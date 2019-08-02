Смартфон для TikTok. Что известно о самой интригующей разработке из Китая

Компания ByteDance, владелец соцсети TikTok, подтвердила разработку собственного смартфона. Лайф рассказывает, почему эта затея наверняка обернётся провалом.

О планах ByteDance на собственный смартфон известно давно. Ещё в январе создатели TikTok приобрели часть патентов Smartisan и переманили к себе многих сотрудников компании. Smartisan — малоизвестный в России производитель смартфонов, которым руководит популярный китайский инфобизнесмен-стендапер Ло Юнхао.

Несмотря на то что тогда стартап объяснил необходимость сделки "изучением рынка образования", многие журналисты заподозрили компанию именно в разработке смартфона. Уже в мае источники, близкие к ByteDance, подтвердили предположения СМИ. Вчера же пресс-служба китайской компании официально заявила о разработке первого устройства.

Правда, с последующей оговоркой . Смартфон, как говорят, не будет иметь прямой связи с TikTok. Что даёт призрачную надежду на успех.

Что известно про смартфон?

Почти ничего. Официальная версия гласит, что новинка продолжит развивать идеологию Smartisan и точно не разочарует поклонников бренда. Трудно сказать, что именно подразумевается под идеологией Smartisan. Однако отметим, что яркой особенностью смартфонов этого бренда является фирменная оболочка Smartisan OS, которая сильно меняет привычный облик Android. Также известно, что проект находится в разработке примерно семь месяцев. Учитывая, что цикл обновления модельных рядов у других вендоров занимает 12 месяцев, можно предположить, что музыкальный телефон мы увидим в первом квартале следующего года.

Однако случиться это может и намного раньше. Поговаривают, что разработку смартфона ByteDance курирует сам Ло Юнхао. А этот товарищ крайне эпатажен — от него можно ждать фортеля. В прошлом году, например, Юнхао удивил тем, что превратил презентацию смартфона в шоу, на которое продавал билеты. Удивил ещё сильнее, когда выяснилось, что мероприятие посетили 37 000 человек, отдав предварительно от 100 до 1000 юаней.

Вернёмся к TikTok-фону. В майском инсайде говорилось, что фишкой новинки станет широкий набор предустановленных приложений от ByteDance: игры, мультимедийные сервисы и агрегаторы новостей. Этот слух хорошо перекликается с инсайдами о разработке мессенджера и музыкальной стриминговой платформы от ByteDance. И да, напомним, что, несмотря на славу создателя TikTok, на родине стартап также известен благодаря новостному сервису Toutiao и видеохостингу Xigua.

Исходя из всего перечисленного, можно предположить, что мы получим очередной гаджет из Китая с модифицированным Android, захламлённым фирменными сервисами. Причём вполне вероятен именно международный запуск. Во-первых, Smartisan в своё время поставляла в Россию смартфоны с локализованной прошивкой из коробки. Во-вторых, у ByteDance есть международные аналоги некоторых китайских сервисов. Например, Toutiao за пределами Поднебесной представлен под именем TopBuzz. В-третьих, TikTok — самое популярное китайское приложение в мире. Не воспользоваться соцсетью хотя бы для рекламы будет странно.

Почему ничего не получится?

К идее выпуска TikTok-фона большинство экспертов относятся крайне скептически. Аналитики, опрошенные Financial Times, считают , что смартфон ByteDance, каким он видится сейчас, не сможет зацепиться на рынке. Особенно на международном. Главной проблемой им представляется отсутствие у вендора отлаженных каналов дистрибуции.

К тому же американская и европейская отрасль IT не помнит случаев, когда на основе онлайн-сервиса успешно развивалась бы серия смартфонов. А вот обратных примеров хватает. Причём от компаний, которые покрупнее китайского стартапа будут.

Мало кто помнит, но в 2013 году компания Facebook пыталась выйти на рынок смартфонов с First. Это был недорогой Android-девайс, который для Цукерберга разработала тайваньская компания HTC. Главной фишкой аппарата стала фирменная оболочка Facebook Home, в интерфейс которой были интегрированы многие опции соцсети. Запуск HTC First обернулся провалом: за месяц AT&T, эксклюзивный продавец смартфона, реализовал только 15 000 устройств.

То есть гаджет, ориентированный на использование Facebook с миллиардной на тот момент аудиторией, оказался никому не нужным. При этом Facebook, в отличие от TikTok, является полноценной соцсетью, где люди не только развлекаются, но и активно общаются и ведут дела.

А другие пробовали?

Следом за Facebook в 2014 году потеснить Apple и Samsung вызвалась Amazon. Казалось бы, у этой-то компании должно всё получиться. Ведь за её плечами несколько поколений планшетов и "читалок" Kindle, каждое из которых расходилось многомиллионным тиражом.

Смартфон Amazon получил название Fire Phone. Этот девайс предлагал ряд поистине уникальных возможностей. Fire Phone использовал четыре фронтальные камеры и гироскоп для отслеживания своего положения в пространстве относительно глаз пользователя. C помощью полученных данных гаджет создавал динамическую перспективу, появлялась иллюзия объёмности интерфейса. Разумеется, стояла и фирменная оболочка Fire OS на базе Android, которая предлагала короткие пути ко многим сервисам Amazon.

Компания не раскрывает данные о продажах, однако не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о провале. Amazon сняла Fire Phone с витрины практически через 12 месяцев. Тогда как другие продукты компании продаются годами. Ни опыт, ни уникальные функции и бонусы для платных сервисов не помогли гиганту Amazon прописаться на рынке смартфонов.

Но есть ведь Google

Многие могут вспомнить опыт до недавних пор полностью софтверного гиганта Google. Он ведь тоже пользуется производственными мощностями сторонней компании — HTC. Вполне себе аргумент. Однако все мы знаем, что партнёрство американцев и тайваньцев вылилось в выкуп большей части смартфонного бизнеса первыми у вторых.

Это наверняка сделало производство Pixel более выгодным для Google, но и этого, скорее всего, мало, чтобы говорить о рентабельности. Так, например, мы точно знаем, что в 2017 году Google п родала 3,9 миллиона "пикселей". Неплохо. Но это всё ещё ничтожно мало на фоне результата хотя бы Huawei, которая в 2018 году р еализовала более 200 миллионов смартфонов. А если учесть, что в год п родаётся примерно 1,4–1,5 миллиарда телефонов, то показатель Google и вовсе превращается в статистическую погрешность.

Шансов вообще нет?

С другой стороны, совсем не обязательно, что TikTok-фон умрёт в первые полгода существования. Как минимум в рамках уникального рынка КНР. Там был один прецедент, когда из мобильного приложения вырос целый бренд смартфонов. Многие знают компанию Meizu прежде всего как разработчика одноимённого редактора фотографий. Но с 2015 по 2018 год она также выпустила дюжину различных телефонов. Впрочем, и тут больших надежд питать не приходится. Ведь в конце концов Meizu передала свой аппаратный бизнес в руки Xiaomi.

Нам кажется, самым удачным плодом коллаборации китайского стартапа с каким-бы то ни было производителем смартфонов стал бы выпуск именно брендированного устройства. Имеется в виду, что было бы дешевле и практичнее выпустить именно стилизованный под TikTok смартфон, а не оригинальную разработку с фирменной оболочкой и уникальными функциями. То есть смартфон, в котором вся связь с ByteDance заканчивалась бы на фирменной теме TikTok и специальной кнопке для запуска одноимённого приложения. Учитывая, что официальной информации о продукте почти нет, не исключено, что так оно и будет.