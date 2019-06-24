Главный обман Apple? Почему iPhone и MacBook ломаются без причин

Apple отзывает свои ноутбуки — есть неисправность, которая может подвергнуть пользователей опасности. И это далеко не первый случай, когда у дорогой американской техники выявляется брак на уровне проектирования или производства. Пользуясь случаем, Лайф напоминает про самые громкие скандалы, связанные с устройствами Apple.

Взрывоопасные аккумуляторы

Самый свежий инфоповод — отзыв 15-дюймовых MacBook Pro, выпущенных с сентября 2015 по февраль 2017 года. Проблема в аккумуляторах. Они, дескать, склонны к перегреву и самовоспламенению. Страшно. Особенно при воспоминании, что и батарей смартфонов Galaxy Note 7 хватало, чтобы сгорали машины и даже дома. Стоит ли паниковать владельцам означенных ноутбуков? Apple не распространяется о масштабе проблемы, но уверяет, что она касается не всех экземпляров. Проверить конкретную модель на брак можно, пробив серийный номер устройства на этой странице. Если клиенту не повезло, компания готова за свой счёт заменить батарею. К слову, это не первый раз, когда купертиновцы снимают с продаж свои ноуты из-за аккумуляторов. В апреле 2018 года компания также отозвала какое-то количество 13-дюймовых MacBook Pro 2016 года.

Подсветка проблем

С начала 2019 года в Сети появилось очень много жалоб пользователей на подсветку экрана 13-дюймового MacBook Pro 2016 года: со временем она становилась неравномерной, на экране появлялись тусклые пятна. Ровно за месяц до ситуации с аккумуляторами, 21 мая, Apple признала и эту проблему. Компания пообещала бесплатный ремонт всем владельцам модели 2016 года, если брак подсветки проявится в первые четыре года использования.

Проклятые "бабочки"

Совершенно отдельная эпопея в трёх актах — клавиатура Apple типа "бабочка". Её 1-е поколение появилось вместе с MacBook Pro 2015 года. Она позволила сделать корпус тоньше, но параллельно стала причиной многолетнего скандала. Дело в том, что мелкий мусор, который неминуемо попадает в клавиатуру, клинит механизм клавиши и вызывает залипание. Массовый характер проблема приобрела с выходом 2-го поколения Butterfly Keyboard с Pro-ноутбуком 2016 года. Выяснилось, что клавиатуры-"бабочки" ломаются вдвое чаще, чем механизм-предшественник. Залипания и бесконечные ремонты настолько разозлили пользователей, что в США к Apple подали коллективный судебный иск.

С выходом MacBook Pro 2018 появилась клавиатура-"бабочка" 3-го поколения — с силиконовой мембраной, предотвращающей попадание мусора. Однако и это не до конца решило проблему залипания. Впрочем, к тому времени Apple уже пару месяцев бесплатно ремонтировала клавиатуру ноутбуков 2015 года.

Люди продолжали проклинать компанию и жаловаться на клавиатуру, но внимание Apple привлекла только статья The Wall Street Journal, в которой говорилось, что можно "отключить" буквы E, T и R. Таким образом издание попыталось донести до читателей боль, которую испытывают журналисты, работая с проблемными MacBook. После той публикации Apple принесла публичные извинения , а следом расширила программу бесплатного ремонта клавиатуры, к которой присоединились и "бабочки" 3-го поколения — с силиконом. Компания фактически р асписалась в беспомощности.

MacBook Pro остался без про

Последнее время ругают Pro-серию ноутбуков Apple именно за концепцию. С выходом модели 2016 года на MacBook Pro обрушился шквал критики. Причём не со стороны хипстеров и модников, для которых гаджет с "яблоком" является атрибутом роскоши, а от специалистов разных отраслей, для которых лэптопы Pro-серии были именно что профессиональным инструментом. С выходом MacBook Pro 2016 профильные англоязычные СМИ разразились серией разгромных статей, в которых приводились цитаты разочарованных веб-дизайнеров, программистов, видеомонтажёров, фотографов и других специалистов, кому необходим мощный и опциональный ноутбук.

Издание The Verge опубликовало текст с заголовком "MacBook Pro — это ложь". В этой и многих похожих статьях показано, что у новых ноутбуков очень маленький прирост производительности. В плане процессоров, например, — всего 13% по сравнению с MacBook Pro 2012 года. Touch Bar, сенсорная полоска на клавиатуре, которая добавляет к ценнику чуть меньше 1000 долларов, тоже не был оценен профессионалами — погремушка. Над отказом от традиционных USB-разъёмов большинство специалистов просто посмеялось. В общем, с выходом модели 2016 года труженики многих отраслей просто похоронили для себя Pro-серию как профессиональный инструмент.

Самый большой обман Apple

Были у Apple большие проблемы и с более доступной, чем ноутбуки, техникой. Самый свежий и большой скандал — с iPhone — посвящён искусственному состариванию. В конце 2017 года выяснилось, что Apple умышленно понижает производительность старых iPhone. Вендор говорил, что делается это во благо, мол, чтобы аккумуляторы не перегружать. Но большинство посчитало, что Apple просто вынуждает пользователей регулярно обновлять смартфоны.

В итоге купертиновцы пошли на попятную и начали менять аккумуляторы с большой скидкой. По подсчётам аналитиков, только в 2018 году этой услугой воспользовалось 11 миллионов клиентов. Компания потеряла на этом от 5 до 9 миллиардов прибыли.

Apple согнули

История с аккумуляторами, конечно, неприятная, но она хотя бы не требовала полной замены смартфона. Но был в истории Apple и фатальный просчёт. iPhone 6 и 6 Plus оказались дефектными ещё на стадии проектирования. Из-за малой толщины и большой площади этот смартфон очень легко гнулся . Достаточно было сесть со смартфоном, находящимся в кармане джинсов, чтобы раму устройства повело. А дальше начинались проблемы с тачскрином.

Apple тогда на голубом глазу заявила , что проблема чрезвычайно редкая: дескать, она получили всего 9 жалоб. Хотя на просторах Интернета их было гораздо больше. Не на руку компании сыграло в этой истории и то, что в 2018 году всплыли внутренние документы , свидетельствовавшие о том, что корпорация изначально знала об уязвимости этих смартфонов.

Особенному смартфону — особенный хват

Легендарный iPhone 4, и тот в своё время оскандалился. Чтобы выделить новинку на фоне конкурентов, Apple пришлось изловчиться. Одним из следствий стал вынос антенны устройства на внешнюю часть корпуса. iPhone 4 прекрасно ловил сигнал сотовых вышек, но только до тех пор, пока пользователь не накрывал полоски антенны пальцами. Первая реакция Apple была ужасной. Компания попробовала замять скандал, предложив клиентам держать смартфон особенным образом — так, чтобы рука не касалась нижней части. Пользователи пришли в ярость. Тогда вендор начал раздавать пользователям бесплатные чехлы, которые не глушили сигнал. Это смягчило гнев, но не до конца. Был суд, и Apple его проиграла. Как следствие — компании пришлось компенсировать пользователям моральный ущерб. Каждый недовольный стряс с компании $15.

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