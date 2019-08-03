Привет, Moto G7 Power. Обзор смартфона с самым лучшим аккумулятором

Бренд Motorola вернулся в Россию. С новой линейкой смартфонов — Moto G7. В распоряжении Лайфа больше месяца находилась одна из свежих моделей. Мы подробно её изучили и теперь рассказываем, кому может понравиться бюджетник Moto G7 Power.

Небольшой экскурс в историю. Благодаря рингтону Hello Moto и созвучному слогану в России многие помнят и питают тёплые чувства к американскому бренду. Однако с начала 2010-х у Motorola были большие финансовые трудности. Вышла из кризиса Motorola без бизнеса по производству мобильников. Его вырезали и выделили в отдельную компанию — Motorola Mobility, которую сначала купила Google, а потом Lenovo.

В России у бренда тоже последние 10 лет дела складываются не самым удачным образом. Он то уходил с нашего рынка, то возвращался . И так несколько раз. В этом году после 12-месячного перерыва Motorola предприняла ещё одну попытку зацепиться на рынках стран постсоветского пространства с линейкой Moto G7, в которую вошли G7 Plus, G7, G7 Power и G7 Play. В нашем распоряжении оказалась предпоследняя модель.

И последняя деталь перед началом обзора. Из-за всех пертурбаций в российском офисе может показаться, что Motorola — скорее мертва, чем жива. Однако, если верить аналитикам и самому вендору, дела идут нормально. Лучше всего Motorola чувствует себя в Латинской Америке — там бренд занимает 17% рынка смартфонов, уступая только Samsung. В США компания занимает четвёртую строчку (8%), что тоже весьма неплохо.

Дизайн и эргономика

G7 Power довольно толстый (9,3 мм) и увесистый (193 г). Это больше, чем у Galaxy M20 и Redmi Note 7 , которые, кажется, являются прямыми конкурентами обсуждаемой новинки. Корпус — полностью пластиковый, с закруглёнными краями по всему периметру. Сразу вспоминается слово "обмылок", которые было в ходу у обзорщиков до прихода моды на безрамочность.

В верхней части тыльной крышки расположился глазок камеры. Под ним — вспышка. Обрамлены они круглым выступом, который является единственным намёком на дизайн. Ниже камеры находится сканер отпечатка пальцев с логотипом Motorola. Сразу отметим, что он расположен не менее и не более удобно, чем у большинства конкурентов. То же самое можно сказать и о скорости работы.

Лицевая сторона G7 Power немного привлекательнее. Переднюю панель на 84% заполняет экран с вырезом — а-ля iPhone X. В этом самом выступе расположен разговорный и одновременно мультимедийный динамик. Слева от него — фронталка. Справа — датчик света. Рамки приемлемые, а вот "подбородок" — один из самых толстых. Он настолько широкий, что на нём уместилась надпись motorola. Последняя деталь, к слову, — чистой воды архаизм.

По периметру расположился привычный набор кнопок и интерфейсов. Справа — качелька громкости. Под ней — рифлёная кнопка Power. Сверху — разъём для mini-jack. Слева — сим-лоток на две nano-SIM и слот для microSD до 512 Гб.

В руках аппарат ведёт себя, увы, не очень послушно. Глянцевый пластик хоть и не покрыт олеофобным слоем, но всё равно иногда угрожающе соскальзывает. Не лучшим решением Motorola стали и сильно скруглённые углы. Из-за них и впечатляющей массы G7 Power постоянно норовит вывалиться из просторных карманов брюк или шорт сидящего. Царапины, к слову, глянец тоже собирает на раз-два.

Небольшое резюме. Смартфон в одинаковой степени можно назвать как невзрачным, так и брутальным. Он чёрный, тяжёлый, без кричащих деталей. Кого-то это наверняка отпугнёт, а других, возможно, привлечёт.

Экран и звук

В смартфоне стоит 6,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720х1570 пикселей и обязательным на сегодня соотношением сторон 19:9. Плотность — примерно 280 ppi. В общем, немного больно видеть пиксели в экране смартфона 2019 года дороже 10 тыс. руб. У тех же Redmi Note 7 и Galaxy M20 с картинкой дела обстоят куда лучше.

Максимальная яркость — 636 нит. Moto G7 можно использовать при ясной погоде, но под прямыми солнечными лучами экран заметно слепнет. Не критично, но иногда дискомфортно. Картинка очень насыщенная, но вместо чёрного часто приходится видеть именно серый цвет.

