Honor 20 Pro — золотая середина между Huawei P30 Pro и Samsung S10 Plus

Вслед за среднебюджетным смартфоном Honor 20 китайская компания решает выпустить в России его "старшего брата" — Honor 20 Pro. Он более интересен за счёт уже четырёх, а не трёх камер, одна из которых обладает 5-кратным гибридным зумом. Honor 20 Pro можно назвать камерофоном, но не всё так однозначно. Лайф протестировал фотовозможности новинки и делится впечатлениями.

Похож, но не идентичен

Дизайном и габаритами Honor 20 Pro похож на обычную версию: большой 6,26-дюймовый экран, в левом верхнем углу — миниатюрная фронтальная камера в отверстии дисплея, на правом торце — сканер отпечатка пальцев. Старшая модель отличается цветом корпуса, толщиной и расположением камер. Визуально смартфоны можно различить разве что по задней крышке. У Pro-версии рядом с камерами две "родинки" — макрокамера и вспышка с едва заметным лазерным автофокусом. Тогда как у обычного Honor 20 "родинка" одна.

Honor 20 Pro продаётся в двух цветах: "мерцающий голубой" и "мерцающий чёрный". Градиентный корпус с переливами также выполнен из металла и стекла, на котором остаются незначительные отпечатки, которые, впрочем, легко стираются.

Как ни странно, в Pro-версии OLED-дисплей не появился. Производители и здесь обошлись IPS-матрицей. Хотя визуально дисплей Pro-версии, кажется, будет поярче.

Железная начинка у Honor 20 Pro такая же, как у Huawei P30: процессор Kirin 980, 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти. Производительности Honor 20 Pro с головой хватает для выполнения повседневных задач. Да и перед тяжёлыми играми вроде Fortnite аппарат не пасует.

Четыре полноценные камеры, телевик и стабилизация

Первое, что нужно сказать про камеры Honor 20, — в нём полноценные четыре тыловые камеры. Здесь нет, как в Honor 20, технического датчика глубины. Вместо него у Pro стоит многообещающий объектив телефото. Основная камера на 48 Мпикс тоже улучшена и имеет светосилу 1,4. Такой апертурой может похвастаться не каждый смартфон. Точнее, это лучшее значение светосилы на рынке смартфонов.

Таким образом, Honor 20 Pro обладает квартетом популярных среди андроид-смартфонов модулями: основная камера (48 Мпикс с апертурой 1,4), сверхширокоугольная (16 Мпикс и f 2,2), телефотокамера (8 Мпикс и f 2,4), а также макрокамера (2 Мпикс и f 2,4).

Основная камера неожиданно порадовала результатом. Если Honor 20 вызывает сомнения относительно этого модуля, который выдаёт картинку на 16 Мпикс, то в Honor P30 Pro сомнений нет. Камера действительно создаёт фотографию 48 Мпикс с разрешением 8000 на 6000 точек. Единственный недочёт этого режима — разрешение неудобно менять в настройках. Каждый раз, когда нужно снять фото в 48 Мпикс, приходится лезть в дебри параметров, и это утомляет. Было бы логичнее вывести этот режим съёмки в пиктограммы на экран камеры, как это сделано, например, в Mi 9T .

Что касается макрокамеры, то ситуация не изменилась. Кажется, этот модуль (смешные 2 Мпикс) создали только для маркетинга. Четыре камеры, как ни крути, лучше, чем три.

Ещё один важный положительный момент — наличие в основной и телемодулях оптической 4-осевой стабилизации, которая помогает создавать чёткие кадры в движении, а также в условиях низкой освещённости. На сегодня оптическая стабилизация изображения есть во многих смартфонах, но именно 4-осевая не так распространена.

Телефотокамера в Honor 20 Pro является самой обсуждаемой и долгожданной, поэтому заслуживает отдельного внимания. Несмотря на 8 Мпикс, у телемодуля неплохие технические характеристики, как и характеристики зумирования в целом. Смартфон работает в 3-кратном оптическом зуме, 5-кратном гибридном и 30-кратном цифровом. Honor 20 Pro не смог перепрыгнуть в этом плане флагман Huawei P30 Pro, но при этом обошёл Galaxy S10 Plus. Хотя, что касается зума, честнее сравнивать его с подобным Huawei P30. Мы тестировали возможности объектива телефото при дневном и ночном свете, снимая с рук.

