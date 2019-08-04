Отпуск, море, Instagram! Как создать фотошедевр под палящим солнцем

Сезон отпусков скоро подойдёт к концу, а это значит, что красивым фотографиям в купальниках быть. "Инстаграм" пестрит сочными идеальными картинками блогеров на фоне лазурных берегов, а в реальности получаются зажмуренные пересвеченные лица или, наоборот, затемнённые контрастные части тела. Почему? Лайф собрал десять советов, как сфотографировать подругу так, чтобы на её фотографии поставили лайки даже самые скупые на это подписчики.

1. Снимайте рано утром или вечером

Спонтанные фотографии на фоне моря, скорее всего, не принесут вам ничего хорошего, потому что результат напрямую зависит от положения солнца. План "Позагорать-сфотографироваться-позагорать", вероятнее всего, потерпит фиаско. И в смартфоне у вас будет галерея из фотографий "Я и моя тень под глазами на фоне моря".

Самое худшее время для фотосетов — когда солнце в зените, то есть в полдень. Солнце находится прямо над головой, и тени получаются жёсткими и некрасивыми. Лучше фотографироваться на рассвете или закате. Во-первых, в это время немноголюдно, во-вторых, в это время мягкий солнечный свет, который однозначно подарит массу красивых романтичных фотографий. Свет ляжет аккуратно без лишних пересветов под глазами, носом и т.д.

2. Выбирайте место съёмки заранее

Тусовка из отдыхающих на пляже — прикольно, но на фото будет выглядеть кашей. Заранее выберите место для фотосессии, учитывая поток людей утром и вечером. Если везде вас окружают и заглядывают к вам в кадр такие же отдыхающие, то помочь могут специальные приложения для редактирования фотографий. Убрать лишние объекты из кадра можно, например, с помощью бесплатного Snapseed или в специально разработанном платном приложении TouchRetouch.

3. Наденьте яркую одежду

Яркие и светлые цвета (жёлтый, красный, розовый, белый) отлично сочетаются с голубым морем и небом, поэтому смело надевайте яркий купальник, шляпу, браслеты. И не забываем про улыбку!

4. Настройте экспозицию

В смартфонах есть ручная экспокоррекция, с помощью которой можно быстро откорректировать яркость снимка. Важно, чтобы не возникало сильных пересветов или же тёмных провалов на лице. Если избежать промахов по свету не удаётся, то читайте следующий пункт.

5. Используйте вспышку

Включите вспышку на смартфоне или фотоаппарате — и вы получите дополнительный заполняющий свет, который подсветит лицо и уберёт ненужные тени. Профессиональные фотографы обязательно используют вспышку. Небо и вода сохраняют естественный яркий цвет, а лицо будет ровно подсвечено.

6. Следите за линией горизонта

Шутки про заваленный горизонт всегда актуальны. Старайтесь не забывать про линию горизонта, которая особенно бросается в глаза на фотографиях с морем. Но и зацикливаться на прямой линии не стоит, иногда горизонт под наклоном может использоваться как творческий замысел.

7. Ищите разные ракурсы и позы

Море, солнце и горизонт — это не предел для съёмки. Самые лучшие кадры — с настроением. Не бойтесь экспериментировать как с ракурсами, так и с позами модели. На пляже много разных атрибутов (ракушки, шезлонги, шляпы), которые можно использовать в кадре в качестве дополнения. В конце концов, поиграйтесь с тенью от пальмы. Под определённым углом света она даёт интересную тень.

8. Используйте отражатели

Если подходить к пляжной съёмке со всей серьёзностью, тогда захватите с собой отражатель. Необязательно для десятиминутной фотосессии на смартфон или фотоаппарат покупать специальный отражатель. Для портретных фотографий подойдёт обычный белый лист бумаги. Подсветите им снизу лицо модели — и результат вас порадует.

9. Возьмите поляризационный фильтр

Поляризационный фильтр — незаменимый аксессуар фотографа, который добавляет цветонасыщенности, контрастности, убирает блики на воде. Такие фильтры есть не только для объективов на фотоаппарат, но и для камер смартфонов. Если такого фильтра нет, то воспользуйтесь следующим советом.

10. Редактируйте фотографии в фоторедакторах

Добавить насыщенности, наложить фильтр или исправить форму груди и ног — незаменимые опции в приложениях для фоторедактирования. Но не делайте больших ставок на то, что в фоторедакторе можно сделать конфетку из любых фотографий. Чем лучше вы сфотографируете и проявите свои способности во время съёмки, тем меньше придётся заниматься постобработкой.