Google против Apple. Почему Pixel 4 не хуже iPhone

Компания Google начала рекламную кампанию своих новых смартфонов — Pixel 4 и 4 XL. Первый тизер раскрыл одну из главных особенностей новинок — сенсор Soli, созданный на основе военной технологии. А все остальные характеристики, похоже, уже слили инсайдеры. Лайф изучил всё и теперь рассказывает, какими будут новые смартфоны Google.

Релиз и цены

Google традиционно анонсирует свои смартфоны во второй половине года, после того как раскрывают карты остальные крупные игроки американского рынка. В этом году журналисты делают ставку на начало октября. Соответственно, старт продаж ожидается либо в конце того же месяца, либо в начале следующего.

Демократичными ценами Google-фоны никогда не отличались. Наоборот, они всегда были на уровне или даже чуть выше, чем у флагманов других компаний. Учитывая, что в этом году все топовые смартфоны от А-брендов стоят $1000 и больше, предполагаем, что и Pixel 4 будет стоить минимум столько же. Во всяком случае, модификация XL.

Google легко может заломить ценник и выше, поскольку позже наверняка выпустит бюджетные версии новинок. Напомним, не так давно корпорация представила упрощённые версии актуальных Pixel — 3а и 3а XL.

К слову, если любопытно, из чего складывается стоимость смартфона, читайте наш лонгрид на эту тему .

Дизайн

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1 — Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019

Внешность никогда не была сильной стороной смартфонов Google. Все итерации Pixel немного отставали от трендов своего года, тем не менее обладали узнаваемыми элементами дизайна. Например, оригинальный Pixel вышел в ярком синем цвете, с поделённой на две части задней крышкой. Продолжатель получил монохромный корпус и цветную кнопку Power. Старшая версия Pixel 3 обзавелась настолько большой "чёлкой", что её трудно спутать с другими аналогичными.

Так вот, изюминкой Pixel 4 станет квадратный кантик двойной камеры, к которой мы ещё вернёмся. Google недавно раскрыла эту особенность в своём twitter-аккаунте. Любопытно, к слову, что такая же фишка, как ожидается, будет и у новых iPhone.

C тыльной части корпуса наконец-то исчезнет сканер отпечатка пальцев. Переехал он под стекло экрана, на боковую кромку или же исчез вообще, пока не понятно. Однако мы склоняемся к последнему варианту. Позже объясним, почему.

Про оформление "лица" как минимум младшей модели тоже гадать не приходится. Его видно на изображении в о фициальном блоге компании. Новинка сохранит полный ободок сверху — не будет никаких вырезов. Ждёт ли та же участь XL? Непонятно. Некоторые у течки гласят об идентичном дизайне обеих моделей. Но в то же время производитель защитных плёнок Skinomi н астаивает на внешности большой версии а-ля Galaxy S10+. То есть дорогой смартфон Google может получить овальный вырез в экране для двойной фронталки.

Экран

Известный инсайдер OneLeaks настаивает, что Pixel 4 получит дисплей c диагональю 5,6–5,8 дюйма. Любой вариант — больше, чем у прошлогоднего Pixel 3. Pixel 4 XL, в свою очередь, оборудуют экраном с диагональю 6,2–6,4 дюйма. Если равняться на Samsung, то это хорошие параметры, так как обычный Galaxy S10 щеголяет 6,1-дюймовым дисплеем.

Увы, пока не известно, кто выступит производителем матрицы. Но, напомним, для предыдущих поколений экраны делала LG. И их качеством критики были довольны не всегда. Особенно сильно досталось в своё время второму поколению смартфонов.

Производительность

С процессором не всё так однозначно. Самым очевидным вариантом будет актуальный сегодня флагманский "камень" Snapdragon 855. С другой стороны, совсем недавно Qualcomm анонсировала Snapdragon 855 Plus — с графикой на 15% мощнее, чем у стоковой версии. Кому-кому, а Google уж точно ничего не будет стоить выпросить свеженький процессор для своего смартфона.

Оперативки же, если верить утечке из GeekBench, будет 6 Гб. Приемлемо. Ещё не топовые 8 Гб, как Samsung и OnePlus, но и уже не прежние 4 Гб, от которых страдала многозадачность Pixel 3 и 3 XL.

Камеры

Pixel 4 получит две основные камеры. Это важно, потому что до сих пор Google-фоны обходились одним объективом, что, впрочем, им нисколько не мешало делать восхитительные снимки. Pixel 3 заслуженно считается одним из лучших камерофонов современности. Крайне любопытно узнать, на что будет способен двойной модуль.

Если верить утечке из кода приложения Google Camera, второй камерой Pixel 4 станет 16-мегапиксельный телеобъектив. Оптика такого типа служит прежде всего для оптического увеличения. Будет это трёх- или пятикратный зум, никто не знает. Однако нужно иметь в виду, что Google — гуру нейросетей и программного обеспечения. Вполне вероятно, что Pixel 4 порадует стандартным трёхкратным оптическим увеличением без потери качества и тридцати- или даже пятидесятикратным цифровым зумом. Как смартфоны Honor и Huawei. Подключив к обработке изображения ИИ, Google может снизить потерю качества при программном увеличении картинки.

Про основной датчик, увы, ничего не известно. Однако даже если он останется прежним, мы получим как минимум просто хорошую камеру — с зумом и ночным режимом. Это позволит семейству Pixel остаться в пантеоне камерофонов.

Верхний же глазок, скорее всего, отведён под спектральный датчик, который нужен, чтобы справляться с мерцающими источниками света и игнорировать блики. Такой же используется в Pixel 3, Huawei P30 и P30 Pro.

Особенности

А теперь к той особенности Pixel 4, из-за которой считаем, что смартфон обойдётся без сканера отпечатка пальцев. И видеотизер, упомянутый в самом начале, и последующая публикация в блоге Google демонстрируют навороченную систему распознавания лиц. Аппаратная её часть расположится как раз в верхнем ободке лицевой панели.

Ядром новой системы выступает датчик Soli, который реагирует на движения. Google говорит , что это военный радар, с помощью которого военные десятилетиями отслеживают истребители, в миниатюре. С помощью софта корпорация научила этот сенсор не просто реагировать на движения, но и распознавать их. Таким образом, взаимодействовать с интерфейсом Pixel 4 можно будет, не касаясь экрана. Компания утверждает, что жестами можно переключать песни, сбрасывать звонки или отвечать на них и не только.

Звучит заманчиво. Однако подобную технологию мы видели как минимум в LG G8 ThinQ. Но она не всегда срабатывает корректно. Если Google сможет отшлифовать работу Soli до совершенства, что вполне вероятно, подобная технология определённо имеет право на существование. Даже несмотря на скепсис, вызванный устоявшимися паттернами взаимодействия со смартфоном.

Более привлекательной же систему Google делает улучшенная разблокировка по лицу. Вендор обещает, что пользователям Pixel 4 не нужно будет выставлять смартфон перед лицом, как это приходится делать, например, в случае с iPhone X. Взаимодействуя с точечным проектором, Soli, как ожидается, будет опознавать владельца в движении.

Как бы там ни было, Google можно будет поздравить, даже если ей удастся создать систему хотя бы не хуже Face ID. Ведь пока ни один Android-смартфон не достиг точности биометрии от Apple.