Переплачиваем в 2-3 раза. Что не так с ценами на iPhone XS, P30 Pro и Galaxy S10

Современные флагманские смартфоны А-брендов стоят от 1000 долларов. Довольно быстро к этой планке подтягиваются и китайские вендоры. Загипнотизированные ласковыми речами маркетологов покупатели одобрительно кивают после каждого их тезиса, оправдывая задранный ценник 15-ядерным процессором, 128-мегапиксельной камерой и треугольным вырезом в экране. Но стоят ли все эти инновации своих денег?

iPhone XS

iPhone — самые дорогие смартфоны. Принято считать, что Apple больше чем кто-либо ещё зарабатывает на марже от каждого проданного телефона. Ресурс Techinsights подсчитал , что себестоимость iPhone XS равна $453. При розничной цене $999 наценка равна 120%.

Традиционно самой дорогой деталью iPhone остаётся дисплей (он здесь стоит $77). На второй строчке — модуль, состоящий из процессора, графического ускорителя, модема и оперативной памяти. Всё вместе это называется System on a Chip (SOC). В iPhone XS эта запчасть стоит $66. На третьем месте — блок постоянной памяти за $45. Поставщиками оперативной памяти выступают концерны Samsung и Micron Technology. Накопитель же привозят из калифорнийской компании SanDisk. Ну и, наконец, за счёт дисплеев для iPhone богатеет фирма LG.

Galaxy S10 Plus

Последний корейский флагман стоит столько же, сколько и iPhone XS. При этом, по подсчётам той же компании Techinsights, себестоимость равна $420. Наценка — 138%. Две самые дорогие позиции — снова экран ($86) и SoC ($70). На третьей строчке — камеры ($56).

C цепочкой поставок корпорации Samsung ситуация забавная, поскольку подавляющее большинство комплектующих корейцы производят для себя сами. Во всяком случае, все перечисленные выше компоненты у компании Samsung свои. Но запчасти всё ещё дорогие из-за сложного изготовления. Напомним, что, например, в последнем флагмане Galaxy используется дисплей с отверстием. Камеры же влетели в копеечку просто из-за того, что их шесть, а не три, как у iPhone.

P30 Pro

Оценкой комплектующих флагмана Huawei занималась японская компания Fomalhaut Techno Solutions. Она подсчитала себестоимость аппарата в долларах США. Тогда как официально P30 Pro в Америке не продаётся. А в Европе он, соответственно, стоит €999, или приблизительно $1113. Японские специалисты насчитали в P30 Pro ровно 1631 деталь. Номинально они стоят $364. Таким образом, Huawei делает огромную наценку — 206%.

Как и во многих других смартфонах, в P30 Pro самой дорогой запчастью является дисплей. На него приходится $84. Экран, к слову, в P30 Pro местный, от компании из КНР — BOE. На второй строчке — оперативка из-за океана от корпорации Micron Technology за $41. Следом всё ещё китайский процессор HiSilicon за $30. Удивительно, к слову, что в тройку дорогостоящих компонентов не затесалась инновационная система камер, про которую мы подробно писали здесь .

Pixel 3 XL

Куда же без разбора самого чистокровного Android-смартфона Google Pixel 3 XL. Его себестоимость, по подсчётам компании Techinsights, равна $337. При розничной цене $899 корпорация делает наценку 167%.

Это первый смартфон в нашей подборке на SoC от Qualcomm. Как следствие, мы видим небольшую перестановку в тройке самых дорогих деталей. Сейчас её возглавляет процессор за $64. Дисплей ($54) теперь только на второй строчке. А вот на третьем месте оказалась камера ($48). Это, с одной стороны, удивительно, поскольку в устройстве Google Pixel одна основная камера. С другой — в смартфоне используется дополнительный графический процессор.

И да, наверняка на конечной стоимости довольно сильно сказался тот факт, что у компании Google нет своих производственных мощностей. Для корпорации по заказу смартфоны собирает компания HTC.

OnePlus 7 Pro

В случае с этой новинкой приходится опираться на данные китайских разборщиков. Компания Techinsights по этой модели их не публиковала. Оценили себестоимость OnePlus в $324. Розничная цена аппарата — $669. Как следствие, наценка равна 106%, то есть самая низкая из нашей подборки.

Снова самым дорогим компонентом оказался дисплей ($70). Он от компании Samsung. Вполне оправданно, поскольку используется огромная 6,7-дюймовая матрица с нестандартной частотой обновления 90 Гц. Следом идёт флагманский процессор Snapdragon 855 за $70.

Что-нибудь ещё?

Важно понимать, что себестоимость в каждом случае примерная. По ряду причин. Закупка комплектующих — это, безусловно, самая большая издержка, но не единственная. Кроме неё в финальную цену устройства закладываются расходы на маркетинг, сборку, исследования, проектирование и не только. И высчитать их номинал практически невозможно.

Однако, например, мы точно знаем , что с 1 февраля 2019 года производители отчисляют компании Google от $2,5 до $40 за каждый проданный смартфон на территории Евросоюза. Величина платы зависит от плотности пикселей на дюйм (ppi). Если показатель варьируется от 400 до 500 ppi, компания Google получает $20, если выше 500 ppi — $40.

В 2017 году Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликовала огромную статью, в которой она каким-то образом всё же подсчитала чистую прибыль с каждого проданного iPhone. При этом аналитики ВОИС умудрились учесть расходы даже на оплату труда разных специалистов.

По их расчётам, с каждого iPhone 7, цена которого составляла $809 за штуку, 22% от финальной стоимости уходило на материалы, 15% — на дистрибуцию и 21% — на оплату труда и интеллектуальной собственности. То есть чистая прибыль с каждого проданного iPhone 7 равна приблизительно $340, или 42% от ценника. В случаях с фирмами Samsung и Huawei ВОИС тоже высчитала чистую прибыль с каждого смартфона: 34% и 42% соответственно.

А как же Xiaomi?

Мы старательно обходили стороной фирму Xiaomi, потому что доподлинно никому не известно, каким образом этому вендору удаётся придерживаться настолько низких цен. Разве что сбежавший в 2017 году из компании Xiaomi Хьюго Барра (бывший, к слову, топ-менеджер корпорации Google) слегка приоткрыл завесу тайны. В 2015 году в интервью TechCrunch он рассказал , что один из секретов успеха компании Xiaomi кроется в долгожительстве лотов: каждая модель смартфона продаётся от 18 до 24 месяцев. Эта особенность, по словам Барра, позволяет выбить у поставщиков комплектующих эксклюзивные условия партнёрства.

Проще говоря, компания Xiaomi предлагает поставщикам контракты на огромные партии всевозможных деталей в обмен на небольшую скидку. Ну а в масштабах Xiaomi (в 2014 году компания реализовала 61 миллион смартфонов) каждый цент скидки оборачивается ощутимой прибылью.