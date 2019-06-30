Второй человек в Apple. Путь Джони Айва от унитазов до iPhone

Джони Айв покидает Apple, компанию, благодаря которой он стал одним из самых влиятельных промышленных дизайнеров современности. Весьма иронично, что вендор объявил об этом накануне дня рождения первого iPhone. Именно 29 июня 2007 года состоялся релиз оригинального смартфона Apple. Как видите, поводов очередной раз поговорить про одну из самых дорогих компаний в мире много. Именно поэтому Лайф рассказывает, чем Айв отметился в истории, что будет с Apple без него и чем, в конце концов, этот человек заработал себе такую славу и репутацию.

Что случилось?

В четверг, 27 июня, Apple сообщила, что до конца года её стены покинет Джони Айв. Дизайнер откроет собственную фирму LoveFrom, одним из первых клиентов которой станет та же Apple. Подробностей нет, но создатели iPhone утверждают, что Айв будет курировать целый "ряд проектов".

Обязанности главного дизайнера разделят между собой Эванс Хэнки, вице-президент по промышленному дизайну, и Алан Дай, вице-президент по дизайну пользовательского интерфейса. Оба будут в подчинении у Джеффа Уильямса, операционного директора Apple. Есть мнение, что это плохой знак, поскольку Уильямс — в первую очередь бизнесмен. Иными словами, теперь есть вероятность того, что дизайн всего от Apple станет ещё более осторожным и предсказуемым.

Почему это не сюрприз?

Разговоры об уходе Джонатана Айва из Apple ходят давно. Ещё в 2015 году Айв получил непринуждённую должность "главного дизайнера". Его основными задачами стали одобрение и отклонение вариантов дизайна, которые разрабатывали художники более низкого уровня. Уже тогда журналисты робко высказывались о том, что светлая голова Apple готовится к пенсии.

В 2016 году известный IT-журналист Джон Грубер и евангелист Apple Джейсон Снелл разоткровенничались в подкасте и начали сыпать инсайдами про отношения Apple и Айва. Вся полемика ведущих сводилась к тому, что дизайнер скоро уйдёт. Они отметили несколько причин. Самая первая и очевидная — уже в 2016 году Айв был редким гостем на конференциях Apple. Вторая — дизайнер чуть ли не на ПМЖ перебрался в Англию. Третья — Айва сильно демотивировало закрытие проекта по созданию Apple Car. Дело в том, что Джони — известный поклонник спорткаров. Очевидно, он сильно вложился в проект на старте и не менее сильно разочаровался, когда его отменили.

Впрочем, в 2017-м стало известно, что после двух лет невмешательства Айв снова стал курировать дизайнерскую группу Apple. Но, как мы видим сегодня, и это не заставило дизайнера остаться в компании.

Почему этот человек так важен?

Айв присоединился к Apple в 1992 году. До этого он, к слову, вместе со своей лондонской фирмой Tangerine Design занимался проектированием унитазов, раковин, зубных щёток и других предметов гигиены и сантехники. Первым его проектом в Америке стал Apple Newton, неуклюжий КПК — если угодно, предтеча iPhone. Отработав в компании пять лет, Джонатан попробовал уйти, но Стив Джобс его отговорил и назначил старшим вице-президентом по промышленному дизайну. В одном из интервью Айв сказал , что они договорились с Джобсом установить золотой стандарт дизайна в IT-отрасли. Первым шагом на пути к этой цели стал оригинальный iMac образца 1998 года.

Вторым большим успехом творческого тандема двух гениев стал iPod. Безукоризненная популярность этого продукта закрепила за дизайнером неформальный статус второго человека в Apple. Главной особенностью купертиновской техники стала узнаваемость. Даже посредственные наушники, которыми комплектовались плееры, стали визитной карточкой бренда.

