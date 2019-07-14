Доступный аналог Galaxy Note? Xiaomi Mi 9T интереснее, чем кажется

Выпускать смартфоны с большими экранами Xiaomi не впервой, так как были линейки Mi Note и Mi Max. Но обе в этом году официально закрылись. Похоже, китайцы решили перезапустить производство аппаратов Plus Size. Честь начать перезагрузку выпала свеженькому Mi 9T. Лайф протестировал новинку и теперь рассказывает, достоин ли Mi 9T вести за собой новую линейку фаблетов Xiaomi.

Дизайн

Внешне Mi 9T превосходен. Это самый красивый смартфон Xiaomi. Сзади аппарат полностью покрывает приятное на ощупь холодное стекло. Под ним — наклейка, которая от центра расползается оттенками синего. При ярком свете наклейка переливается всеми цветами радуги. Рамка, разумеется, металлическая и тоже приятно холодит руку. В середине верхней части расположились три глазка камеры. Верхний, в духе линейки Mi 9, выделен серебристым колечком. Дополнительно китайцы подчёркивают важность камеры надписями 48 MP и AI Triple Camera. И это лишнее. Интерфейс камеры всё равно не позволит забыть про навороты.

С правого края — качелька громкости и выделяющаяся алым цветом кнопка питания. Эту фишку китайцы, очевидно, подглядели у Pixel. Не раздражает, но первое время мучает вопрос: "А зачем?". Ведь особенной функции у кнопки нет. Снизу — динамик, микрофон, USB-C и SIM-лоток. Сверху — вырез для выдвижной фронталки, разъём для mini-jack и ещё один микрофон. Здесь китайцам двойной респект. Первый — за светодиод для пропущенных уведомлений во фронталке. Второй — за заботу о поклонниках классических наушников.

Дисплей и звук

Экран огромный — 6,4 дюйма. Он занимает 86% передней панели, то есть у смартфона минимальные рамки. Меньше в этом году были только у Huawei P30 Pro (88,5%), OnePlus 7 Pro (88,4%) и S10 на пару с S10 Plus (88 и 87,5% соответственно).

К качеству картинки претензий нет. Она яркая и насыщенная. Ещё бы — матрица-то AMOLED и от Samsung. Во всяком случае, так утверждает GSMArena, которая тестирует гаджеты в лабораторных условиях. Максимальная мощность подсветки — 620 нит. Отдавая дань традиции, отметим, что экран на солнце не блёкнет. На минимуме подсветка тоже комфортная. В полной темноте смартфон не слепит.

Несмотря на очень узкие боковые рамки, ложных срабатываний практически не было. С экранами, у которых плавно загнуты края, обычно проблем больше.

Звук внешнего динамика очень громкий. Настолько, что на максимальной громкости ощущается приятная вибрация корпуса. Стерео, конечно же, нет, хотя разговорный динамик Xiaomi оставила. Жаль. В наушниках смартфон тоже звучит приятно. Снова напомним, есть штатный mini-jack. Хотя В Mi9 и Mi 9SE его нет.

Фото и видео

В Mi 9T стандартный на сегодня набор оптики: главный модуль на 48 Мп с апертурой f/1.8, телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4 и широкоугольный на 12 Мп с той же светосилой.

Главная камера по умолчанию снимает в разрешении 12 Мп. Фотографии получаются хорошими. Отметим высокую контрастность. Телефон старается не врать, но картинка часто получается всё же насыщеннее, чем на самом деле. Динамический диапазон тоже порадовал: смартфон хорошо вытягивает тёмные места и неплохо борется с засветами. Резкость снимков умеренная: нет "перешарпа", которым грешат некоторые аппараты других китайских марок.

Переходить в 48 Мп смысла нет. Если резкость и увеличивается, то совсем незначительно. Зато "вес" фотографий вырастает в разы, а запас памяти тает на глазах.

