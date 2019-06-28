Xiaomi прислал к Apple Watch убийцу? Чем силён браслет Mi Smart Band 4

Xiaomi выпустила уже 4-е поколение фитнес-браслетов Mi Band. Лайф в числе первых в России получил на руки новинку, протестировал её и теперь делится впечатлениям. Спойлер: Mi Band 4 — это новый безоговорочный хит.

Рынок носимой электроники не нов, но всё ещё слаб. В 2018 году смарт-часов и трекеров было продано почти 200 миллионов, тогда как смартфонов — почти 1,5 миллиарда. И вот какая ирония: первые строчки рейтинга на рынке носимой электроники занимают Apple и следом — Xiaomi. Ирония в том, что Apple и Xiaomi — два диаметрально противоположных бренда. Apple — это всегда дорого и престижно, а Xiaomi — предельно доступно. Почему китайцы со своей копеечной "погремушкой" заткнули за пояс Samsung и Huawei и подобрались вплотную к самой Apple? Всё просто. Xiaomi делала и делает то, что у неё всегда получалось лучше всех: продаёт функциональные гаджеты за неприлично малые деньги. И в случае с Mi Band 4 компания, похоже, снова превзошла себя. Первые отчёты о продажах только подтверждают это: за первые восемь дней в Китае новинка разошлась тиражом в один миллион копий. Рассказываем, чем вызван ажиотаж.

Дизайн

Внешне у Mi Band 4, который, к слову, на международном рынке с чего-то стал называться Mi Smart Band 4, как всегда, по-хорошему прост. Весь гаджет — это силиконовый браслет с пазом для капсулы и, собственно, сама капсула. Ничего нового. Материал браслета грубый, но не то чтобы очень. Застёжка фирменная. То есть надёжная, но не самая удобная в мире. Вариант в Samsung Galaxy Fit e нам кажется удобнее — с ним легче обращаться одной рукой. Впрочем, это крайне субъективный и маленький минус, который перекрывается тем, что браслеты Xiaomi разных поколений взаимозаменяемы. То есть, если пользователь Mi Band 3 в своё время раскошелился на кожаный вариант, ему не придётся тратиться на такой же для Mi Band 4.

Капсула же кое-какие изменения претерпела. Если в Mi Band 3 защитный экран был пластиковым и выпуклым, то в Mi Band 4 он наконец-то именно что стеклянный, плоский и с неплохим олеофобным покрытием. Такое обновление — однозначно плюс, потому что стекло будет реже царапаться. Сенсорная "кнопка" тоже обновилась. Раньше она представляла из себя небольшое углубление в нижней части экрана, сейчас же единственный орган управления тактильно ничем не отличается от всего экрана. Визуально же она помечена пиктограммой-колечком.

Начинка

Первым делом, конечно, отметим цветной и сенсорный AMOLED-экран с диагональю 0,95 дюйма и разрешением 120 на 240 точек, который в Mi Band заглянул впервые. Это важно, поскольку теперь Mi Band автоматически конкурирует с более дорогими аналогами — вроде Honor Band 4, Huawei Band 3 или даже Galaxy Fit. Не лишним будет отметить и то, что благодаря AMOLED с яркостью в 400 нит экран не слепнет на солнце. Предшественники этим похвастаться не могли.

Пул сенсоров тоже расширился. Если раньше в браслетах был только 3-осевой акселерометр, то теперь появился ещё и 3-осевой гироскоп. Последнее позволяет отслеживать больше типов активностей. Также есть датчик приближения, который, видимо, нивелирует расход заряда от случайных нажатий. Разумеется, есть и монитор сердечного ритма.

Аккумулятор и показатель автономности всегда были сильными сторонами Mi Band, и четвёртое поколение тоже не подкачало. Ёмкость аккумулятора увеличилась на 25 мАч (всего — 135 мАч), и это расширение с лихвой компенсирует повысившийся из-за цветного экрана расход. Производитель уверяет, что на одном заряде Mi Smart Band 4 протянет 20 дней, если пульсометр не будет работать перманентно. Охотно верим. У нас за неделю браслет потерял примерно 35% заряда с включённым отслеживанием качества сна. Тут же отметим, что зарядное устройство от Mi Band 3 не подойдёт для Mi Band 4. Хотя, казалось бы, чего китайцам стоило поступить здесь так же, как и с браслетами.

