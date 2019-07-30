В России запустился крупнейший в Европе виртуальный оператор Lycamobile

В Россию пришёл крупнейший в Европе международный оператор мобильной виртуальной сети Lycamobile. Услугами компании можно воспользоваться в 24 странах, включая Россию и Украину. Общая абонентская база насчитывает более 16 млн человек.

Все тарифы оператора делятся на четыре категории: "Национальные", "Международные", "Роуминговые" и "Пакетные". В первую входят цены на связь внутри России. Звонки на фиксированные телефоны, номера Lycamobile и номера других российских операторов стоят одинаково — 1,95 руб./мин. Столько же стоит одно СМС на все российские номера и 1 МБ интернет-трафика.

В международных тарифах оператор предлагает услуги связи между Россией и любой другой страной. Стоимость звонков и СМС зависит от выбранного региона. Например, минута разговоров с Грузией и одна электронная весточка в том же направлении обойдутся в 49 руб. и 5,5 руб. соответственно. А на Украину — 19 руб. и 5,5 руб. При этом связь с Китаем обойдётся в 1 руб./мин., СМС — 5,5 руб. за штуку.

В роуминговых тарифах абонент может рассчитать стоимость связи между двумя любыми регионами. Например, минута звонка и одно СМС из Узбекистана на Украину стоят 85 руб. Пересылка же между абонентами Lycamobile обойдётся в 7,25 руб. за одно сообщение.

Наконец, пакетные тарифы. В них за фиксированную ежемесячную плату Lycamobile предлагает не только привычные бесплатные СМС, гигабайты и звонки по стране, но и звонки за границу из России. Пул зарубежных стран в пакетных тарифах гораздо меньше, чем в вышеперечисленных. Но в те, что есть, звонить из России чрезвычайно выгодно. Так, например, за 500 рублей в месяц абонент получает 10 ГБ, 250 мин. разговоров по России, 350 СМС, а также 100 мин. на звонки в США, Великобританию, Испанию и 15 других стран.

В России Lycamobile пользуется инфраструктурой Tele 2. Как объяснили Лайфу в Lycamobile, тестовый запуск состоялся около месяца назад. Продажа SIM-карт осуществляется только в супермаркетах "Пятёрочка" и на сайте оператора. Физических офисов у компании в России нет. Во всяком случае, тех, которые могут посетить клиенты. Вся техподдержка абонентов ведётся либо через личный кабинет на сайте, либо по телефону. Юридически ООО "Лайкамобайл" находится в Москве и, если верить каталогу организаций List-Org, занимает всего одну комнату. Зарегистрирована компания в начале 2017 года. Примерно тогда и начали появляться первые слухи о запуске виртуального оператора в нашей стране.

Любопытным моментом в запуске Lycamobile является и то, что компания управляет бизнесом в России из офиса LycaFlex Sàrl в Люксембурге. Эта же организация владеет и ООО "Лайкамобайл Украина".