ни к селу ни к городу. Этот непонятный формат почти игнорирует "Ютуб" и изредка под него адаптирует свои проекты Netflix.

Но отметим, что этот формат пользуется спросом у кинодистрибьюторов. Sony, к слову, именно на фильмах и делает акцент. Но спросите себя сами, когда в последний раз вы смотрели на смартфоне именно фильм, а не сериал? В общем, не думаю, что большинство будет выискивать фильмы именно 21:9. Ну а те, кто заморочится, конечно, наверняка останутся довольными. Смотреть любое видео со стопроцентным заполнением экрана — приятно. Но это относится к любому формату.

Тут же камень в огород Sony за звук. Раз уж позиционируете свой смартфон как портативный кинотеатр, извольте предоставить какое-никакое стереозвучание. На деле же — монодинамик. Он громкий, но грубый. Есть фирменные "улучшайзеры", один из которых влияет даже на динамик: с ClearAudio+, на наш взгляд, смартфон начинает "петь" помягче.

А вот для чего супердлинный дисплей действительно подходит хорошо, так это для соцсетей и мобильного веб-сёрфинга. Количество контента, которое помещается на одном экране, удивляет и радует. Читать статьи и листать ленты действительно приятно. Здесь Sony однозначно респект.

Производительность и автономность

В Xperia 10 Plus установлен процессор 2017 года Snapdragon 636. И это проблема, потому что в современном смартфоне средней ценовой категории хочется видеть что-нибудь поактуальнее: прошлогодний Snapdragon 710 или на крайний случай всё ещё позапрошлогодний, но более мощный 660-й. Во-первых, на рынке полно аппаратов на 636-м, которые в 2−2,5 раза дешевле. Во-вторых, 636-го банально мало для разрешения FHD+. Особенно когда речь заходит об играх. Хотя даже в интерфейсе этот смартфон периодически подлагивает. За одно спасибо этому процессору — смартфон почти не греется.

Оперативки тоже хотелось бы побольше — её здесь 4 Гб. Впрочем, для "средняков" это стандарт. Встроенной памяти — 64 Гб. Если не снимать только в 4К, хватит надолго.

Ёмкость аккумулятора — 3000 мАч. В целом для 6,5-дюймового экрана этого мало. Но Sony каким-то образом удалось его обуздать, что смартфона хватает на дольше, чем ожидаешь. Один световой день 10 Plus выдерживает спокойно. А вот с зарядкой беда, поскольку нет ни одной из многочисленных возможностей быстро зарядить телефон. Как результат, от 0 до 100% смартфон заряжается около двух часов.

Камеры

В Xperia 10 Plus используется фотомодуль с двумя датчиками: главный — на 12 Мп с диафрагмой f/1,8 и дополнительный телефото на 8 Мп с f/2,4 для двукратного зума. Фронталка обычная — на 8 Мп — со светосилой f/2,4.

При идеальном освещении от аппарата можно добиться хороших, насыщенных и детализированных снимков. Но часто не хватает динамического диапазона: фотки то заливает светом, то уводит в тень. Также есть вопросы к автофокусу — он довольно медленный.

Днём можно сделать неплохое боке. Правда, придётся постараться, чтобы найти дистанцию, которая устроит смартфон.

В помещении с не самым ярким освещением качество снимков сильно падает. Фотографии резко теряют в детализации, появляется много пересвета.

Если в сумерках с камерой ещё можно побороться, то ночью руки опускаются — всё плохо. И едва ли здесь виноват P30 Pro, который нас сильно избаловал. 10 Plus сильно замыливает объекты и катастрофически жадничает по цветам.

Селфи со своей задачей справляется. Главная проблема, как и главной камеры: по мере уменьшения света сильно падает качество картинки. Впрочем, спасибо Sony за то, что их камера не навязывает свой бьютификатор. Он есть, но по умолчанию отключён.

При этом аппарат неплохо снимает видео. Правда, тут часто придётся выбирать. Дело в том, что в 4К картинка получается очень детализированной, но стабилизации будто и нет. Зато в 1080 картинка выходит менее дёрганой, но уже не такой чёткой.

Итог

Многие могут задаться вопросом, а где обещанная катастрофа-то? А она в цене. По характеристикам и возможностям Xperia 10 Plus — весьма посредственный аппарат. Экран — большой, необычный, но IPS. Процессор — неактуальный. Аккумулятор — нормальный, но заряжается долго. Камеры — откровенно говоря, на троечку. Но при всём при этом Sony просит за свой смартфон 29 990 руб. С таким ценником этому смартфону просто нечего делать в России, где есть та же Xiaomi. Простите, но на "сером" рынке даже флагман Mi 9 можно найти дешевле. А там три камеры, OLED-экран, мощнейший процессор и быстрая зарядка. Sоny, прости, но при всей любви к тебе мы не можем рекомендовать 10 Plus к покупке. Так как он худший смартфон от А-бренда за свои деньги.