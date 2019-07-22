Пожизненная скидка в "Пятёрочке" и Nike. Как народ "взламывает" карты лояльности

Карты лояльности сегодня есть у всех. Но часто от них нет никакой пользы: мало баллов, а скидка настолько маленькая, что ради неё лень даже открывать кошелёк. Но Лайф узнал, как получить большую скидку и много баллов почти в любом магазине и за несколько минут. "Пятёрочка", "Перекрёсток", Adidas, Nike, "Рив Гош", "Л‘Этуаль" — все там. С удовольствием делимся этим лайфхаком.

Карты лояльности, они же бонусные, скидочные или дисконтные, уже давно соседствуют с банковским "пластиком" в кошельках и бумажниках россиян. По большей части они делятся на два типа: накопительные и скидочные. В первом случае магазин закрепляет за картой счёт, на который выводит кешбэк с покупок в виде баллов. Во втором — за картой закрепляется перманентная скидка. Сначала минимальная (в лучшем случае 5%), а потом максимальная (уже вполне ощутимые 20 или даже 30%).

Например, вездесущая "Пятёрочка" возвращает один балл с каждых потраченных 20 рублей. При этом балл эквивалентен не рублю, а всего десяти копейкам, то есть, чтобы получить один рубль кешбэка, нужно потратить 200 рублей. Аналогичная система работает в "Перекрёстке", "Карусели" и ряде других торговых сетей.

Примером скидочной карты пусть будет "пластик" из магазина косметики "Иль де Ботэ". Скидка начального уровня — 10%. Её можно "прокачать" до 15%, 20% и даже до 25%. Последняя — очень привлекательна. Но до неё непросто добраться. Ведь для VIP-статуса нужно закупиться товарами на 50 000 рублей. Наверняка найдутся те, кто готов отдать такие деньги за раз, но у большинства сумма будет копиться месяцами, если не годами. Похожая ситуация с магазином зоотоваров "Бетховен".

Большая часть лояльного "пластика" в наших кошельках по этой причине является если не бесполезной, то неэффективной. Но есть способы исправить ситуацию в лучшую сторону.

Да здравствует цифра!

Первым делом нужно забыть про "пластик" вообще. Мы живём в информационную эру. Сегодня виртуальных копий нет только у человеческого сознания. Хотя и в этом направлении ведутся работы. Это всё к тому, что и подавляющее большинство бонусных и скидочных карт можно оцифровать. Поможет в этом целый ряд приложений для смартфонов на iOS и Android. Причём из коробки. На iPhone отсканировать карту можно с помощью Apple Pay, на Android-устройствах, соответственно, есть G-Pay. Однако рекомендуем использовать именно специальные утилиты вроде StoСard. Позже объясним почему.

Оцифровка бонусных карт — это удобно. Во-первых, сколько бы их ни было, они все поместятся в приложение. И телефон от этого, в отличие от бумажника, тяжелее и больше не станет. Во-вторых, приложение всегда лучше. Проскроллить сотню вариантов на экране проще и быстрее, чем в поисках карты копошиться на кассе и задерживать очередь.

Вместе мы сила!

Переходим к преимуществам специальных приложений перед обычными. В том же G-Pay нельзя делиться картами. А в специальном сервисе — легко. Нажимаете специальную кнопку, и готовая ссылка уже в сообщениях во "ВКонтакте" у всей семьи. Открыв её, каждый член получает копию карты, которой спокойно может пользоваться. Ведь в магазине только и надо, что показать штрихкод с экрана телефона. А есть у человека оригинал или нет, скучающему кассиру всё равно.

Таким образом, становится очевидно, что два человека набьют максимальную скидку в том-же "Иль де Ботэ" быстрее. А что, если таких друзей будет сотни и тысячи? Активация скидок ускорится многократно. И, что самое прекрасное, долго искать единомышленников не надо. Они на расстоянии двух-трёх кликов, в тематических группах во "ВКонтакте".

В соцсети десятки сообществ, в которых люди обмениваются номерами и штрихкодами своих бонусных карт. Одни там быстро прокачивают свои карты, а другие просто приходят за чужими. Никто не против. Лайф, например, за считаные минуты нашёл карты с максимальными скидками для "Рив Гош", "Подружки", "Л’Этуаль", Adidas, Nike, Reebok, Kari, "Ароматного мира", "Московского ювелирного завода", "Буквоеда" и не только.

— Время прокачки зависит от магазина. В спортивных, с одеждой и косметикой, вроде Adidas, Kari или "Рив Гош", карты прокачиваются быстро — за месяц-два, — рассказывает Арсен Белов, который администрирует одну из самых крупных групп во "ВКонтакте", где люди обмениваются дисконтными картами. Он располагает картами с максимальными скидками магазинов Adidas, Reebok, Street-Beat, Ostin, "Подружка" и не только.

А если человек вдруг не найдёт нужный магазин, то и эту проблему можно быстро решить, кинув клич в нескольких группах. Через день-два наверняка найдётся щедрая душа, которая поделится заветным штрихкодом.

Впрочем, не всё так радужно. Некоторые магазины знают об уязвимости и борются с кардшарингом.

— У Adidas и Reebok, например, в правилах прописано, что модераторы могут заблокировать карту за подозрительную активность. У меня раза три обнуляли. Восстановить легко, потому что они привязаны к номеру телефона. Некоторые магазины, вроде "Петровича" и "Домового", наоборот, лояльно относятся к кардшарингу, — рассказал Арсен Белов.

Пожизненная скидка в "Пятёрочке" и "Перекрёстке"

Раздают в таких группах и карты с баллами. В ходу "Спортмастер", Ostin, Kari и "М.Видео". Многие отдают бонусы бесплатно, но есть и те, кто пытается их перепродать. С последними связываться бесполезно. Во-первых, хватает жуликов, которые обещают подарить карту, но, как только получают деньги, сразу удаляют аккаунты. Во-вторых, не в первой группе, так во второй точно кто-нибудь поделится картой с тысячью-другой баллов.

"Зачем кому-то отдавать свои баллы? Можно ведь копить для себя любимого", — подумает кто-то. Копить можно, но зачастую бессмысленно. Дело в том, что тот же "Спортмастер" часто дарит тысячи баллов безвозмездно. Но не навсегда, а на пару недель. А потом они сгорают. Так вот, чтобы бонусы не пропадали даром, люди сдают карты напрокат в соцсетях.

С продуктовыми магазинами ситуация сложнее. Баллами люди там тоже делятся, но в денежном эквиваленте их всегда мало. Однако есть другой лайфхак. "Пятёрочка" входит в сеть розничных продуктовых супермаркетов X5 Retail Group. В этой же сети — "Перекрёсток", "Карусель", аптека "Да, здоров!" и не только. Сотрудникам этого холдинга выдают X5 Retail Group VIP card. В зависимости от магазина карта даёт скидку от 5 до 20%. В "Пятёрочке", например, — 5%, а в "Перекрёстке" — уже 10%. На карте есть штрихкод, и некоторые ими также делятся в соцсетях.

Но, судя по отзывам, шарить их не рекомендуется. Мол, быстро блокируют. Как быть? Можно, конечно, устроиться на работу в "Пятёрочку", но куда проще купить VIP-карту на том же Avito. Цена — от 500 до 2000 рублей. Важно только понимать, что VIP-карты обновляются каждый год. Соответственно, покупать их тоже придётся регулярно.