Больше, чем у Тимати. Обзор наушников от Басты за 50 000 рублей

В мае известный рэпер Василий Вакуленко, выступающий под разнообразными псевдонимами, самым известным из которых является Баста, представил первую линейку аудиотехники MusicDealer под брендом Z.Project. В неё вошло несколько проводных и беспроводных наушников, а также пара колонок. В нашу редакцию попала в том числе и флагманская модель наушников — MusicDealer XXL. Наслушавшись в них музыку вдоволь, мы делимся своими впечатлениями.

MusicDealer XXL являются не полностью оригинальным продуктом. Эти наушники выполнены на базе существующей модели Vali от российского бренда Kennerton, который развивается при поддержке или, если хотите, в тандеме с другой командой профессиональных инженеров — Fischer Audio. Не путать с японо-американским производителем Hi-Fi-техники Fischer Electronics. Бывают же совпадения. В свою очередь предтечей Vali являются наушники Fischer Audio FA-011 образца 2010 года. В общем, сложная цепочка преемственности, которой Z Project ни в коем случае не смущается. Наоборот, с гордостью об этом рассказывает. Ведь Kennerton, как и модель Vali, в узком кругу истинных аудиофилов имеют хорошую репутацию.

Одна проблема — в нашей редакции нет как таковых маниакальных фанатов чистого звука, которые раскладывают провода по специальным керамическим подставкам, выделяют для музыки специальную комнату в квартире и прогревают наушники. В общем, не нашлось у нас людей, для которых прослушивание музыки — священный ритуал, нюансы которого дано познать только избранным. Тем не менее у нас нашёлся Hi-Fi-плеер xDuoo с цифроаналоговым преобразователем (ЦАП) AK4490EN. Тестировали мы MusicDealer XXL и с ним, и без него.

Комплектация

Поставляются Hi-End наушники от Басты в мешочке. Внутри него — эдакое ведёрко с крышкой на молнии. Сделан контейнер из кожи или чего-то, что сильно её напоминает. Внутри ведра — ещё один мешочек. В нём, наконец, уже наушники. И... ещё один мешочек — для провода и переходника с джека 3,5 мм на джек диаметром 6,3 мм. На дне — ещё немного атрибутики от Басты: брендированная сумка и маленький резиновый коврик с логотипом Z.Project.

Не можем не отметить, что у оригинальных Vali комплектация побогаче. Сами наушники поставляются в изящном лакированном кейсе из дерева. Аксессуары же — в отдельном деревянном цилиндре с красивой гравировкой на крышке. Впрочем, представители Z настаивают, что MusicDealer XXL — другой продукт с "серьёзными доработками". Верим. Отличия действительно есть. Да и стоят настоящие Vali немного дороже XXL.

Дизайн и эргономика

MusicDealer XXL — самые что ни на есть полноразмерные наушники с акустическим оформлением открытого типа. Как минимум это говорит о том, что модель обладает солидными размерами, солидным весом (примерно 500 г) и солидным внешним видом. Не сильно соврём, если скажем, что MusicDealer XXL выполнены в стиле стимпанк, то есть в экстерьере модели доминируют элементы декора, отсылающие к технологиям Викторианской эпохи.

Первым из атрибутов благородного прошлого в глаза бросаются чашки наушников. Они выполнены из дерева. Да не простого, а вроде бы европейского ореха. На них написано, что модель собрана вручную, в Санкт-Петербурге. Исполнение великолепное. Полировка и лакировка не вызывают никаких нареканий. Снизу у чашек четырёхпиновый разъём MiniXLR. По бокам — поворотный механизм. Так как наушники открытого типа, на внешней стороне чашек расположена металлическая решётка с узором в форме сот. На ней — плашка с логотипом Z.Project. Для аутентичности за решёткой не хватает только декоративной лампы накаливания.

Часть амбушюр, которая прилегает к уху, обшита приятным на ощупь бархатом. Основная часть — из мягкой кожи. В целом амбушюры мягкие и сидят очень комфортно. Они довольно глубокие, но не самые большие. Отметим, что в оригинальных Vali амбушюры по бокам перфорированы. В версии от Басты этого элемента нет, но уши, тем не менее, почти не потеют.

