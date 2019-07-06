Лучший телевизор ценой в одну зарплату. Как Xiaomi снова помогла россиянам

В прошлом месяце компания Xiaomi представила на российском рынке новую категорию устройств — телевизоры. Уже в первые дни продаж новинка стала хитом — полный солд-аут. Лайф тоже не удержался и ознакомился с 55-дюймовым телевизором Xiaomi Mi TV 4S. Рассказываем, почему это ещё одна победа китайцев на российском рынке.

На этой неделе телевизоры отметили важную дату: 3 июля минул ровно 91 год со дня старта продаж первого телевизора. За тумбу Octagon с огромной линзой просили 75 долларов, что в 1928 году равнялось двум средним зарплатам среднестатистического американца. Почти столько же зарплат сегодня должен отдать честный работяга за сносный современный телевизор. Во всяком случае — в России. Такой, чтобы и 4К был, и HDR, и Smart TV. Если в ерить "М.Видео" и "Эльдорадо", в 2018 году телевизор 4К в России стоил без малого 50 тыс. рублей. При этом, по данным Росстата, в том же году в половине регионов страны средняя зарплата не превышала 33 тыс. рублей. Предположим, что ретейлер немного приспустил планку, а Росстат, наоборот, приподнял. Чтобы не вгонять народ в тоску, натянули сову на глобус с двух сторон. То есть нормальный телек на самом деле стоит плюс-минус две зарплаты. Точнее — стоил. Когда пришла Xiaomi, стало лучше.

За телевизор с диагональю 32 дюйма китайцы просят 11 990 рублей. За 43-дюймовый вариант уже с 4К — 22 990 рублей. За самый большой, 55-дюймовый экран, придётся "отвалить" побольше, но всё ещё сравнительно мало — 33 990 рублей. До августа и вовсе действуют акционные цены: например, за 55-дюймовую версию просят всего 30 000 рублей. В общем, красота. Красота, мимо которой мы не смогли пройти. Лайф протестировал самый дорогой телевизор Xiaomi и рассказывает, стоит ли он того ажиотажа, о котором пишут СМИ.

Дизайн

Внешность — не самая сильная сторона этого телевизора. Рама экрана — металлическая. За материал — почёт и уважение. Лайф имел дело с телевизорами Xiaomi более бюджетной серии — Mi TV 4А. Они полностью пластиковые и выглядят очень дёшево. В случае с 4S создаётся хотя бы иллюзия премиальности. Рамка довольно тонкая, приятная.

Подставки тоже из металла. Их две. У каждой по два упора. Нам такой вариант нравится больше, чем, например, одна большая стойка, как у некоторых моделей других марок. Если случайно задеть телевизор Xiaomi — он не шатнётся.

Сзади телевизор полностью пластиковый. Выдающейся тонкостью он похвастаться не может. За красотой — в премиум-сегмент LG, Samsung или Sony. Зато китайский телек очень лёгкий. У одного человека с установкой больших проблем не возникнет.

По бокам — ничего. Внешних элементов управления нет. Снизу — единственная кнопка Power. Сэкономили, в общем. Но расстроит это, лишь когда пользователь потеряет пульт.

Пульт

Дизайн и эргономика пульта хороши. Китайцы, очевидно, придумали его под впечатлением от Apple TV. Он небольшой: короче и уже любого смартфона. Корпус пластиковый, кнопки — резиновые. Их ровно столько, сколько нужно: "Включение", Google Assistant, навигационный круг, в центре — кнопка подтверждения, ниже — качелька громкости, клавиши Patch Wall, "Назад" и Android TV.

Важно, что в качестве передатчика используется Bluetooth, а не классический ИК-порт. Возможно, из-за этого пару пальчиковых батареек придётся менять чаще, чем раз в полгода, зато теперь не стоит переживать за препятствия между TV и пультом.

Из минусов отметим механизм клавиш. Он работает исправно, но щёлкает при этом очень громко. Не обратить на это внимание, например при наборе текста, невозможно. Не исключаем, что данная особенность только нашего образца.

Экран и звук

Xiaomi не называет тип матрицы, но энтузиасты из Интернета настаивают, что это Vertical Alignment (VA), а не IPS. Так как информация неофициальная, не будем вдаваться во все нюансы каждой технологии. Однако отметим, что VA, как правило, выдаёт более контрастное изображение. Но у IPS выше скорость отклика.

