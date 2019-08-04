Apple выдавливают из России? Что не так с идеей об обязательных приложениях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минкомсвязи разработали законопроект, который обяжет производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать отечественный софт на устройства перед их продажей в России. Институт развития Интернета уже подготовил на его основе список мобильных приложений для импортозамещения. Лайф рассказывает, что не так с этим списком и законопроектом в целом.

Что случилось?

Ещё в январе ФАС выступила с концепцией описанного выше законопроекта. Причём Федеральная антимонопольная служба предложила обязательную предустановку вообще всех российских приложений, которые дублируют функционал вшитых в iOS и Android зарубежных утилит. Которые, к слову, пользователю должны разрешить удалять. Что не предусмотрено самой сутью операционных систем.

В июне к инициативе ФАС присоединилось Министерство связи. Ведомство немного чётче сформулировало цель законопроекта: поддержка отечественных производителей софта и обеспечение безопасности пользователей.

Месяц спустя ФАС и Минкомсвязи представили более мягкую версию законопроекта. Она требует от вендоров разрешить пользователям выбирать предустановку той или иной утилиты, отвечающей за ту или иную базовую опцию смартфона. Под базовыми опциями авторы законопроекта подразумевают веб-сёрфинг, защиту от вирусов, навигацию, текстинг и доступ к соцсетям. При этом важно отметить, что последняя на сегодня версия документа не описывает порядок этой самой предустановки и список обязательных сервисов.

Любопытно, что между последними двумя событиями с похожей инициативой проявил себя депутат ЛДПР Сергей Жигарев. Он предложил штрафовать продавцов электроники без отечественного софта на сумму до одного миллиона рублей. Проект отклонили.

Мы разве готовы к полному замещению?

Предполагая, что законопроект пройдёт три чтения в Госдуме в нынешнем виде, Институт развития Интернета (ИРИ) вместо правительства составил список приложений, которые, по мнению организации, способны в полной мере удовлетворить пользователей зарубежного софта. Имеем смелость кое-где не согласиться.

Институт выделил 12 категорий приложений (браузеры, почта, облачные хранилища, карты, соцсети, музыка, офисные утилиты, антивирусы, онлайн-кинотеатры, видеохостинги, платежи и мессенджеры) и в девяти из них нашёл среди российских программ достойных представителей (последние три остались не у дел).

Вместо браузеров Chrome, Opera и Safari организация предлагает использовать "Яндекс.Браузер", "Спутник" и Rambler. Первый, будучи полной копией Chrome, сойдёт за альтернативу своего вдохновителя. "Спутник" от Ростелекома изобилует всевозможными фильтрами контента, из-за чего он больше подойдёт для образовательной и корпоративной среды, а не для смартфонов. Присутствие в этом списке поисковика Rambler кажется недоразумением. Компания давно отказалась от собственного браузера и предлагает качать "Яндекс.Браузер". Как поисковик Rambler — тоже не лучший вариант. Реакция народа говорит сама за себя: по статистике Liveinternet, Rambler занимает четвёртую строчку с огромным отставанием от поисковика Mail.ru.

В качестве альтернативы нерусским почтовым сервисам ИРИ предлагает "Яндекс.Почту" и "Почту Mail.ru". Конкретно для пользователей смартфонов оба варианта приемлемы: и там, и там можно авторизоваться через аккаунт Google, без которого невозможно полноценно пользоваться Android. А вот корпоративным клиентам сервиса "Яндекс.Почта", вероятно, будет сложно смириться с рекламой внутри клиента. Зато, в отличие от Gmail, бесплатно.

Вместо Google Drive, iCloud и Dropbox — "Яндекс.Диск" и "Облако Mail". Оба проигрывают тому же Google как минимум по бесплатному лимиту. У американца — 15 Гб, у "Яндекса" — 10 Гб, у сервиса Mail — 8 Гб.

Google Maps и Apple Maps предлагают заменить на 2GIS и "Яндекс.Карты". Оба наших сервиса хороши, но каждый в мелочах проигрывает Google. В 2GIS предварительно нужно загружать карту города — это раздражает. "Яндекс" поражает своей детализацией, но в картах западного конкурента по искомым объектам выдаётся больше метаданных. Например, если в картах Google искать какое-нибудь заведение, помимо прочего можно увидеть ещё и уровень посещаемости в разные часы.

