Деньги из воздуха. Лучшие приложения для сканирования чеков

Популярность офлайн-кешбэка в России снова растёт. И если раньше этот тренд поддерживали в основном малоизвестные разработчики, то недавно к нему подключился один из лидеров IT-сферы — "Яндекс". Компания презентовала свой сервис "Суперчек", который позволяет возвращать часть денег с офлайн-покупок. Лайф рассказывает о его плюсах и минусах, а заодно вспоминает про другие подобные приложения.

"Суперчек"

Главная функция новой утилиты — планирование покупок. Самое полезное, что можно сделать в "Суперчеке", — это предварительно составить список покупок и только потом отправиться по магазинам. Но ограничиться одним магазином едва ли получится: где-то дешевле яблоки, где-то — помидоры. Тяга к экономии заставит побегать.

Удобство "Суперчека" ещё и в том, что он рекомендует магазины, учитывая местоположение пользователя. В первую очередь — ближайшие. В центре Москвы, к слову, очень актуально. Там всякие "Дикси" и "Пятёрочки" прячутся так, что днём с огнём не сыщешь.

Наконец, офлайн-кешбэк. Здесь он работает по-особенному. Сканер QR-кодов открывается только после составления списка. А возврат средств сработает, только если в чеке будут именно заранее выбранные продукты. То есть про сканирование чужих чеков можно забыть. Хотя, если система синхронизирована только сутки в сутки, а не секунда в секунду, ничто не помешает вам сначала набрать чеки, а потом составить по ним план покупок.

Другой особенностью местного кешбэка является фиксированная ставка — 1% с чека. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо — потому что в таком случае легко прогнозировать свою выгоду и не нужно возиться с многочисленными условиями акций, как, например, с "Едадилом". Ещё одним спорным моментом местного кешбэка является вывод денег. Их можно перевести только на "Яндекс.Кошелёк" или на баланс мобильного телефона.

В очевидные минусы запишем наличие приложения только под Android. Впрочем, iOS-версию обещают выпустить в ближайшее время.

"Едадил"

Ещё один сервис "Яндекса", но с критическим уклоном в промотирование разнообразных акций. Рекламы так много, что ещё чуть-чуть — и "Едадил" можно отправлять на свалку истории. Причём всё в одной куче: продукты, фастфуд, рестораны, банковские услуги, образование и т.д.

Впрочем, наибольшую известность "Едадилу" принёс именно офлайн-кешбэк. Здесь он, в отличие от "Суперчека", не универсальный. Деньги начисляются не за каждый чек, а за определённые товары. Таким образом, обсуждаемому приложению можно скармливать и чужие чеки тоже. Главное — не переусердствовать. А то можно схлопотать бан.

Отметим также, что "Едадил" время от времени предлагает действительно заманчивый кешбэк. Так, например, сейчас там можно вернуть аж 20% с покупки крепкого алкоголя. Дополнительно вернётся ещё 5%, если пользователь отсканирует чек с алкоголем из "Магнита".

Qrooto

Ещё одна вариация на тему офлайн-кешбэка. Менее известная, чем "Едадил", по понятным причинам: у Qrooto в разы меньше товаров, с которых можно получить кешбэк. Впрочем, набор регулярно меняется.

Однако неоспоримыми достоинствами этого сервиса является кешбэк с лекарств, БАДов и домашних медицинских устройств вроде глюкометров. Проще говоря, там работает аптечный офлайн-кешбэк. А это для аналогичных сервисов редкость.

Другим плюсом Qrooto является гибкий инструмент вывода средств. Деньги можно скинуть не только на кошелёк "Яндекса" или телефон, но и на любую банковскую карту. Одно огорчает: с недавних пор там действует жёсткий лимит на вывод средств — от 500 рублей. Копить такую сумму при скупом наборе акций придётся месяцами.

"КешФоБрендс"

Аналогично Qrooto в "КешФоБрендс" далеко не самый большой набор торговых точек, с чеков которых можно вернуть деньги. Но сильной стороной этого приложения является кешбэк в некоторых магазинах электроники, одежды и даже ювелирных изделий. Вот уж где можно поживиться на чужих чеках. Если, конечно, сумеешь раздобыть.

Хотя текст не совсем про это, не можем не написать, что в "КешФоБрендс" есть и онлайн-кешбэк. То есть через это приложение можно посещать многие популярные маркетплейсы, включая AliExpress, оформлять там покупки, а потом получать на баланс деньги. Их, к слову, можно выводить на банковские карты.

"Чекбэк"

Вернёмся к мастодонтам. Ещё в прошлом году инструментом по возврату денег за офлайн-покупки обзавелась сеть "ВКонтакте". Причём реализован "Чекбэк" предельно удобно. Сервис вшит в экосистему соцсети, поэтому для его использования не надо устанавливать дополнительное приложение. Сканировать чеки можно прямо из мобильного клиента "ВКонтакте".

Пул товаров небольшой. Доминирующие позиции занимают бытовая химия, товары для детей и красоты. Хватает и разного рода джанк-фуда: чипсы, жевательные конфеты и батончики. В последнем случае, правда, возвращают всего по одному рублю за покупку. На акции можно использовать до 10 раз. Отсутствие лимита на количество сканируемых чеков компенсирует минимальный номинал вознаграждения.

Пожалуй, самым большим минусом "Чекбэка" является вывод средств на кошелёк VK Pay. Уже с него, конечно, можно рассовать деньги по нужным платёжным сервисам, однако в этом случае придётся платить комиссию. Ну и обидно, конечно, что "ВКонтакте" не развивает эту тему.

Достойны упоминания

"2ГИС ЧЕК" — приложение разработчиков одноимённого геосервиса. Каждый месяц там появляется минимум один товар, который покупается каждым и довольно часто. В июле, например, хитом стали любые огурцы. Ещё из "2ГИС ЧЕК" можно выводить деньги от 5 рублей.

InShoper — аналог увядающего Qrooto. Не сказать, что и здесь жизнь бьёт ключом, но среди прочих акций нет-нет да попадается солидный кешбэк. В этом месяце, например, возвращают 1000 рублей с покупки любой соковыжималки определённого бренда.

"Маслина" — универсальный сканер чеков. Один чек — 1 рубль. За просмотр рекламных роликов дают ещё по одному рублю сверху. Ежедневный лимит есть, но довольно большой — 30 чеков в день.