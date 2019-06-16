"У меня тоже 5G, и что?" Врачи рассказали о влиянии новой мобильной связи

Мир разделился надвое. С обеих сторон — шум. Одни кричат: "Вау! Суперскорость, экономия!" Другие не менее отчаянно: "Рак, инсульт, катаракта!" Давайте разберёмся, как же всё-таки изменится наша жизнь.

Для начала надо признать, что она действительно изменится. Пока в Британии ждут 5G-смартфонов, у нас, как выяснилось, некоторые уже пользуются Интернетом пятого поколения. Хотя официально внедрять его начнут года через два, когда подготовят почву — расчистят частоты под новые сети связи. В 2020 году, согласно госпрограмме "Цифровая экономика", 5G начнут строить в крупных городах, а к 2025 году новыми сетями опутают всю страну.

До чего техника дошла

Речь идёт о технологии, которая обещает чуть ли не в 100 раз более скоростной Интернет — до 2 гигабит в секунду. Для сравнения: заявленный предел возможностей 4G — 1 гигабит, но в реальности хорошо, если 300 мегабит тянет. За счёт чего такой прогресс? В основном благодаря двум прорывным идеям. Первая — фантастические цифровые антенные решётки Massive MIMO. Это такая установка, где можно закрепить сотни антенн, которые будут принимать и отправлять немыслимое количество сигналов одновременно. И второе — крайне высокие частоты. Сейчас у нас радиоволны идут в диапазоне примерно от 600 Мгц до 2,6 Ггц, а 5G будет вещать в заоблачной дали — вплоть до 100 Ггц.

Боязнь высоты

Вот из-за этого взлёта многим и стало не по себе. Дело в том, что, по законам физики, чем выше частота волны, тем меньшее расстояние она преодолевает. Вывод очевиден: радиовышек станет больше. Их будут ставить через каждые 200–500 метров. Доктор, мы будем жить?

— Более плотное расположение передающих устройств, конечно, влияет на людей. Бесследно это не проходит. Воздействует на соединительные ткани, синтез хрящевой, костной ткани. Сказать, что это совершенно безвредно, не решится ни один грамотный врач Владимир Хорошёв, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог

В то же время айтишники торжественно обещают, что раз передатчиков станет больше, то энергии они будут тратить меньше, а значит, и меньше излучать.

— У меня у самого в квартире 5G (имеется в виду сеть Wi-Fi со схожим диапазоном частот. — Прим. ред.), и что? Я думаю, нет большой разницы, что 4G, что 5G. Вред излучения от мобильной связи вообще не доказан. Радиовышек будет много. А сейчас — мало? Тимур Шароев, онколог, доктор медицинских наук

Офтальмолог Вячеслав Куренков призвал не поддаваться паническим настроениям: в конце концов, любая технологическая новинка проходит проверку на уровень безопасности и получает соответствующий сертификат. Создаётся список правил использования, и весь вопрос в том, чтобы их не нарушали.

— Если голову поместить в микроволновку, то катаракта точно будет. А так она безопасна. Нужно следовать правилам техники безопасности при работе с любым прибором, они все описаны в аннотации к прибору либо в инструкции на сайте производителя Вячеслав Куренков, врач-офтальмолог, окулист

Если честно, инструкцию для смартфона ещё с грехом пополам дома разыскать можно, а вот аннотацию по использованию радиовышки — вряд ли. Но вообще-то у нас для этого есть Роспотребнадзор. А точнее — специальный СанПин под названием "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи". В документе читаем следующее:

— 3.3. Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих предельно допустимых значений:

в диапазоне частот 27 МГц <= f <= 30 МГц — 10,0 В/м;

в диапазоне частот 30 МГц <= f <= 300 МГц — 3,0 В/м;

в диапазоне частот 300 МГц <= f <= 2400 МГц — 10,0 мкВт/см2.

Значит, для 4G должно быть максимум 10 микроватт на квадратный сантиметр. Понятно, а для 5G? Об этом — ни слова. Но есть ещё один СанПин — "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов". И он гласит, что предельно допустимый уровень ППЭ (плотности потока энергии, короче говоря, излучения) в диапазоне от 300 мегагерц до 300 гигагерц — те же самые 10 микроватт на квадратный сантиметр и 25 микроватт на случай облучения от антенн, ведущих круговой обзор или сканирование.

Так что вооружаемся измерительными приборами. Очень хотелось услышать веское слово представителя Роспотребнадзора, но работники ведомства в течение нескольких дней, пока материал готовился, были недоступны для комментариев.

В любом случае медики особо подчёркивают: достоверных сведений о какой-либо опасности новой технологии пока нет. А если они и появятся, то не раньше, чем года через два, и то это будут лишь какие-то первые представления о ситуации, а реальная картина нарисуется примерно за 10–15 лет. Так что — потом сюрприз будет.