Рама оголовья сделана из некоего авиационного сплава алюминия и стали. Обивка — из кожи ягнёнка. Сверху — надпись MusicDealer. К слову, понять, где лево, а где право, у наушников можно только по ней — всё же привыкли читать слева направо. Это минус. Под оголовьем расположен такой же кожаный и мягкий ремень для фиксации "ушей" на черепе. Крепление чашечек, на первый взгляд, напоминает пластик. Но на самом деле это всё ещё брутальный металл. Конструкция ощущается очень надёжно. И в целом не было бы к ней претензий, если бы не регулировка оголовья. Винтовой механизм исключает непроизвольное изменение позиции чашечки, но также он не позволят отрегулировать положение ушей одной рукой. То есть для настройки оголовья всегда приходится снимать наушники. Не очень удобно. Как ни крути, наушники всё равно тяжеловаты. Через часок-другой непрерывной носки это очень чувствуется.

Провод длинный и с очень толстой оплёткой. Kennerton пишет, что он выполнен по некоему военному стандарту времён СССР, который исключает всякое искажение звука. В целом желания оспорить это утверждение не возникает. Кабель действительно суровый. Даже, пожалуй, слишком. Из-за высокой упругости кабель очень непослушный и часто попросту мешает на рабочем столе. Но зато на века — не перетрётся.

Звук

За звучание MusicDealer XXL отвечает пара 50-миллиметровых драйверов со сверхлёгкими диафрагмами. Последние сделаны из композитной бумаги и экранированы многослойной ламинированной плёнкой. Это обеспечивает низкую массу и снижает время отклика на входящий сигнал. При этом материал довольно прочный, колебания происходят без изгибов и потому без искажений. Также производитель уверяет, что диафрагмы почти не резонируют. Всё это специально для Kennerton и Project Z создала Peerless by Tymphany, уважаемая аудиофилами компания из Дании с многолетней историей.

Ответим банально, но честно: звучат наушники хорошо и чисто. Но только если не слушать в них агрессивную музыку. Slipknot и прочие представители ню-металл-сцены и всего, что с ней связано, не вариант. Аналогичный вердикт для динамичной электронной музыки. А вот где потенциал MusicDealer XXL, на наш взгляд, раскрывается в полной мере, так это в случае со спокойной музыкой. Джаз, эмбиент, транс, блюз и так далее — всё звучит великолепно. Так, например, мы совершенно по-новому открыли для себя Bohren & der Club of Gore. Наушники хорошо передают глубокое звучание контрабаса, очень мягко звучит саксофон, а клавишные и ударные совсем не дерут уши. Даже несмотря на то, что по умолчанию у наушников чрезвычайно сильно задраны высокие частоты. Судя по отзывам англоговорящих экспертов, это проблема всех аналогов Vali. Собственно, поэтому нам и не понравилось, как звучит агрессивная музыка в XXL. Баста и его коллеги по большей части звучат тоже приятно, но что-то выдающееся приметить сложно.

Важный нюанс. Поскольку эти наушники обладают открытым акустическим оформлением, для их использования требуются особые условия: чтобы рядом никто не шумел — XXL собирают все шумы окружающей среды. Аналогичная ситуация и на выходе. Стоит только шкале громкости перевалить за экватор, все коллеги в офисе узнают, что вы тайный фанат Матранга или Смоки Мо.

Вывод

"Для таких наушников нужно хорошее удобное кресло или даже лучше диван. Абсолютно очевидно, что не помешает хороший коньяк. Ну и для них нужна отдельная комната или лучше — кабинет", — пишет автор одного из обзоров Vali. И мы с ним, пожалуй, согласны. Если потенциальный покупатель XXL MusicDealer привык превращать каждое дежурное прослушивание музыки в полноценную церемонию с коньяком, диваном и отдельными комнатами, то он, вероятно, — целевая аудитория этих наушников. Если нет, то он должен бежать от них даже при большой любви к Басте и всего, что с ним связано. На крайний случай человеку стоит не раз и не два сходить в магазин и послушать их у прилавка. Почему мы призываем к такой осторожности? Наушники стоят без малого 50 000 рублей. Покупать их, исходя только из отзывов журналистов и блогеров, будет крайне необдуманным поступком. XXL — объективно хорошие наушники, но со своими нюансами: не для всякой музыки, не для всякой ситуации.