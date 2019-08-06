Маленькая спецслужба. Как соцсети шпионят за людьми через смартфоны

Нет ничего проще, чем заметить слежку за собой. Для этого не нужно быть агентом ЦРУ или работать в ФСБ. Достаточно обратить внимание, какую рекламу вам предлагают социальные сети.

Браузер и так всё знает

Для начала важно прояснить один ключевой момент. Почти всё, что обычный пользователь ищет в Интернете, остаётся в истории поиска. Нет никакого секрета в том, что поисковики собирают историю активности каждого пользователя. К примеру, Google даже позволяет посмотреть, что искал совершенно конкретный пользователь Интернета. Вся история поисковых запросов за сутки, включая лайки и репосты, — всё это обрабатывается специальными алгоритмами, на основе которых выстраивается так называемый цифровой портрет.

Огромное количество метаданных, в которые формируются такие сведения, позволяет предсказать поведение и вкусы тех или иных групп населения в отдельно взятой стране или целом регионе сразу. К примеру, на основе просмотров, лайков, репостов и комментариев под видео в соцсети можно сделать выводы о среднем возрасте пользователей, их доходах, предпочтениях, месте нахождения и узнать много другой, казалось бы, конфиденциальной информации.

Другая особенность как десктопных, так и мобильных браузеров в том, что они не забывают ничего, хотя техногиганты всегда уверяют в обратном. Метаданные, предоставленные пользователями добровольно, — цифровое золото, которое хранится эксобайтами на серверах компаний и затем продаётся другим компаниям, которые производят товары или услуги. Это звучало бы как теория заговора, если бы в этом официально не признался один из руководителей Google. По словам бывшего топ-менеджера Тристана Харриса, на каждого пользователя создаётся "цифровая копия", для которой анализируется большой объём данных. Этот профиль обрабатывается нейросетями и специальными алгоритмами, и позволяет спрогнозировать запросы пользователя.

Алиби и улика одновременно

Геолокация — самое полезное изобретение спецслужб со времён придумывания наружного наблюдения и триангуляции. Серьёзно, ещё никогда не было так просто отслеживать пользователя, как после начала продаж первых смартфонов. Фишка в том, что программное отключение геолокации работает, но добраться до этого пункта в меню того же iPhone крайне тяжело. Сначала заходим в "Настройки", затем в "Приватность", затем открываем "Службы геолокации", потом нажимаем на "Системные службы", и лишь в конце пути возникает вкладка "Часто посещаемые места", где можно отключить настройки. В Android, к слову, это устроено куда проще — "Настройки" и затем "Конфиденциальность". Больше ничего.

Но даже с отключенной геолокацией в смартфоне остаётся главное — голосовые помощники. Их, конечно, тоже можно отключить, но не всё так просто. Во всяком случае, если пользователь спокойно может прожить без них, то лучше не рисковать. К примеру, недавно выяснилось, что сотрудники Apple слушают записи голосовых вызовов помощника Siri. Через некоторое время к этому скандалу добавились данные о том, что новый голосовой помощник Amazon под названием Alexa через "умные" колонки Echo тоже передаёт данные сотрудникам компании и позволяет слушать голосовые запросы. А теперь представьте, что с помощью голосового помощника кто-нибудь однажды додумается поискать ближайшего врача-венеролога или задумает купить домой что-нибудь не вполне законное. Передавать эти данные добровольно компании не имеют права, однако что будет, если случится взлом и базу данных записей скачают злоумышленники?

Ещё из забавного. Голосовые помощники часто индексируют результаты запроса речью как поисковые, поэтому спустя какое-то время пользователю начнёт приходить реклама, которую он "не искал руками в Интернете". Всё вроде бы логично, хотя для небольшой паранойи место всё равно находится.

Микрофоны и шпионская техника

Важно понимать, что часто странности в работе поисковиков и социальных сетей наблюдаются у тех, кто либо живёт вместе, либо работает в одном помещении. Объясняют это просто. К примеру, если вы с женой (мужем) обсудили один и тот же автомобиль и один из вас в итоге поискал про него информацию в Интернете, то нейросеть, анализирующая данные поиска, будет считать, что два ваших аккаунта, используемых либо из одного района, либо с одной точки доступа и одного IP-адреса, связаны между собой. Соответственно, сразу после этого при подключении к общей сети видеть рекламу будет даже тот, кто не искал в Сети ничего похожего.

Однако логичного и внятного объяснения анализу голосовых сообщений специалисты всё равно не дают, ссылаясь на неизученность внутренних механизмов таких сервисов, как Google, Instagram или Facebook. С социальными сетями действительно происходит нечто странное. В одном из разговоров за обедом двое коллег в нашей редакции начали обсуждать голосом один из популярных автомобилей. Тот, кто завёл разговор, не искал информацию о машине в Интернете и все сведения о ней передавал исключительно голосом. Через час в приложении для одной из социальных сетей у автолюбителя появилась реклама этой машины (да ещё и с кредитом "на выгодных условиях").

При этом мы абсолютно уверены и гарантируем, что не пользовались социальными сетями в момент разговора и никаких манипуляций с поисковыми системами на тему определённого автомобиля не проводили ни до, ни после беседы. Если этого мало, то вот другой пример. Во время чата в одном из популярных мессенджеров один из наших коллег несколько раз сказал о вероятном посещении врача в ближайшем времени. Совершенно конкретный врач в совершенно неопределённом ближайшем будущем. С момента разговора прошло чуть более 12 часов, после чего наш коллега стал получать СМС с рассылкой приглашения посетить ИМЕННО ТОГО врача, о котором говорил во время звонка.

Объяснить нельзя, но это происходит

После такого происшествия шутки про коварных сотрудников АНБ и ЦРУ кончились, и мы обратились за консультацией к специалистам из Лаборатории Касперского. Пока сотрудники компании изучали наш вопрос, в голову пришла невероятная догадка. А что если мессенджеры дешифруют все разговоры, включая и текстовую, и голосовую информацию? Что если внутри интернет-звонков система анализирует речь, выделяет ключевые слова — и эти сведения в дальнейшем продаются неким третьим лицам? Профессионалы в области киберзащиты и вирусов наших догадок не разделили. Антивирусный эксперт Лаборатории Касперского Алексей Маланов пояснил, что у внезапно появляющейся рекламы есть несколько простых источников.

— Существует распространённое убеждение, что если что-то наговаривать рядом со смартфоном, то потом пользователю будет показываться реклама по теме этого разговора. Однако на сегодняшний день никаких подтверждений того, что такая информация собирается с помощью подслушивания через микрофон, мы так и не обнаружили, — сказал эксперт.

Маланов отметил также, что не так давно внутри Лаборатории Касперского проводили эксперимент, в рамках которого сотрудники активно в течение недели обсуждали одну тему в "обществе" смартфонов, но так и не получили соответствующую рекламу.

Разумеется, в лицензионном соглашении всех мессенджеров сказано, что никем, никогда и ни при каких условиях данные разговора не будут записываться и храниться. При этом сами голосовые сообщения почти у всех мессенджеров (с небольшим отличием) лицензионным соглашением считаются... собственностью сервиса. То есть всё, что пользователь может наговорить во время интернет-звонка или чата, может быть и, скорее всего, будет проанализировано, а информация об этом может быть передана/продана третьим лицам. Как раз лицензионное соглашение — источник внезапной поисковой выдачи, из-за которой начинает казаться, что смартфон (правительство, инопланетяне) следит за пользователями Интернета, которые обсуждают покупку матраца или билетов в театр.