Мы склоняемся к первому варианту. Картинку телевизор выдаёт действительно очень насыщенную и яркую. А чёрный цвет более глубокий, чем у IPS. Не серый. Также VA-экраны иногда ругают за небольшие углы обзора. Нас же в Mi TV 4S они удовлетворили. Однако защитный слой, нам кажется, глянцевый чуть больше, чем надо: отражения иногда привлекают внимание.

Многие жалуются на остаточное изображение в динамических тёмных сценах. И мы тоже такое заметили. Однако это вовсе не значит, что Xiaomi всех обманула. Гостинг — свойство большинства матриц типа LED. Производителями телевизоров он не расценивается как брак. Зачастую шлейф проявляется при активации программного улучшения изображения, которое делает картинку плавной, похожей, например, на картинку TruMotion у дорогих OLED-телевизоров LG. В последнем случае плавная картинка получается за счёт высокой герцовки экрана. В LED-экранах TruMotion имитируется программой. Samsung, например, просто рекомендует отключать эту опцию, если пользователей раздражают артефакты. В Xiaomi эта проблема решается так же.

Разумеется, есть поддержка 4К. Отдельное спасибо за HDR, работа которого видна довольно отчётливо. Например, в китайском Mi TV 4A эта технология тоже заявлена, но работает она там далеко не всегда корректно и очевидно.

За звук отвечают два динамика по 10 Ватт. Звук посредственный, но на порядок лучше, чем, например, у Mi TV 4A. В общем, если есть возможность разжиться саундбаром, стесняться не стоит.

Программное обеспечение

Работает Mi TV 4S на Android TV 9.0, на котором мы не будем акцентировать внимание. Отметим только, что есть Play Market, поэтому установить можно почти всё, что угодно душе. Есть Chromecast, поэтому синхронизировать экран со смартфоном легко. Лучше остановимся на Patch Wall, фирменной оболочке Xiaomi.

По факту она является агрегатором контента из российских онлайн-сервисов, с которыми подружилась Xiaomi: Ivi, Megogo, tvzavr, Amediateka и не только. Почти для каждого, к слову, вендор дарит бесплатную подписку на полгода. Для тех, кто часто задаётся вопросом, что бы посмотреть, уже после включения телевизора, агрегатор наверняка будет полезен. Для остальных — просто альтернатива стокового Android. Местами более удобная, местами — нет.

Из плюсов отметим умный поиск. Вы можете запросить "Цвет граната" — и телевизор покажет несколько вариантов, где можно посмотреть Параджанова. Кликаем на иконку и сразу смотрим. Ничего открывать дополнительно не надо. Не требуется и вручную перелопачивать библиотеки разных онлайн-кинотеатров. В общем, удобно. Из минусов — навязчивость. Каждый раз, как закрывается Patch Wall, телевизор предлагает сделать его лаунчером по умолчанию.

Интерфейсы

Входов здесь более чем достаточно. Есть Ethernet для подключения к Интернету через провод. Wi-Fi, разумеется, тоже есть. Работает без нареканий. Есть оптический аудиовыход для домашних кинотеатров. RCA-выходы для классических "тюльпанов" также имеются. Вход RF для антенны — есть. Три USB-слота — пожалуйста. Разъём CI для смарт-карт — есть. Mini-jack для наушников и колонок — получите. Ну и три выхода HDMI на все случаи жизни.

Всё расположено параллельно экрану, так что в стену при крепеже на кронштейн упираться ничего не будет. Встроенный тюнер DVB-T2 для поклонников классики китайцы предусмотрительно тоже впихнули. Для перехода на цифровое телевещание докупать ничего не требуется.

Вывод

В итоге хочется только одного: рассыпаться перед китайцами в комплиментах. Они сделали так, что многие россияне теперь могут купить хороший телевизор по цене, которая для большинства будет подъёмной. За 30 000 рублей, кроме Xiaomi, больше никто не продаст в России новый 55-дюймовый телевизор. Пал даже TCL, предыдущий лидер среди бюджетников на рынке телевизоров. Что тут добавить? Да здравствует Xiaоmi!