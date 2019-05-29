Самоубийство Sony. Как Xperia 10 Plus по цене двух Xiaomi унижает японцев

Самоубийство Sony. Как Xperia 10 Plus по цене двух Xiaomi унижает японцев

Фото © L!FE / Виталий Костеников

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Последнее время на рынке смартфонов дела у Sony обстоят скверно: мобильное подразделение регулярно отчитывается о снижении продаж и убытках. Но гордые японцы не сдаются и продолжают барахтаться. Как следствие, в начале этого года компания представила новую линейку Android-девайсов: флагман Xperia 1, "средняки" Xperia 10 и 10 Plus и бюджетник Xperia L3. До Лайфа доехал 10 Plus, и мы с сожалением рассказываем, почему это катастрофа, а не смартфон.

Предисловие

Бренд Sony — очень известный и обладает неисчерпаемым кредитом доверия почти по всем направлениям. У него превосходные телевизоры, не менее прекрасные наушники и колонки, хорошие киностудии, одни из лучших фотоаппаратов и самая успешная игровая консоль. Но смартфоны — тёмное пятно на репутации корпорации. Забежим вперёд и отметим, что у Xperia 10 Plus есть несколько приятных опций, но на каждую найдётся недостаток, а то и два.

Что касается низких финансовых показателей. В 2018 году Sony продала всего 6,5 млн смартфонов. Это плохо даже для самого вендора: в 2017-м было 13,1 млн. Мы уже молчим про сравнение с другими брендами. Xiaomi лишь в Индии и всего за один месяц сбыла более 1 миллиона смартфонов только одной модели. LG, седьмой по объёму поставок производитель смартфонов в мире, в последнем квартале 2018 года отгрузила 9,5 млн девайсов. Так что да, у Sony, совершенно очевидно, всё плохо на этом рынке. И Xperia 10 Plus никак это не исправит.

Дизайн и эргономика

<p>Фото © L!FE / Виталий Костеников</p>

Xperia X10 Plus выглядит как угодно, но только не банально. Из-за нестандартного соотношения сторон 21:9 и диагонали экрана 6,5 дюйма корпус вытянулся на 167 мм. Это самый длинный смартфон, который нам приходилось видеть. Даже отнюдь не маленькие P30 Pro (158 мм) и Galaxy S10+ (157 мм) меньше. Несмотря на это, аппаратом на удивление удобно пользоваться. Даже в кармане узких джинсов он не давит и ни во что не упирается.

Модной безрамочностью здесь в какой-то степени решили пренебречь. Сбоку и снизу полосы узкие, но сверху — жирная линия толщиной в сантиметр. Боковые и задняя части корпуса — почти монолитный кусок пластика. В нашем случае — позолоченного. Спасает ситуацию то, что выбрать можно ещё из чёрного, серого и синего цветов. Любой из них будет менее вульгарным, чем золотой. Сам пластик не вызывает восторга, но и желания немедленно его сжечь нет. Он обычный: матовый и от того не такой маркий. "Почти монолитный" он потому, что снизу, в блоке с микрофоном, динамиком и USB-C, — металлическая вставка. Аналогичным материалом оформлена камера.

Все кнопки сосредоточились на правом торце. Сверху — кнопка питания. Ниже — сканер отпечатков пальцев. Это, к слову, флагманская "фишка" Sony, которая оригинальная и, что немаловажно, довольно удобная. Работает хорошо, даже несмотря на маленькую площадь сенсора. Под ним — качелька громкости. При такой длине корпуса неудобно. Скриншот одной рукой и вовсе не сделаешь. Слева расположен лоток на две сим-карты и слот для microSD. Всё скрыто под одной заглушкой, которая, к слову, открывается без инжектора. Удобно, но тут же ложка дёгтя в виде отсутствия горячей замены сим-карт. Ещё одна "фишка" Sony, которую странно видеть в 2019 году. На верхнем торце — микрофон и разъём на 3,5 мм. Сзади — двойная камера. Она расположена посередине и горизонтально, а не слева и вертикально, как у многих других.

Дисплей и звук

<p>Фото © L!FE / Виталий Костеников</p>

В Xperia 10 Plus стоит 6,5-дюймовая IPS-матрица с соотношением сторон 21:9, разрешением 1080 х 2520 (FHD+) и плотностью 422 ppi. Запас яркости высокий и, пожалуй, сравнится с Redmi Note 7. Контрастность для ЖК-экрана высокая, но в любом случае даже не близка к OLED.

Sony сделала ставку на необычное соотношение сторон 21:9. Тогда как на рынке доминируют 16:9 и 18:9. Первый — это "Ютуб" и сериалы (золотой стандарт современного ТВ). Второй — всё, что касается современных сериалов из онлайн-кинотеатров. А вот 21:9 — ни к селу ни к городу. Этот непонятный формат почти игнорирует "Ютуб" и изредка под него адаптирует свои проекты Netflix.

