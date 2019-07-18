Убийцы пыли. Лучшие роботы-пылесосы за 10 000 рублей

Роботы-пылесосы появились давно. И поначалу они стоили не дешевле футуристичных андроидов с руками и ногами. Однако с тех пор прошло много лет, и теперь за них не просят космических денег. Лайф изучил современный рынок домашних роботов и рассказывает, как обзавестись электровеником на все случаи жизни и при этом не разориться.

Rollibot Mini BL100

BL100 — один из самых простых вариантов на рынке. В нём нет сложных нейросетей, универсального набора щёток, голосового управления и прочего, чем привлекательны дорогие аналоги. При этом Rollibot сносно подметает полы как с твёрдым, так и с мягким покрытием. В последнем случае, правда, не стоит надеяться на чудо: ковролин с густым ворсом ему не по силам. Главным достоинством BL100 является внушительный запас хода — до 100 минут. Есть также четыре режима. В Auto Clean машина, опираясь на показатели пяти датчиков, сама решает, в какую зону двигаться. Spot Clean — заставляет пылесосить выбранную точку несколько раз. В режиме Edge Clean пылесос уделяет особое внимание плинтусам и углам. ZigZag Clean — заставляет BL100 передвигаться зигзагами. На тот случай, если ни один из режимов не удовлетворит, пультом управления робота можно направить в нужное место вручную. Главный недостаток BL100 — он, как и большинство бюджетных машин, не продаётся в рознице. Но не составит труда заказать его на Amazon. Там за простачка просят 62 доллара, примерно 4000 рублей.

Panda iPlus X500 Pro

Если же не хочется рисковать с доставкой и ждать, то можно присмотреться к бренду Panda, который в России прописался довольно-таки давно. Самый низкий ценник производитель налепил на модель X500 Pro. Она, как и BL100, не моет полы, но пылесосит линолеум, кафель, паркет и невысокие ковры. Запас хода — до 60 минут. Есть датчики загрязнения и высоты. С помощью первых машина регистрирует зоны с мусором, а вторые позволяют Panda не свалиться, например, со ступенек. Небольшим преимуществом X500 перед BL100 является меньшая высота, что повышает проходимость под диванами, креслами и кроватями. Но куда важнее, что Panda можно получить в день покупки. Цена вопроса — 6000 рублей.

ILIFE A4S

Зачастую дешёвые роботы неплохо прибираются за людьми, но сдаются, когда приходится ухаживать ещё и за животными. Мини-пылесосы банально не справляются с шерстью: она наматывается на кисточки и забивается в узкое сопло. Так вот, если поднять планку выше 100 долларов, найдутся модели, которых кошки и собаки не смутят. У таких роботов, как правило, выше мощность всасывания и есть специальные щётки. ILIFE A4S — одно из таких устройств. Во-первых, у него есть центральная щётка, которая поднимает гораздо больше мусора с пола, чем обычные V-образные кисточки. Кроме того, в пазу для этого компонента (волос и шерсти) предусмотрен целый ряд насечек, которые снимают с щётки волосы и отправляют их в резервуар. К тому же у A4S невероятный показатель автономности — до 140 минут. Цена — 120–150 долларов на Amazon.

Infinuvo Cleanmate QQ 200

Оказывается, некоторые роботы-пылесосы борются не только с мелким мусором, но ещё и с бактериями и грибками. Посредством ультрафиолетового излучения. Как правило, ультрафиолетовыми лампами оборудуют дорогие модели. Но если очень постараться, то можно найти и доступные пылесосы с этой опцией. Взять хотя бы живую классику — QQ 200 от Infinuvo Cleanmate. Разные модификации этой модели выпускаются аж с 2008 года. Разумеется, данный пылесос может не только кварцевать полы. У него есть также V-образная и центральная щётки для уборки мусора. К слову, не можем не отметить, что некоторые считают использование УФ-ламп в роботах рекламной уловкой. Мол, чтобы микроорганизмы гибли под облучением, нужна статика. А робот постоянно движется, бактериям с грибками от этого ни холодно ни жарко. На чьей стороне правда, решайте сами. И, кстати, если возникнут трудности с поиском именно QQ 200, можно обратить внимание на Rollibot BL618. Он тоже с ультрафиолетовой лампой, просят на маркетплейсах за модель не более 200 долларов.

Ecovacs N79

По мере продвижения к планке в 200 долларов в выборке появляются уже именитые бренды вроде Ecovacs. Это китайская компания, которая выпускает роботы-пылесосы с 2009 года и имеет представительства в десятках стран, включая США, Японию, Германию и Россию. Пылесосы этой компании по большей части дорогие, но есть и бюджетная линейка. Новинкой в последней является N79. Это всё ещё типичный пылесос бамперного типа, но уже с узнаваемым дизайном. Кроме того, N79 синхронизируется со смартфонами. В приложении-компаньоне можно настроить расписание уборок, проверить уровень заряда или подробнее узнать о возникших ошибках. Помимо V-образных кисточек N79 использует центральную щётку с густой щетиной, которая вкупе с турборежимом позволяет роботу доставать мусор даже из глубокого ковролина. Есть и док-станция, к которой робот самостоятельно паркуется для зарядки. Разумеется, укомплектован N79 и датчиками, которые предотвращают столкновение с препятствиями и падение с высоты. На Amazon данную модель можно урвать за 168 долларов, примерно 10 000 рублей.

ILIFE V5s Pro

Уборка пыли и мусора — хорошо. А как насчёт влажной уборки? Не разорившись, можно купить и моющий робот-пылесос. И снова в данном случае на выручку приходит китайская компания — ILIFE. Её модель V5s Pro не умеет создавать карту помещения и ориентируется только по сенсорам, здесь нет поддержки управления со смартфона и центральной щётки. Зато присутствует влажная уборка и док-станция, которую робот посещает по команде при разрядке и завершении работы. Моет полы V5s Pro, судя по обзорам и отзывам, не то чтобы очень хорошо, но за несколько заходов с засохшим пятном разлитого чая справиться может. В общем, устройство компромиссное. Если в приоритете качество уборки, то лучше присмотреться к ILIFE, если важнее автономность — то к Ecovas. В официальном магазине на AliExpress с бесплатной доставкой его можно заказать за 11 000 рублей.