Звук тоже вызывает нарекания. Он, на наш взгляд, на нижнем пороге того, что можно назвать средним. Динамик умеренно громкий. Для рингтона и будильника голосистости G7 Power, безусловно, хватит, но дискотеку с ним не устроишь. Не можем охарактеризовать звук как чистый и сбалансированный. В пике заметно доминирование высоких частот. Средние — с хрипотцой. При этом звук не то чтобы плоский — басы есть, но не очень выразительные.

Производительность и автономность

Процессор в Moto G7 Power установлен не самый новый и не самый мощный даже по меркам данной ценовой категории — Snapdragon 632. Xiaomi нас избаловала, поэтому хотели бы Snapdragon 660. Оперативки — 4 Гб. Встроенной памяти — 64 Гб. Всего этого хватает, чтобы быстро ворочать и приложения, и игры. Причём даже требовательные. Тот же PUBG Mobile у нас "завёлся" на минималках и выдавал комфортный фреймрейт.

Аккумулятор здесь один из самых больших — 5000 мАч. Столько же у Galaxy M20 . Однако Motorola при этом встала на третью строчку топа GSMArena, а Samsung болтается на 40-й. Вспоминаем и благодарим простенький дисплей, который лишний раз не терроризирует и без того энергоэффективный процессор.

Не менее хорошо обстоят дела в повседневном использовании. Мы использовали смартфон как второе устройство, и нам порой казалось, что он вообще не разряжается. Moto G7 Power держался около недели при условии, что мы примерно час в день фотографировали, столько же играли и столько же пользовались Интернетом. При нагрузках основного смартфона из Motorola можно выжать два дня. Потрясающий результат. При этом в комплекте со смартфоном идёт быстрая зарядка на 15 Ватт, которая заряжает батарею на треть примерно за полчаса.

Здесь же упомянем, что G7 Power работает на девственно чистом Android 9.0, который за полчаса освоит даже пользователь-нуб. Хотя отметим присутствие минимального набора фирменных настроек Motorola, ограничивающихся неким подобием Always on Display и несколькими специальными жестами. Которые, впрочем, не сильно навязываются — их можно не включать.

Фото и видео

Основная камера — на 12 Мп с апертурой f/2.0. Мы не возлагали на неё никаких надежд, и, возможно, именно поэтому она приятно удивила. Днём и даже в помещениях из G7 Power можно выжать неплохие снимки.

Традиционно рекомендуем включать HDR. Так фотографии получаются насыщенными, расширяется динамический диапазон.

Нетрадиционно остановимся на интерфейсе. Порадовали как минимум две вещи. Первая — визуализация уровня даже в автоматическом режиме. Тогда как у многих других смартфонов эта опция работает только в ручном режиме. Вторая — сам ручной режим. Он довольно функциональный для бюджетника. Признаться, и не вспомним, когда последний раз в смартфоне с одной камерой видели настройку выдержки, которая во время ночной съёмки немного помогает. Но даже несмотря на это, ночью G7 Power, как и большинство бюджетников, снимает отвратно.

Удивляет также и наличие боке. С другой стороны, толку от него мало. Надо очень постараться снять портрет так, чтобы алгоритм не размыл волосы или края одежды.

Фронталка — 8 Мп с апертурой f/2.2. Фоткает посредственно. При ясной погоде и в светлых помещениях снимает удовлетворительно. Любой дефицит света заметно сказывается на детализации.

Качество видео — удобоваримое. Стабилизации нет. Автофокус — расторопный. В видео G7 Power может сильно наврать по цветам: например, красный окажется насыщеннее, чем на самом деле. Из очевидных плюсов — поддержка 4К при 30 FPS и режим slow-motion. Из-за ценника и то и другое здесь видеть довольно отрадно.

Итог

Мы начали обзор с критики, а потом сменили гнев на милость. Потому что именно так складывались наши отношения с G7 Power. Сначала он нам сильно не понравился, а потом мы поняли его прелесть. Новая Motorola — отличный вариант для мужчин. Взрослых, работящих и не обременённых заботами о недостаточном разрешении экрана, невзрачном дизайне и отсутствии идеального боке. Если закрыть глаза на последние недостатки, мы получим очень выносливую рабочую лошадку.

Другой сценарий использования G7 Power — дополнительный смартфон. Живучий, прочный и не супердорогой.