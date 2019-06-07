Народный лайфхак. Как превратить кэшбэк с чеков в реальную прибыль

Словом "кешбэк" уже никого не удивишь. Все знают, что это один из видов программ лояльности, в рамках которых магазин, сервис или банк возвращает клиенту часть денег за покупку. Обёртка у этой системы крайне заманчивая, но по существу — это ещё один хитрый маркетинговый приём, реклама. Однако из ряда сервисов, которые предлагают кешбэк, народ научился извлекать выгоду. Все они работают по одной схеме: фоткаешь чек из магазина специальным приложением для смартфона — получаешь деньги. В Сети всё больше появляется видеороликов, в которых восторженные домохозяйки и молодые люди делятся друг с другом этим уже народным лайфхаком. Лайф разобрался в этой теме и теперь подробно рассказывает, как можно получить деньги почти просто так.

Как это работает?

Объясним на примере одного из самых популярных приложений этой категории — "Едадил". "Едадил" — агрегатор скидок и прочих акций большинства супермаркетов: "Магнит", "Пятёрочка", "Перекрёсток" и не только. В приложении их около 80, но список постоянно расширяется. Примечательно, что в пуле торговых площадок "Едадила" есть не только продуктовые магазины. Там также можно найти зоомагазины, магазины товаров для детей, косметики, товаров для быта и много алкомаркетов.

Помимо каталогизации акций и скидок "Едадил" выполняет и другую функцию — кешбэк. В одноимённом разделе сервис собирает товары, за покупку которых возвращаются деньги. Тут важно отметить, что деньги пользователи получают не от онлайн-сервиса, а непосредственно от производителей товаров. У "Едадила" с этими компаниями партнёрские отношения. Как говорят сами вендоры, им выгодно делать уникальные предложения потенциальным покупателям напрямую, через специальные приложения. Проще говоря, это ещё одна графа в статье расходов на маркетинг.

Во вкладке "Кешбэк" собрано множество продуктов, за которые можно вернуть деньги. У каждой позиции, как правило, свой процент компенсации. Зачастую чем больше обещают денег, тем сложнее их получить. Так, например, на момент написания статьи сервис возвращал 20% от покупки напитков Pepsi и Lipton. Но при условии, если будет куплено не меньше трёх бутылок ёмкостью не больше 0,5 л. В других случаях всё проще, но и денег меньше. Например, за продукты марки "Простоквашино" сервис возвращает только 10%, но при этом абсолютно всё равно, какого цвета, массы или размера этот товар.

А что с деньгами?

Кешбэк возвращается в баллах: один балл — один рубль. Они начисляются каждый раз, когда пользователь сканирует через приложение на смартфоне QR-код с чека, фотографирует его. Это называется офлайн-кешбэк. Сэкономленные таким образом деньги можно вывести либо на "Яндекс.Кошелёк" (в случае с "Едадилом"), либо на баланс мобильного.

Номинально весь кешбэк, который предлагает один только "Едадил", может вылиться в приятную сумму. Но выжать максимум из всех акций сложно, если не нереально. Особенно если целенаправленно не закупаться большими партиями только акционных товаров. Что зачастую банально нецелесообразно. Взять ту же Pepsi: даже с учётом кешбэка выгоднее один раз купить полтора литра колы, чем три бутылки по пол-литра. Поэтому многим это может показаться абсолютно несерьёзной затеей. Разве это экономия — рубль-другой? Но есть те, кто офлайн-кешбэк научился абьюзить, то есть агрессивно использовать с целью получения выгоды.

Это как?

Способов несколько. Первый — собирать чужие чеки и прогонять их через приложение. Да, это может выглядеть странно, но в мегаполисах заботы других людей мало кого волнуют. А те, кто всё же переживает за своё положение, делятся в Сети оправданиями на тот случай, если к охотнику за чеками подошёл кто-нибудь с вопросами.

