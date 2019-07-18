Яндекс проведёт прямую трансляцию "Нашествия" с "Ленинградом", "БИ-2" и другими

Сегодня в 17:00 по московскому времени гостей начал принимать большой музыкальный фестиваль "Нашествие". Церемония открытия стартует в 19:00. Насладиться ею можно будет из любой точки мира, где есть Интернет. Даже несмотря на то, что мероприятие пройдёт в Большом Завидове.

Сервис "Яндекс.Эфир" проведёт прямую трансляцию 20-го, юбилейного "Нашествия". Компания обещает видео в HD-качестве, хороший звук, лучшие ракурсы, бэкстейдж и включения из студии с комментариями ведущих. Плеер при этом будет работать как на мобильных устройствах, так и на десктопе. Трансляция стартует ровно в 19:00 мск.

Камеры будут переключаться между всеми тремя сценами: "Главной", "Наше 2.0" и "Ультра". Суммарно на них с 18 по 21 июля выступит более 120 музыкальных групп. В их числе "Сплин", "Пилот", The Hatters и другие известные представители отечественной рок-сцены.

Кроме прочего, ряд коллективов приготовил уникальное шоу. "Би-2" сыграют последний концерт в рамках тура "Горизонт событий", "Мумий Тролль" исполнит хиты с пластинки "Морская", а Глеб Самойлов & The Matrixx выступят с симфоническим оркестром. Откроется же "Нашествие" лайнапом группы "Ленинград" ровно в 21:00 мск.