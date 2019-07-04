Vesta против Tesla. Российский электродвигатель всех удивил?

Пожалуй, после винной пробки на крышке кастрюли и "Жигулей", которые мчатся задним ходом, это самое интересное, что можно поместить под хештегом #кактебетакоеилонмаск. А кроме шуток — если у вас нет 3,5 миллиона рублей, но есть желание отказаться от бензина и газа, то вы — надежда отечественного производителя. Вот только надежда эта может умереть прежде, чем появится нормальное количество зарядных станций.

В общем, если вы не знали, двигатель в электромобиле работает за счёт двух магнитных полей. Одно создаёт металлическая обмотка, а другое — постоянный магнит. Так вот от этого самого магнита инженеры из компании "Электротранспортные технологии" решили отказаться. Вместо него поставили медную катушку. С её помощью, по словам разработчиков, легко и просто менять напряжение для разных целей: для разгона — посильнее, для экономии — послабее. Благодаря этому снижается расход электроэнергии. А ещё новинка спокойно выдерживает до плюс 150 градусов, то есть на 50 градусов больше, чем другие, и ей не нужно дополнительное охлаждение.

В результате двигатель дешёвый и лёгкий плюс КПД чуть больше, чем у имеющихся аналогов. Если вы заметили, в России ещё не производят электромобили. Мы хотим, чтобы производили Илья Федичев, разработчик

Дешёвый — значит 80 тысяч рублей. К нему ещё нужна батарея, но ценник всё равно выглядит неплохо — у "Теслы", например, подержанный движок стоит в районе 600 тысяч рублей.

А теперь некоторые технические характеристики. Для наглядности сравниваем с Tesla Model S и Nissan Leaf.

Скорость оказалась побольше, чем у Leaf, но вот по другим параметрам цифры не то чтобы сильно порадовали. Можно, конечно, добавить, что запас хода разработчики назвали исходя из возможностей собственных аккумуляторов, а потенциально можно проехать и все 600 километров. Но ведь другая батарея и стоит по-другому. А исходя из заявленной мощности и ёмкости аккумулятора — хватит ли нам этого, чтобы в течение дня ездить по городу и, само собой, стоять в пробках?

Автоэксперт Елена Лисовская не спешит критиковать отечественный проект, однако особых перспектив для него не видит. И винит в этой безнадёге отнюдь не авторов изобретения.

Я далека от мысли, что это будет реальный электрокар и на нём будут ездить, просто потому, что у нас нет инфраструктуры. Негде заряжать. Я себе сделала зарядную станцию в подземном паркинге. У многих россиян есть такая возможность? Елена Лисовская, автоэксперт, блогер

Елена отметила, что пока ещё обладателям электрокаров на заправках милостиво разрешают "подключаться" к розетке, но это закончится, как только таких машин станет больше. А станций меж тем весьма немного — с десяток на всю Москву. И на сегодняшний день даже самая что ни на есть экспресс-зарядка всё равно занимает в несколько раз больше времени, чем заправить полный бак.

Я не вижу серьёзного движения в сторону электромобилей Елена Лисовская, автоэксперт, блогер

Жаль. Российский электромобиль — звучало бы гордо. Тем более что Tesla и Nissan тоже не сразу пришли к таким эффектным характеристикам. Все с чего-то начинали. Создатели новинки пока в приподнятом настроении и творческом поиске партнёра, который захочет построить машину с их двигателем. Выходит, дело даже не в том, сколько она будет стоить и насколько мощной окажется, а в том, что при всём желании потенциальные покупатели задаются только одним вопросом: что делать, когда она разрядится. Если представить, что электромобилей станет большинство, то тогда жителям многоэтажек какая-то зарядная станция нужна будет чуть ли не в каждом дворе. Приехал вечером и подключил — как смартфон.