Функции

Новые функции — ещё один параметр, по которому Mi Band 4 выходит на уровень выше. Пускай их не очень много, но каждая — золото.

Во-первых, появилось управление музыкой на телефоне. Это весьма приятная фишка, которой на старых трекерах часто не хватало. Да и вообще, у большинства вендоров сложилась странная традиция, по которой просто не принято оснащать носимую электронику плеером, если она — не смарт-часы за 10−20 тысяч рублей. Xiaomi же эту парадигму сломала. И за это бренду можно простить даже не самое идеальное исполнение этой функции. Например, есть минимальный, но всё равно заметный "инпут лаг" между нажатием иконки на часах и реакцией плеера на смартфоне. Также, если очень сильно захотеть, можно придраться к этим самым иконкам — они очень маленькие. У нас проблем с попаданием в пиктограммы не было, но не исключаем, что у людей с крупными ладонями такие трудности возникнуть могут.

Во-вторых, Mi Band 4 стал немного защищённее. Браслет автоматически заблокируется, если почувствует, что он случайно или под влиянием третьего лица слетел с запястья владельца. Для разблокировки девайс потребует числовой код. Проверяли — работает.

В-третьих, появились новые режимы активности. Было всего два, стало — шесть: пробежка, занятие на беговой дорожке, велопрогулка, ходьба, упражнение с гантелями и плавание. К слову, о плавании. Это ещё одна опция, которую дешёвые трекеры часто почему-то обходят стороной. Хотя влагозащита есть у всех.

В-четвёртых, с приходом цветного экрана в Mi Band появилась персонализация. Уже сейчас через приложение для смартфона Mi Fit можно выбрать циферблат из 45 вариантов. Сдаётся нам, в будущем станет ещё больше.

Остальные функции — более или менее привычные. Например, Mi Band 4 всё ещё следит за сном: браслет фиксирует момент засыпания, пробуждения, глубокую и неглубокую фазы сна. Не бог весть какая опция, но она есть — и на том спасибо. С другой стороны, не можем не отметить, что аналог от Huawei мониторит сон лучше: Band 3 определяет несколько подкатегорий неглубокого сна. Русского языка пока нет, но Xiaomi обещает новую прошивку ближе к релизу.

Приложение

Тем, кто раньше имел дело с Mi Band, объяснять, что такое Mi Fit, не надо. Остальным напомним, что это фирменное приложение-компаньон для смартфона, который, по сути, служит основным интерфейсом для браслета. Там можно посмотреть и сравнить собранную гаджетом статистику: сон, шаги, калории и не только. Также можно выставить персональные настройки: способ снятия блокировки, будильник, циферблат и так далее.

Есть, к слову, и некое подобие встроенной соцсети. В ней можно смотреть фитнес-достижения друзей и делиться своими рекордами. В целом не самая бесполезная функция, учитывая, что Mi Band — действительно популярный гаджет. Наверняка в каждом кругу знакомых найдётся владелец незатейливого гаджета из Поднебесной.

В общем, всё более или менее как у всех. Единственное, за что хочется покритиковать Mi Fit, так это за рекламу. Из-за неё приложение ассоциируется с бесплатными, слепленными на коленке и мусорными играми из Play Market.

Вывод

Итог здесь только один: Mi Smart Band 4 — это действительно топ за свои деньги. При цене 2990 рублей новинку можно рекомендовать всем, у кого запястье не занято Apple Watch, дорогими часами или каким-нибудь профессиональным фитнес-гаджетом от Polar или Garmin. Даже если человеку безразличен спорт, он наверняка оценит то, что Mi Band присылает уведомления, может переключать музыку на смартфоне и напоминает о том, что пора бы оторвать пятую точку от кресла.

Конкуренты у новинки Xiaomi есть: например, Huawei Band 3, Honor Band 4 и Galaxy Fit. Все они с цветными экранами и плюс-минус тем же набором фитнес-опций, но все они дороже.