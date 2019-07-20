Суперкартинка, но средняя скорость. Тестируем Samsung Galaxy A40

Недавно корейцы похвастались эдаким промежуточным вариантом между A30 и А50. Мы пару недель ходили с ним как с родным, скачали всё, что нам заблагорассудилось, и теперь имеем что сказать.

Конечно, в руках держать приятно. 140 граммов — пожалуй, немного для смартфона с экраном в 5,9 дюйма. Задняя крышка, в нашем случае белая, отдаёт розовым, очевидно, что это женский колор, но есть и мужские расцветки. Кстати, чёрная версия смартфона играет всеми цветами радуги — так реализован модный "градиент". Корпус телефона выполнен не из стекла, а из современного пластика, имитирующего его. Это понятно, перед нами топовый смартфон, но экономкласса.

Дисплей и корпус заляпываются пальцами, так что придётся пользоваться замшевой салфеткой. А ещё быстрее получается вернуть идеальный блеск народным способом: потереть о джинсы. Другое дело — царапины, а они тоже неизбежны, особенно по краям сзади. Мы через две недели жизни с этим телефоном разглядели одну небольшую царапинку и пару ещё более крошечных мелких "коцек". Но справедливости ради надо сказать, мы их именно разглядели, то есть если не присматриваться придирчиво, то не заметишь. К тому же провели наш "краш-тест" без всякого чехла.

А теперь включаем экран и получаем удовольствие: картинка просто бесподобная, оно и понятно: матрица Super AMOLED — это вещь. Чёрный цвет, например, чернее, чем сама чернота, по той простой причине, что пиксели в данном случае никакого света в принципе не излучают. Отметим, однако, систему адаптивной яркости, с которой ваш покорный слуга не всегда бывал согласен: иногда хотелось явно поярче. И, к слову, AMOLED поругивают за нежность и чувствительность: дескать, малейшая трещина — и дисплей перестаёт показывать вообще. Проверять мы это, сами понимаете, не стали.

В общем, скачали всё, что душе оказалось угодно: четыре мессенджера, "Сбербанк Онлайн", "Яндекс.Диск", приложение для наблюдений звёздного неба, пару игр и AnTuTu, последнее нам понадобилось, чтобы для порядка проверить скорость процессора. Оказалось, 106 тысяч — это показатель такого крепкого середняка. Собственно, да, загрузилось всё довольно-таки живенько.

Решили пофотографировать. Основная 16-мегапиксельная камера порадовала, живые насыщенные цвета, детализация неплохая. Тут же можно переключить на вторую, широкоугольную, с углом обзора в 123 градуса. Она, конечно, детали похуже передаёт, но ведь и задача другая.

Фронталка (25 мегапикселей) делает весьма приличные селфи. Правда, Игорь (на фото внизу) пожаловался, что часть причёски оказалась в "расфокусе". Это издержки "эффекта боке", который создаёт красивый "фейд" за спиной человека, как мы любим.

Позволим себе и ещё одну придирку: изображение немного не успевает за реальностью, как бы "подтормаживает", это видно при движении в кадре. Соответственно, то же самое происходит во время видеочатов.

Кстати, о видео: вполне нормальные, 30 кадров в секунду, шумоподавление есть. А вот стабилизации нет. Даже для Full HD.

Вечерние и ночные фотки, если честно, немного расстроили. Когда ракурс выбираешь, виднеется пресловутая рябь. Если увеличить сами снимки, заметно "зерно". В то же время интересно, что всё кажется светлее, чем на самом деле.

Далее слушаем музыку. Динамик находится с правой стороны под "подбородком", рядом с USB-входом для подзарядки. Удобно, громкий звук можно убрать, просто приложив палец. Надо отметить, что на высоких частотах слышится некое не совсем приятное "дребезжание". В целом музыка звучит, скажем так, терпимо для немузыканта. Профессионалы, конечно, таким образом ничего слушать категорически не будут, им подавай суперкрутые наушники или колонки. А у нас в наличии оказались самые обыкновенные JBL с bluetooth. И что характерно — почему-то воспроизведение через них нет-нет, а барахлит, попытка свалить всё на них не удалась: с куда более дешёвым телефоном работают без проблем. Низкий уровень заряда наушников или самого гаджета тоже на поверку оказался ни при чём: со 100-процентной — то же самое. А ещё иногда получается так, что наушники подключены, а звук идёт через динамик. Приходится подключать заново.

И наконец, насчёт аккумулятора. Ваш покорный слуга использовал этот смартфон в среднем около трёх часов в день, при таком раскладе он живёт и не умирает сутки или чуть больше.

В общем, от такого подарка вряд ли кто-то откажется. А вот заплатить кровные тысяч 17 — вопрос другой. И да, NFC имеется.