"Умным" же ассистентом пользоваться рекомендуем: он верно определяет сценарии и включает настройки, выгодные для съёмки зданий, еды, неба и растений. Вкупе с HDR на выходе получаются фотографии, которые почти всегда можно публиковать в "Инстаграме" без обработки. В общем, спасение для ленивых фотографов.

Широкоугольная камера часто выручает, когда нужно снять большой объект, например дом, но нет возможности отойти достаточно далеко. По умолчанию в Mi 9T включена программная коррекция искажений, которая слегка кропает картинку. И чаще она полезна. Но если не стесняться и время от времени её отключать, можно делать более художественные снимки.

Как это обычно бывает, "фишай" плохо снимает при слабом свете, поэтому с началом сумерек и в помещениях эту камеру лучше не использовать. То же самое касается и объектива телефото, который служит для двукратного увеличения.

Основная же камера в ночи снимает сносно. Разумеется, на высокую детализацию рассчитывать не стоит. Кроны деревьев, например, превращаются в кашу. А вот архитектура часто выходит недурно. Ночной режим, как и 48 Мп, скорее фикция, чем полезная опция.

В случае с видео тоже без чудес. Mi 9T записывает либо 4К в 30FPS, либо 1080р в 60/30 FPS. В Full HD стабилизация традиционно работает лучше. Хотя и она при лёгких подёргиваниях на миг превращает картинку в "желе". Автояркость иногда живёт своей жизнью. Совсем не обязательно ловить видоискателем солнце, чтобы кадр внезапно потемнел. Зато автофокус работает быстро и корректно.

Селфи-камера выдвижная. Как в OnePlus 7 Pro, Vivo NEX и много где ещё. В общем, такой вариант — уже не экзотика. С другой стороны, Xiaomi всё же внесла авторскую деталь: китайцы спрятали в выдвижном модуле светодиод. Он каждый раз загорается при активации и деактивации передней камеры. Идея интересная, но Xiaomi её не докрутила. Было бы лучше, если бы вместо светодиода оказалась мягкая вспышка. Она бы выручала при разблокировке по лицу в темноте. Механизм работает плавно, но не медленно. Ожидание при разблокировке по лицу не раздражает. Хотя отпечаток на экране работает быстрее. А он здесь не самый быстрый. Ах да, 20-мегапиксельная камера снимает хорошо. Но только до тех пор, пока не включаются программные улучшения вроде "бьютификатора" или боке.

Производительность и автономность

За быстродействие Mi 9T отвечает, увы, не топовый, но довольно мощный Snapdragon 730. Его, как и 6 Гб оперативной памяти, с головой хватает на все приложения и игры. Тот же PUBG на высоких настройках работает плавно. Встроенная память — 64 или 128 Гб.

Аккумулятор не самый большой для 6,4-дюймового AMOLED-экрана — на 4000 мАч. Однако его удивительным образом хватает на день, а то и полтора. Фирменной зарядкой на 18 Вт смартфон заряжается быстро: до 50% — за полчаса, до 100% — чуть больше полутора часов.

Вывод

Mi 9T стоит от 26 000 рублей. Такой прайс легко оправдывается индивидуальностью аппарата, большим экраном и очень неплохой камерой. К тому же при покупке не придётся объяснять себе, что NFC — не такая уж и важная опция, потому что в этом Xiaomi датчик NFC есть.

Разумеется, было бы лучше, если бы в Россию доехала именно старшая версия этого смартфона — Redmi K20 Pro, ведь у неё и флагманский Snapdragon 855, и 8 Гб оперативки. Но тогда бы возникли проблемы у Mi 9. Ведь из преимуществ у флагмана осталась бы разве что беспроводная зарядка.

Кому подойдёт такая 6,4-дюймовая "лопата"? А всем, кто не может позволить себе дорогие OnePlus 7 Pro, Huawei Mate и Galaxy Note или S10+. Серьёзно. Mi 9T — не самая плохая бюджетная альтернатива этим устройствам. Нет флагманского процессора? Да, от этого какое-то время посвербит в области малого таза. Но Snapdragon 730 довольно быстро докажет, что и он годится для игр.