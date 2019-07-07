Дети будут в ярости. Вот почему нужно запретить телефоны в школах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запретить детям использовать телефоны в школах. Разумеется, инициатива, как и всё, что связано с лоббированием ограничений, многими пользователями соцсетей была воспринята в штыки. Чтобы попробовать разобраться, на чьей стороне правда, Лайф опросил психолога, педагога, а заодно разузнал, как с гаджетами в школах обстоят дела в других странах.

В ходе неформального общения с журналистами спикер Совфеда отметила, что осознаёт деликатность вопроса. Она не исключает, что в школах появятся специальные сейфы. Подготовкой проекта займутся Рособрнадзор и Российская академия наук. Они пообещали представить предложения "через месяц". Только после этого станет понятно, чего ждать от инициативы Матвиенко.

Запрет пойдёт на пользу

Семейный психолог Мария Бурмака призналась, что "горячо поддерживает" эту инициативу. В первую очередь она видит в этой мере пользу для ребёнка в будущем.

— Для детей очень важно, чтобы у них развились правильные коммуникативные навыки. Смартфоны и Интернет этому препятствуют, поскольку там стираются барьеры при общении, которые присутствуют в реальной жизни. Ребёнку необходимо научиться их преодолевать, чтобы у него было меньше проблем во взрослой жизни, — пояснила специалист.

При этом Марина Бурмака абсолютно уверена, что запрет не пройдёт безболезненно. Она полагает, что конфликты между детьми и учителями на этой почве неизбежны. Однако трагедии в этом она не видит.

— Приучение ребёнка к любым правилам подразумевает конфликт, — отметила психолог и привела в качестве примера формирование биоритма у детей. Мол, мало у кого получается без проблем приучить чадо отходить ко сну в указанный час.

В целом, выбирая между ограничением и полным запретом, психолог склоняется к первому варианту. Она считает, что вообще избавить школьников от телефонов в учебных заведениях было бы хорошо, но к этой цели нужно идти мелкими шагами, начинать с лёгких ограничений.

— Я бы следовала примеру педагогов других стран. Там, например, в некоторых школах ученики сдают смартфоны в специальные ячейки, — рассказала она.

Марина Бурмака призналась, что в своей практике регулярно сталкивается с жалобами родителей на чрезмерное увлечение детей смартфонами. Но она не считает, что проблему нужно решать резко и радикально.

— Технологии слишком стремительно внедрились в нашу жизнь, и мы не успели к ним приспособиться в полной мере. Это глобальная проблема. Однако, на мой взгляд, она решится. Впоследствии мы взрастим новую коммуникативную культуру, которая будет учитывать плотное взаимодействие с сервисами и гаджетами, — заключила психолог.

Талантливым учителям телефоны не помеха

Заслуженный учитель Российской Федерации и доктор педагогических наук Евгений Ямбург придерживается диаметрально противоположной точки зрения. Он расценивает потенциальный запрет как "наивное намерение", за которым не последует существенных изменений.

— И жизнь меняется, и дети меняются. И препятствовать этим изменениям невозможно, — сказал педагог, отметив, что нужно не запрещать, а приспосабливаться к нововведениям. Он видит для этого несколько причин. Первая — правовая сторона вопроса.

— Ни учителя, ни охрана не имеют права отбирать у детей смартфоны. Кто-то из родителей, может, и обрадуется новой инициативе, но наверняка найдутся и противники. В таком случае серьёзных правовых конфликтов не избежать. А их в современной школе и без того хватает, — пояснил свою позицию Евгений Александрович.

Вторая причина — талантливые педагоги ничуть не страдают от популярности гаджетов у детей. Наоборот, профессионалы умеют использовать технологии во благо образовательному процессу.

— Понятно, что у Интернета есть негативные свойства, но также у него хватает и положительных черт. И самое важное — научить детей пользоваться последними, — считает педагог.

Евгений Александрович уверен, что запреты ни к чему хорошему не приведут. Он напомнил, что даже в советское время введение ограничений заканчивалось ничем. В пример он привёл запреты на джинсы и причёски "под битлов".

— Всё это вызывает только обратную реакцию — отчуждение детей от учителей, — заключил он.

В России поздно проснулись

В Европе и на Западе давно озабочены телефонами в школах. Есть много исследований, которые подтверждают пагубное влияние на образовательный процесс.

В 2015 году американские специалисты Дакота Лоусон и Брюс Б. Хендерсон провели исследование, в ходе которого постарались выяснить, как текстинг (обмен сообщениями) во время уроков сказывается на восприятии учениками школьного материала. В испытании участвовали 120 студентов первого курса колледжа. Выяснилось, что ученики, которые "чатились" на занятиях, прошли контрольный тест в разы хуже тех, кто не пользовался телефонами. Аналогичное исследование в 2016 году было проведено уже в Университете Маккуори в Сиднее. Результат похожий. Успеваемость у студентов, имевших доступ к Facebook на занятиях, была ниже, чем у остальных. Есть масса других подобных научных работ.

В Великобритании и вовсе озаботились гаджетами ещё до появления iPhone. В 2007 году в 50% английских школ запрещали учащимся пользоваться мобильниками в стенах учебного заведения. К 2012 году этот показатель увеличился до 98%. Детям либо запрещают приносить телефоны в школы вообще, либо обязывают на входе сдавать их на хранение до конца учебного дня. Анализ показал , что мера позитивно сказалась на успеваемости подростков в стране: как минимум повысился средний балл на экзаменах. Аналитики также отмечают повышение общительности, внимательности и активности детей.

В США ситуация разнится от штата к штату. Иногда используются устройства, глушащие сигнал сотовой связи. Впрочем, это не самая распространённая практика, так как далеко не в каждом штате использование "глушилок" з аконно. В Нью-Йорке, например, с 2005 года много лет д ействовал полный запрет на телефоны. В 2015 году случилось послабление. Ученикам разрешили приносить смартфоны, но запрещают доставать их из карманов или рюкзаков во время уроков, если того не требует учитель. Такая практика наиболее распространена.