До 5-кратного увеличения включительно фотографии выглядят идеально. При 10-кратном зумировании уже появляется лёгкая размытость, но она не мешает и не портит качества снимка. Далее, увеличивая масштаб, создать качественный снимок становится труднее, малейшее движение воспринимается смартфоном чувствительно. Это проблема многих телевиков.

При съёмке в сумеречное время или в помещении при недостаточном освещении 30-кратный зум более чем удивляет, особенно учитывая, что это цифровое увеличение. Чётко видны все детали объекта, несмотря на лёгкую заблюренность снимка.

Ночное зрение

В режиме ночной фотосъёмки нам интересны два критерия: ночной режим и результат максимального ISO (204 800), о котором компания с гордостью говорила на презентации.

Именно в ночной фотосъёмке светосила 1,4 показывает себя во всей красе, пропуская много света и создавая качественный снимок.

Режим "Ночь" порадовал, особенно при 30-кратном зумировании. С уверенностью можно сказать, что фотографировать в ночном режиме стоит. В доказательство предлагаем сравнить фотографии при 30-кратном увеличении в обычном режиме и режиме "Ночь".

Однако не стоит обольщаться, в Honor 20 Pro не всё так радужно и красиво. Если фотографировать ночью при свете фонарей или любом другом светящемся объекте, то на фотографиях начинает прослеживаться "фирменный стиль". Радует, что камера способна "разглядеть" объекты в темноте, но фотографии получаются в кислотных цветах. Спокойный тёплый свет от уличного фонаря на фотографии выглядит неестественно ярким. К тому же шумоподавление работает чересчур, сглаживая детализацию на фотографии.

Чтобы проверить максимальный параметр ISO, мы зашли в плохо освещённую комнату и переключили камеру смартфона в режим PRO, увеличивая параметры ISO. Результат не впечатлил. Начиная с 12 800 камера предупреждает об "ограниченных возможностях на высоких ISO". То есть все настройки помимо светочувствительности выбираются смартфоном автоматически. К тому же от увеличения значения ISO кадр светлее не становится. Где заявленные 204 800 — непонятно.

Селфи с дополненной реальностью

Свет в фотографии — главное. Для селфи — не исключение. У фронтальной камеры в Honor 20 Pro хорошие параметры: 32 Мпикс с апертурой 2. Нам понравился результат уличной селфи-съёмки при достаточном количестве света. В целом, как в обычной версии, так и в Honor 20 Pro, перегидроленность цветов на фотографиях, к сожалению, присутствует. Хочется видеть более нейтральные цвета, как, например, в iPhone.

Для любителей пошутить и посмеяться над собой в смартфоне предусмотрен довольно забавный режим — "Дополненная реальность", позволяющий создавать анимированные 3D-эмоджи разнообразных зверьков. Их них можно создавать видео и gif.

4К без прикрас

Видео в Honor P30 Pro точно такое же, как и в обычной версии. Камера записывает 4К в 30 fps либо 1080р в 60/30 fps. Цифровая стабилизация работает плавно, иногда даже чересчур. Автофокус не вызвал нареканий, работает быстро и корректно.

Приятные моменты в видеорежиме всё-таки есть. Можно зумить десятикратно без приостановки записи, а также переключаться на ультраширокоугольную и другие камеры. Здесь стоит отметить, что во время съёмки при переключении на ширик часто страдает цветопередача, а также существенно ухудшается качество видео на ультраширокоугольную камеру, поэтому снимать видео лучше в других режимах.

Мощность зарядки почти как у флагмана

Главное отличие Pro-версии в том, что она получила увеличенную батарейку на 4000 мАч. К тому же, как и обычная версия, поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт. В нашем случае смартфон зарядился на 100 процентов в течение 1 часа 20 минут, что весьма неплохо. Поддержки беспроводной зарядки, увы, нет.

Мы много фотографировали, снимали видео, мало чатились, не играли в игры, и заряда хватило примерно на полтора дня.

Итог

Honor 20 Pro — симпатичный смартфон с мощной начинкой, который можно смело именовать камерофоном. Его 48 Мпикс камера достойна высшей похвалы, как и возможности телефотомодуля. Этот смартфон для тех, кто не готов тратиться на Huawei P30 Pro или Samsung S10 Plus, но хочет создавать качественные фотографии.

Смартфон местами радует, местами изрядно огорчает. В нём, так же как и в обычной версии, нет разъёма для наушников, нет OLED-дисплея и не лучшие возможности видеосъёмки. Зато он оснащён достойным набором камер, каких нет даже в том же iPhone. К тому же радует его стоимость — 34 990 рублей. Отличное соотношение цены и качества.