Очевидно, что в категории "Соцсети" институт напротив "Фейсбука", "Инстаграма", "Твиттера" и TikTok расположил "ВКонтакте" и "Одноклассники". Да, у российских сервисов в России аудитория больше, чем у западных. Но не надо забывать, что каждая из нерусских соцсетей служит разным целям. "ВКонтакте", каким бы хорошим он ни был, не заменит собой всё и сразу.

Музыкальный стриминг. Против Apple Music, Google Music и Spotify — Boom, "Яндекс.Музыка", Zaycev.net и Zvooq. Здесь даже ИРИ потерялся и не нашёл, что приписать к плюсам отечественных аналогов. Институт написал только то, что, дескать, наши не хуже. А вот и хуже. Ни одна из российских платформ не может похвастаться библиотекой, сопоставимой с западными. "Яндекс" и Boom в 90% случаев покажут искомый трек, но остальные 10% будут раздражать.

Вместо каноничных офисных приложений от компаний Microsoft и Google ИРИ предлагает пользоваться комбайном "Мой офис" от "Новых облачных технологий". Прекрасная всеядная утилита, которая работает с большим количеством популярных облачных хранилищ. Кроме Google. Тут и добавлять нечего.

С антивирусами тоже всё очевидно. Kaspersky и Dr.Web на одной чаше весов, McAfee, Norton и Avast — на другой. В этом пункте согласимся с ИРИ — российские антивирусы давно доказали свою конкурентоспособность с иностранными аналогами во всём мире.

Онлайн-кинотеатры. Даже без перечисления всех утилит можно поставить точку в виде Netflix. Оригинальный контент этой компании можно посмотреть только в одноимённом приложении. У него априори не может быть аналогов.

Мы ни в коем случае не умаляем достижения российских разработчиков. Их утилиты и сервисы в большинстве случаев высочайшего качества. Однако есть нюансы, в которых они так или иначе проигрывают конкурентам.

А при чём тут гонение Apple?

Если обсуждаемый законопроект будет одобрен, у простых пользователей это вызовет путаницу и дискомфорт. Представьте, что вы включаете телефон и помимо Google-сервисов с приложениями фирменной оболочки видите ещё и россыпь отечественных утилит. Всё это придётся сортировать или удалять.

Но это меньшее из зол. Дело в том, что до такой неразберихи дело может и не дойти вовсе. Представители отрасли с самого начала жёстко критикуют обязательную предустановку приложений. Поскольку это требует дополнительных телодвижений от вендоров, которые будут стоить им денег. Apple же в принципе никогда и нигде ничего не предустанавливает на iPhone. Станет ли компания делать исключение для РФ — далеко не самого приоритетного рынка? Едва ли. А что в России делают с теми, кто не следует букве закона? Сначала мурыжат штрафами и судами, а потом блокируют. Есть ненулевая вероятность того, что и Apple закроет свой офис в России.

С другими же вендорами власти наверняка договорятся. Поскольку на Android-смартфонах и без обсуждаемого законопроекта нет-нет да появляются утилиты того же "Яндекса". Однако вполне вероятно, что в этом случае между производителем смартфонов и российской компанией действует коммерческое соглашение. Очевидно, что и другие большие компании смогут заплатить концернам Samsung и Huawei за размещение своих иконок на рабочих столах Galaxy и Mate. Во всяком случае, "Мегафон" и МТС уже заявили о готовности к диалогу.

Так что в итоге?

Всё зависит от того, в каком виде Госдума примет законопроект. Нужно понять, какие именно она хочет видеть приложения. Не исключено, что предложенные ИРИ. Поскольку организация пообещала направить свой список в Минкомсвязи России и в Аналитический центр при Правительстве РФ. Однако, каким бы список ни был, эксперты опасаются проявления коррупции. Мол, есть риск, что в правительственный перечень попадут только те утилиты, чьи разработчики забашляли нужным людям.

Также хочется узнать о технической стороне законопроекта. Как именно вендоров заставят давать выбор пользователям? Самый простой вариант — предустановить сразу всё. Но это, как мы отметили выше, выльется в лишние хлопоты.

Вопрос же с компанией Apple на данный момент кажется нерешаемым. Российский офис не даёт по этому поводу никаких комментариев. Как и, к слову, остальные вендоры.