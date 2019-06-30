Народный флагман с камерой 48 Мпикс. Что нужно знать перед покупкой Honor 20?

В России стартовала продажа "народного" смартфона Honor 20, стоимость которого меньше 30 тысяч рублей. Лайф протестировал девайс, сделав акцент на его четырёх камерах, одна из которых 48 Мпикс. Рассказываем, всё ли Honor 20 может из того, что обещали на презентации.

Ярко и без пылевлагозащиты

Honor 20 выпущен в двух расцветках — "сапфировый синий" и сдержанный "полночный чёрный". У нас на тесте оказался первый вариант. Яркий, молодёжный, с градиентом — всё как любит бренд.

Внешне новинка радует глаз. Безрамочные края, достаточно большой экран с диагональю 6,26 дюйма, миниатюрная фронталка-точка диаметром 4,5 мм.

Переворачиваем смартфон — и видим блестящий корпус из стекла и металла, который, к сожалению, без пылевлагозащиты. На спинке почти не остаются ляпы от пальцев, но выпирающая камера всё-таки заставит надеть чехол для защиты от царапин.

Сбоку аккуратно расположился сканер отпечатков пальцев, который блогеры разглядывают с интересом, сравнивая расположение с Samsung и Sony. Скажем так, теперь сканировать свои пальцы будет удобно и левшам, и правшам. Сканер узнаёт отпечаток моментально — впрочем, как и распознавание по лицу. Здесь всё чётко.

Без телевика, но с 48 Мпикс

Так вышло, что настоящие баттлы за звание классного смартфона проходят на уровне мощностей их камер. На презентациях производители меряются техническими характеристиками камер, сравнивая фото луны при 2-, 10-, 30-кратном увеличении. Поэтому тема фотоспособностей смартфонов заполняет ведущую часть в современных обзорах.

В Honor 20 четыре тыловые камеры и одна фронтальная. Особый интерес вызывает основной модуль, который по разрешению обогнал флагман Huawei P30 Pro.

Получается, в Honor 20 есть четыре модуля: основная камера (48 Мпикс и f 1.8), сверширокоугольная (16 Мпикс c апертурой 2.2), подобная "рыбьему глазу", макрокамера (2 Мпикс и f 2.4) и датчик глубины, который является вспомогательным техническим элементом для создания красивого боке, например в портретных съёмках.

При хорошем освещении Honor 20 снимает прекрасно. Фотографии получаются детализированными, но иногда грешат кислотными цветами. Хочется увести насыщенность в минус. Возможно, такой эффект "подсказывает" искусственный интеллект, который есть и в фоторежиме. Отключение ИИ помогло избавиться от перегидроленности снимков, но полностью проблема не решилась. Если в кадр попадает яркая деталь, то при солнечном свете она становится едкой. Это известная и не всеми любимая особенность камер Honor.

В смартфоне нет телеобъектива, он остался в Honor 20 Pro, зато есть цифровой 10-кратный зум. В целом результат порадовал, учитывая, что это не оптическое, а цифровое увеличение. Детализация сохраняется даже при съёмке ночью. При съёмке в разрешении 48 Мпикс зум отключается. Впрочем, качество фотографий, снятых таким образом, не теряется при ручном кадрировании в фоторедакторе.

Ночной режим — ещё один важный параметр для проверки способностей любой камеры. В этом режиме производитель обещает чёткие фотографии с рук. Так как в специальном ночном режиме смартфон создаёт снимок на длинной выдержке, то приходится крепко держать смартфон в руке, чтобы не было "шевеленки". Лучше не мучиться и снимать ночные виды с помощью штатива. В нашем случае все кадры сняты с рук.

В режиме "Ночь" фотографии действительно выглядят чётче, светлее и опять же насыщеннее. Шумы есть, но они не критичны. В сравнении с обычным фоторежимом в тёмное время суток лучше снимать именно в ночном режиме, а затем корректировать снимок в фоторедакторе, если смущает цветопередача.

Для любителей покопаться в настройках камеры есть режим "Профи". В нём вручную можно выставлять ISO, выдержку, баланс белого, фокус и экспокоррекцию. Для регулировки глубины резкости есть режим "Диафрагма": предел и минимум — f/0,95 и f/16 соответственно. Если очень нужен размытый фон, лучше воспользоваться портретным режимом, который можно использовать и для предметной съёмки.

Мы попробовали сделать кадры на длинной выдержке в мануальном режиме. С помощью коррекции экспозиции (EV), уводя её в минус, мы добились достойного результата, учитывая, что съёмка велась с рук.

Макрообъектив в Honor 20 подходит скорее для развлечения, чем для создания качественных фотографий. Результат нас не впечатлил.

Пятая камера смартфона — фронтальная на 32 Мпикс. В целом снимает хорошо и так же, как и тыловые камеры, грешит кислотными оттенками, если фотографироваться при ярком свете. Лучше отключить функцию "Украшение", иначе заблюрится лицо. Создавать селфи можно как в обычном режиме "Фото", так и в "Портрете". В последнем фотографии получатся более художественные благодаря размытию заднего плана.

4K-видео, но лучше не снимать

Видео — не конёк как в Huawei, так и в Honor. В новинке нет удивительных возможностей видеосъёмки. В 4К можно снимать только при 30 fps. Плавные 60 fps записываются только в Full HD — стандартная практика для подавляющего большинства современных смартфонов. При съёмке на основную и широкоугольную камеры есть цифровая стабилизация, которая при ходьбе и беге работает, мягко сказать, печально. Если есть выбор между фотосъёмкой и видео, выбирайте первое.

В видеорежиме можно зумить десятикратно. А также переключаться на широкоугольную камеру или двукратное увеличение без приостановки записи, что радует. Единственное — при значительном зумировании лучше использовать штатив, потому что малейшее движение воспринимается камерой очень чувствительно.

Топовая начинка

В Honor 20, как и в смартфонах Huawei, новейший процессор собственной разработки — Kirin 980. Помогают "камню" 6 Гбайт оперативки и 128 Гбайт встроенной. Проще говоря, внутри новинки топовая начинка. Интерфейс не тормозит. Приложения и игры ворочает тоже шустро.

Зарядка действительно быстрая

Производители уверяют, что зарядить батарею от 0 до 55% можно за 30 минут с помощью быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Мы зарядили смартфон с 7% до 52% за полчаса, а до 100% смартфон зарядился за час. Отличный результат.

Мощность батарейки — 3750 mAh. Беспроводной зарядки нет. Стоит ли относить это к недостаткам — дело вкуса.

Итог

На наш взгляд, Honor 20 — отличная альтернатива бюджетному смартфону с хорошими характеристиками. Пять из пяти баллов за соотношение "цена — качество".

Сочетание внешнего молодёжного вида и современных дополнений в виде быстрой зарядки оставляет только приятное впечатление. Камера отлично проявила себя в ночной съёмке, порадовали фотографии против солнца.

Конечно, у Honor 20 есть слабые стороны: нет пылевлагозащиты, нет стереозвука, нет привычного разъёма под наушники mini jack, есть над чем поработать в плане видеосъёмки. Но, учитывая стоимость девайса в 27 990 рублей, отсутствие перечисленного логически оправдывается.