Окончательно положение правой руки за Айвом закрепилось в 2007 году, когда Apple представила первый iPhone. Несмотря на то что идея смартфона с сенсорным экраном и до этого витала в воздухе, именно купертиновцы грамотно её реализовали. iPhone стал революцией. Тогда и сегодня большая часть вендоров стараются цитировать в своих смартфонах Apple. Мода на кнопки под экраном захлестнула рынок после iPhone. Мода на двойные камеры — после iPhone. Мода на вырезы — после iPhone.

Можно бесконечно долго упрямиться и твердить, что Apple только подбирает удачные идеи других. Но спорить с тем, что именно iPhone делает инновации центром притяжения, вокруг вращаются разные вариации на тему, крайне сложно.

Айв после iPhone

Какой бы важной вехой ни был iPhone, впереди у Apple и Джонатана были и другие большие достижения. В 2008 году компания представила MacBook Air, родоначальника формата лэптопов, который впоследствии получил название "Ультрабук". До сих пор подавляющему большинству вендоров не удаётся достигнуть планки изящности, которую установил тогда Айв. В 1999 году Айв в рекламном ролике Apple сказал , что компьютеры могут быть сексуальными. В 2008 году всем стало ясно, что сексуальными могут быть и ноутбуки.

Год 2010-й. Apple снова взрывает. На этот раз уже не смартфонами или ноутбуками, а принципиально новым устройством — iPad. Позже в гонку вмешались производители аналогичных Android-гаджетов. Какое-то время они даже сильно прессовали Apple на этом рынке. Но в сухом остатке сегодня на рынке планшетов осталась одна марка — Apple. Не в последнюю очередь из-за уникального дизайна. Взгляните на последние iPad Pro. Разве не сексуальны?

Имя Айва в первую очередь ассоциируется именно с железками. Но это стереотип. Джонатан внёс большой вклад и в развитие программного обеспечения Apple. И в первую очередь это относится к iOS. В 2012 году, после фиаско корпорации с запуском фирменного геосервиса, Apple с позором уволила вице-президента по разработке iOS Скотта Форстолла. Его обязанности между собой разделили четыре топ-менеджера, включая Айва. Он стал руководителем группы дизайнеров, отвечающих за пользовательский интерфейс. Вместе они создают iOS 7, версию мобильной операционной системы с полным графическим дизайном. С тех пор iOS 7 остаётся главным эстетическим ориентиром для всех последующих операционок.

Уже в 2015 году Айв презентует первую версию смарт-часов Apple Watch. Казалось бы, компания снова не предложила ничего сверхнового по сравнению с другими вендорами. Кроме оригинального дизайна. Apple тут же становится лидером отрасли. В 2016 году Apple показывает спроектированные Айвом наушники AirPods. Весь мир над ними смеётся, но Apple снова обретает первенство. И снова крупные производители повторяют за Айвом: посмотрите на FreeBuds от Huawei или Mi True Wireless от Xiaomi.

Что дальше?

Конечно, уход Айва из Apple значит немного больше, чем банальное "больше не будет красивых iPhone". Нет. Наиболее вероятно, что купертиновцы и Джони расстались абсолютно полюбовно, поскольку их отношения подошли к логическому завершению.

Apple понимает, что век миллиардных доходов с продаж железяк подходит к концу — мы на пороге будущего, где суперприбыль генерируют сервисы и контент. Пример Netflix — тому доказательство. Всего за какие-то пять лет Netflix при помощи своего онлайн-кинотеатра и оригинальных шоу обошла по капитализации Disney, киноимперию, которой без малого 100 лет.

Айв, будучи, очевидно, человеком неглупым, понимает, куда дует ветер. Он знает, что ему — как создателю формфакторов — уже тесно в пределах Apple. А вскоре он и вовсе рискует остаться без работы. Именно поэтому новая компания позволит ему реализовать оставшиеся амбиции и слупить сотни миллионов долларов с заказчиков. Кто знает, быть может, мы скоро увидим новое творение Айва, сопоставимое по значимости с iPhone. Но уже без знаменитого "яблока".