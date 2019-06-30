Народный флагман с камерой 48 Мпикс. Что нужно знать перед покупкой Honor 20?
Фото © LIFE / Татьяна Руденко
Ярко и без пылевлагозащиты
Honor 20 выпущен в двух расцветках — "сапфировый синий" и сдержанный "полночный чёрный". У нас на тесте оказался первый вариант. Яркий, молодёжный, с градиентом — всё как любит бренд.
Внешне новинка радует глаз. Безрамочные края, достаточно большой экран с диагональю 6,26 дюйма, миниатюрная фронталка-точка диаметром 4,5 мм.
Переворачиваем смартфон — и видим блестящий корпус из стекла и металла, который, к сожалению, без пылевлагозащиты. На спинке почти не остаются ляпы от пальцев, но выпирающая камера всё-таки заставит надеть чехол для защиты от царапин.
Сбоку аккуратно расположился сканер отпечатков пальцев, который блогеры разглядывают с интересом, сравнивая расположение с Samsung и Sony. Скажем так, теперь сканировать свои пальцы будет удобно и левшам, и правшам. Сканер узнаёт отпечаток моментально — впрочем, как и распознавание по лицу. Здесь всё чётко.
Без телевика, но с 48 Мпикс
Так вышло, что настоящие баттлы за звание классного смартфона проходят на уровне мощностей их камер. На презентациях производители меряются техническими характеристиками камер, сравнивая фото луны при 2-, 10-, 30-кратном увеличении. Поэтому тема фотоспособностей смартфонов заполняет ведущую часть в современных обзорах.
В Honor 20 четыре тыловые камеры и одна фронтальная. Особый интерес вызывает основной модуль, который по разрешению обогнал флагман Huawei P30 Pro.
Получается, в Honor 20 есть четыре модуля: основная камера (48 Мпикс и f 1.8), сверширокоугольная (16 Мпикс c апертурой 2.2), подобная "рыбьему глазу", макрокамера (2 Мпикс и f 2.4) и датчик глубины, который является вспомогательным техническим элементом для создания красивого боке, например в портретных съёмках.
При хорошем освещении Honor 20 снимает прекрасно. Фотографии получаются детализированными, но иногда грешат кислотными цветами. Хочется увести насыщенность в минус. Возможно, такой эффект "подсказывает" искусственный интеллект, который есть и в фоторежиме. Отключение ИИ помогло избавиться от перегидроленности снимков, но полностью проблема не решилась. Если в кадр попадает яркая деталь, то при солнечном свете она становится едкой. Это известная и не всеми любимая особенность камер Honor.
В смартфоне нет телеобъектива, он остался в Honor 20 Pro, зато есть цифровой 10-кратный зум. В целом результат порадовал, учитывая, что это не оптическое, а цифровое увеличение. Детализация сохраняется даже при съёмке ночью. При съёмке в разрешении 48 Мпикс зум отключается. Впрочем, качество фотографий, снятых таким образом, не теряется при ручном кадрировании в фоторедакторе.
Ночной режим — ещё один важный параметр для проверки способностей любой камеры. В этом режиме производитель обещает чёткие фотографии с рук. Так как в специальном ночном режиме смартфон создаёт снимок на длинной выдержке, то приходится крепко держать смартфон в руке, чтобы не было "шевеленки". Лучше не мучиться и снимать ночные виды с помощью штатива. В нашем случае все кадры сняты с рук.
В режиме "Ночь" фотографии действительно выглядят чётче, светлее и опять же насыщеннее. Шумы есть, но они не критичны. В сравнении с обычным фоторежимом в тёмное время суток лучше снимать именно в ночном режиме, а затем корректировать снимок в фоторедакторе, если смущает цветопередача.
Для любителей покопаться в настройках камеры есть режим "Профи". В нём вручную можно выставлять ISO, выдержку, баланс белого, фокус и экспокоррекцию. Для регулировки глубины резкости есть режим "Диафрагма": предел и минимум — f/0,95 и f/16 соответственно. Если очень нужен размытый фон, лучше воспользоваться портретным режимом, который можно использовать и для предметной съёмки.
Мы попробовали сделать кадры на длинной выдержке в мануальном режиме. С помощью коррекции экспозиции (EV), уводя её в минус, мы добились достойного результата, учитывая, что съёмка велась с рук.
Макрообъектив в Honor 20 подходит скорее для развлечения, чем для создания качественных фотографий. Результат нас не впечатлил.
Пятая камера смартфона — фронтальная на 32 Мпикс. В целом снимает хорошо и так же, как и тыловые камеры, грешит кислотными оттенками, если фотографироваться при ярком свете. Лучше отключить функцию "Украшение", иначе заблюрится лицо. Создавать селфи можно как в обычном режиме "Фото", так и в "Портрете". В последнем фотографии получатся более художественные благодаря размытию заднего плана.
4K-видео, но лучше не снимать
Видео — не конёк как в Huawei, так и в Honor. В новинке нет удивительных возможностей видеосъёмки. В 4К можно снимать только при 30 fps. Плавные 60 fps записываются только в Full HD — стандартная практика для подавляющего большинства современных смартфонов. При съёмке на основную и широкоугольную камеры есть цифровая стабилизация, которая при ходьбе и беге работает, мягко сказать, печально. Если есть выбор между фотосъёмкой и видео, выбирайте первое.
В видеорежиме можно зумить десятикратно. А также переключаться на широкоугольную камеру или двукратное увеличение без приостановки записи, что радует. Единственное — при значительном зумировании лучше использовать штатив, потому что малейшее движение воспринимается камерой очень чувствительно.
Топовая начинка
В Honor 20, как и в смартфонах Huawei, новейший процессор собственной разработки — Kirin 980. Помогают "камню" 6 Гбайт оперативки и 128 Гбайт встроенной. Проще говоря, внутри новинки топовая начинка. Интерфейс не тормозит. Приложения и игры ворочает тоже шустро.
Зарядка действительно быстрая
Производители уверяют, что зарядить батарею от 0 до 55% можно за 30 минут с помощью быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Мы зарядили смартфон с 7% до 52% за полчаса, а до 100% смартфон зарядился за час. Отличный результат.
Мощность батарейки — 3750 mAh. Беспроводной зарядки нет. Стоит ли относить это к недостаткам — дело вкуса.
Итог
На наш взгляд, Honor 20 — отличная альтернатива бюджетному смартфону с хорошими характеристиками. Пять из пяти баллов за соотношение "цена — качество".
Сочетание внешнего молодёжного вида и современных дополнений в виде быстрой зарядки оставляет только приятное впечатление. Камера отлично проявила себя в ночной съёмке, порадовали фотографии против солнца.
Конечно, у Honor 20 есть слабые стороны: нет пылевлагозащиты, нет стереозвука, нет привычного разъёма под наушники mini jack, есть над чем поработать в плане видеосъёмки. Но, учитывая стоимость девайса в 27 990 рублей, отсутствие перечисленного логически оправдывается.
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