Но отметим, что этот формат пользуется спросом у кинодистрибьюторов. Sony, к слову, именно на фильмах и делает акцент. Но спросите себя сами, когда в последний раз вы смотрели на смартфоне именно фильм, а не сериал? В общем, не думаю, что большинство будет выискивать фильмы именно 21:9. Ну а те, кто заморочится, конечно, наверняка останутся довольными. Смотреть любое видео со стопроцентным заполнением экрана — приятно. Но это относится к любому формату.

Тут же камень в огород Sony за звук. Раз уж позиционируете свой смартфон как портативный кинотеатр, извольте предоставить какое-никакое стереозвучание. На деле же — монодинамик. Он громкий, но грубый. Есть фирменные "улучшайзеры", один из которых влияет даже на динамик: с ClearAudio+, на наш взгляд, смартфон начинает "петь" помягче.

А вот для чего супердлинный дисплей действительно подходит хорошо, так это для соцсетей и мобильного веб-сёрфинга. Количество контента, которое помещается на одном экране, удивляет и радует. Читать статьи и листать ленты действительно приятно. Здесь Sony однозначно респект.

Производительность и автономность

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/sonyxperiaru?z=photo-5319899_456260361%2Falbum-5319899_00%2Frev" target="_blank">Sony Xperia™ Россия</a></p>

В Xperia 10 Plus установлен процессор 2017 года Snapdragon 636. И это проблема, потому что в современном смартфоне средней ценовой категории хочется видеть что-нибудь поактуальнее: прошлогодний Snapdragon 710 или на крайний случай всё ещё позапрошлогодний, но более мощный 660-й. Во-первых, на рынке полно аппаратов на 636-м, которые в 2−2,5 раза дешевле. Во-вторых, 636-го банально мало для разрешения FHD+. Особенно когда речь заходит об играх. Хотя даже в интерфейсе этот смартфон периодически подлагивает. За одно спасибо этому процессору — смартфон почти не греется.

Оперативки тоже хотелось бы побольше — её здесь 4 Гб. Впрочем, для "средняков" это стандарт. Встроенной памяти — 64 Гб. Если не снимать только в 4К, хватит надолго.

Ёмкость аккумулятора — 3000 мАч. В целом для 6,5-дюймового экрана этого мало. Но Sony каким-то образом удалось его обуздать, что смартфона хватает на дольше, чем ожидаешь. Один световой день 10 Plus выдерживает спокойно. А вот с зарядкой беда, поскольку нет ни одной из многочисленных возможностей быстро зарядить телефон. Как результат, от 0 до 100% смартфон заряжается около двух часов.

Камеры

<p>Фото © L!FE / Виталий Костеников</p>

В Xperia 10 Plus используется фотомодуль с двумя датчиками: главный — на 12 Мп с диафрагмой f/1,8 и дополнительный телефото на 8 Мп с f/2,4 для двукратного зума. Фронталка обычная — на 8 Мп — со светосилой f/2,4.

При идеальном освещении от аппарата можно добиться хороших, насыщенных и детализированных снимков. Но часто не хватает динамического диапазона: фотки то заливает светом, то уводит в тень. Также есть вопросы к автофокусу — он довольно медленный.

Днём можно сделать неплохое боке. Правда, придётся постараться, чтобы найти дистанцию, которая устроит смартфон.

<p>Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин</p>

В помещении с не самым ярким освещением качество снимков сильно падает. Фотографии резко теряют в детализации, появляется много пересвета.

Если в сумерках с камерой ещё можно побороться, то ночью руки опускаются — всё плохо. И едва ли здесь виноват P30 Pro, который нас сильно избаловал. 10 Plus сильно замыливает объекты и катастрофически жадничает по цветам.

Селфи со своей задачей справляется. Главная проблема, как и главной камеры: по мере уменьшения света сильно падает качество картинки. Впрочем, спасибо Sony за то, что их камера не навязывает свой бьютификатор. Он есть, но по умолчанию отключён.

<p>Фото © LIFE</p>

При этом аппарат неплохо снимает видео. Правда, тут часто придётся выбирать. Дело в том, что в 4К картинка получается очень детализированной, но стабилизации будто и нет. Зато в 1080 картинка выходит менее дёрганой, но уже не такой чёткой.

Итог

Многие могут задаться вопросом, а где обещанная катастрофа-то? А она в цене. По характеристикам и возможностям Xperia 10 Plus — весьма посредственный аппарат. Экран — большой, необычный, но IPS. Процессор — неактуальный. Аккумулятор — нормальный, но заряжается долго. Камеры — откровенно говоря, на троечку. Но при всём при этом Sony просит за свой смартфон 29 990 руб. С таким ценником этому смартфону просто нечего делать в России, где есть та же Xiaomi. Простите, но на "сером" рынке даже флагман Mi 9 можно найти дешевле. А там три камеры, OLED-экран, мощнейший процессор и быстрая зарядка. Sоny, прости, но при всей любви к тебе мы не можем рекомендовать 10 Plus к покупке. Так как он худший смартфон от А-бренда за свои деньги.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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