— Один-два чека всегда лежат в пустых тележках. Уже придумала отмазку: нужно в школу ребёнку. Сейчас такие программы, что угодно могут задать. Народ ничему не удивляется, — пишет пользовательница Тиане на форуме "Нижний Новгород онлайн". Также этот способ не гарантирует прибыль с каждого чека. Несмотря на то что пул товаров с кешбэком в "Едадиле" очень большой, всё равно есть вероятность наткнуться на чек, в котором нет акционного продукта.

Второе — использовать несколько аккаунтов на нескольких смартфонах. Но не для того чтобы сканировать один и тот же чек с большим кешбэком несколько раз (тут сервис покажет фигу), а чтобы обходить лимит по количеству чеков в сутки с акционными товарами. Ту же Pepsi из "Едадила" нельзя использовать на одном аккаунте для получения кешбэка больше 20 раз в месяц. Нельзя получить кешбэк с одной акции и больше трёх раз в день. Также не получится отсканировать чек, который выдаст с акции больше 300 рублей. Но так как практически в каждой семье сегодня по три и более смартфона, лимит увеличивается в разы.

Третье — использовать сразу несколько приложений. "Едадил" хоть и самый популярный среди аналогичных сервисов, но далеко не единственный. Приложений, которые дают кешбэк за сканирование чеков, десятки. Вот только несколько из них: Qrooto, InShopper, "Вместе дешевле", "Дисконто", Cash4Brands, 2GIS ЧЕК, Switips, Yepy, Biglion, Epn Cash Back, GfK и Smartsacan. Неоспоримым преимуществом данного лайфхака является то, что если в одном приложении чек может не дать кешбэк, то повезти может с другой утилитой. Также, в отличие от "Едадила", часть перечисленных программ позволяет выводить деньги не только на телефон или онлайн-кошелёк, но и сразу на банковскую карту. Плюс — в разных приложениях разный спектр акционных товаров: где-то возвращают деньги за покупки в аптеках, где-то — за приобретение спорттоваров.

Четвёртое — можно использовать сервисы, которые гарантированно дают кешбэк за сканирование чеков: один чек — один рубль. Один из них называется "Чекскан", и он тоже пользуется популярностью среди охотников за офлайн-кешбэком. Приложение поновее — "Маслина" — платит два рубля за чек. Но там приходится смотреть много рекламных видеороликов.

Звучит слишком хорошо. Наверняка есть какие-то подводные камни

Есть. Ещё в прошлом году подобные сервисы были для многих в новинку и не были столь популярны. Сегодня же офлайн-кешбэк переживает пик популярности: у одного только "Едадила" около шести миллионов активных пользователей. Поэтому, чтобы не разориться, подобные приложения вводят ряд ограничений. У всех разные, но вот несколько примеров.

Тот же "Едадил" может забанить пользователя, если за ним замечена подозрительная активность либо нетипичные покупки. Так сервис борется с теми, кто злоупотребляет кешбэком, сканируя, например, чужие чеки. В первую очередь это, к слову, касается работников магазинов, кассиров, которые имеют практически неограниченное количество чеков.

Впрочем, до бана может и не дойти, поскольку многие просто не позволяют сканировать больше, например, трёх чеков в день из одного магазина. Тут помогут левые аккаунты. Также из-за лимитов на количество чеков в день охотники за кешбэком рекомендуют в первую очередь сканировать самые длинные чеки. Такие, как правило, чаще попадаются в гипермаркетах вроде "Ашана" или "Ленты".

Абьюзить систему не позволят и предпринимателям, которые делают оптовые закупки. Чеки с подозрительно большими кешбэками "Едадил" отклоняет. Также не получится схитрить, сделав большую покупку, отсканировав чек, а потом оформив возврат товара.

Много зарабатывают?

В большинстве случаев авторы тематических видеороликов на "Ютубе" или постов в соцсетях говорят, что у них ежемесячная выручка с офлайн-кешбэка составляет от нескольких сотен рублей до тысячи. Большинство довольны этим результатом, поскольку, как они утверждают, хватает, чтобы заплатить за Интернет и телефонную связь.