Больше никаких iPhone. Китайцы готовы обрушить доллар и экономику США

Торговая война набирает обороты. Президент США Дональд Трамп считает, что Америка может диктовать Китаю собственные правила. У китайцев есть своё мнение на этот счёт: всего за пару месяцев весь американский бизнес может исчезнуть как таковой, утянув с собой на дно и всю страну.

Сбежали из собственной страны

Причин бегства из Соединённых Штатов у западных компаний много. И дело тут не столько в том, что коварное правительство требует платить налоги, пенсии и обеспечивать нормальные условия для людей, сколько в том, что всеми силами старались снизить расходы. Вообще, массовое бегство бизнеса и производств из США началось в конце 80-х не от хорошей жизни. Весь послевоенный период американская промышленность боролась с конкурентами как могла: выпускала машины, телевизоры, станки и много чего ещё.

Но вскоре до топ-менеджеров американских компаний дошло, что такими темпами конкурировать с набирающими популярность компаниями из таких стран, как Япония, станет невозможно. Китай с его дешёвой рабочей силой и огромным человеческим ресурсом стал идеальным убежищем для американской экономики. Специалисты в области финансового анализа и планирования говорят, что в конце 80-х китайскому рабочему на фабрике нужно было платить в 10 раз меньше, чем такому же рабочему в США.

После того как американские компании стали массово переезжать в КНР, выяснилось, что вместе с капиталом, вложенным в производства, из страны бегут и налоги. Долгое время эта ситуация никак не исправлялась, поскольку Китай был (и пока ещё остаётся) крупнейшим держателем американских долговых бумаг. Но Дональд Трамп решил, что пришла пора сломать привычный мировой порядок и навести новый, составленный, разумеется, по собственному желанию.

Воевать так воевать

История с зеркальным повышением китайских и американских пошлин на товары интересна ещё и тем, что никакой альтернативы в этой битве американцы не имеют. Для понимания важно привести наглядный пример. В КНР работает более 200 американских компаний. После того как великий исход промышленных гигантов в КНР начал понемногу замедляться, стало очевидно, что Китай — не только источник дешёвой рабочей силы, но и огромный рынок для американских компаний.

Но просто так зарабатывать на китайском рынке нельзя. Обязательное условие — вложиться в производство, набрать китайцев на работу и платить им достойные (по меркам страны, конечно) деньги. Сопротивляться такому положению не смог даже авиагигант Boeing. В итоге авиастроителям пришлось построить в Китае полноценный завод по производству самолётов, а первым клиентом стала китайская же авиакомпания Air China. Первый Boeing 737 MAX выкатили из ворот завода Чжоушань уже в 2018 году.

Здесь нужно отметить, что китайцы не торгуются в вопросах, которые напрямую касаются безопасности страны и комфорта граждан. Поэтому Boeing хоть и не принёс в страну секретных технологий, но секрет ключевых технологических решений китайские специалисты не только узнали, но и почти наверняка уже освоили. Кроме того, гигантский рынок КНР окучивают и другие американские компании, среди которых — один из старейших производителей лифтов OTIS, техногиганты Intel и IBM, почти все (за редким исключением) производители промышленной и бытовой электроники, включая один из столпов американской экономики — компанию Apple.

Больше никаких iPhone

Логика президента Трампа вполне понятна. Чем выше пошлины на ряд товаров, производимых в КНР, тем выше вероятность, что производитель вернётся на родину. Только особенность Apple как производителя состоит в том, что значительную часть комплектующих "яблочники" производят исключительно на китайских заводах. Микросхемы, аккумуляторы, экраны и даже корпусы новых iPhone производят в Китае. Как такое допустили расчётливые американцы? Да примерно так же, как и китайцы запретили экспорт редкоземельных металлов в чистом виде.

Хотите вывозить что-то из КНР? Бога ради, но сначала постройте завод, обеспечьте людей работой, сделайте продукт, а потом уже вывозите. Такая вот логика. И сопротивляться ей даже компания стоимостью больше 1 трлн долларов (1 трлн 44 млрд, если быть точным) не может, потому что перенос производства iPhone в США сделает больно любителям селфи и стримов в "Инстаграме". "Яблочная" техника популярна не только в КНР, но и главным образом в Северной Америке и во всём остальном мире.

К примеру, сейчас iPhone XR в США можно купить всего за 479 долларов, если сдать в trade-in свой старый аппарат. За iPhone XS в США просят 729 долларов на тех же условиях. Обычная цена для iPhone XS в США — 999 долларов. И это при том, что в США, как и во все другие страны, абсолютно все iPhone привозят из Китая. Что будет, если Дональд Трамп принудит промышленность, и в частности Apple, уйти из Китая обратно в США? Настоящий крах американской экономики. И вот почему.

Ломать не строить

Вся проблема ухода американских компаний в Китай состоит в том, что для любого готового продукта, производимого в КНР для США, используется 95 процентов именно азиатского труда. Оставшиеся 5 процентов — это труд инженеров и учёных, придумавших то или иное чудо техники. Если привычно посчитать удорожание американских товаров в айфонах, то пока точно не известно, на сколько подорожают "яблочные" смартфоны — на 100 процентов или на все 200.

Apple "закольцевала" вокруг своих производств в Китае огромное количество поставщиков. Все они находятся в Южной Корее, Японии, на территории Китая и никаких проблем с логистикой не испытывают. Учитывая небольшие расстояния, оперативное снабжение заводов Apple в КНР не вызывает беспокойства, но что будет, если Дональд Трамп заставит компанию из Купертино начать строительство заводов где-нибудь в Айдахо? Сказать однозначно нельзя, но дешёвых iPhone больше не увидят ни в США, ни во всём остальном мире. А при цене в 2–3 тыс. за трубку "яблочники" разорятся ещё быстрее, чем владельцы цветочных магазинов в XVI веке.

И тут важно напомнить, что Америка, давно привыкшая жить на широкую ногу, практически забыла, что такое дешёвая рабочая сила. Профсоюзы, суды и прочие механизмы гарантируют работникам определённый уровень дохода, ниже которого ни одна компания в США платить не может.

И даже если допустить, что вместо китайцев на заводах Apple в Айдахо будут работать трудолюбивые мексиканцы, то доставка компонентов из стран Азии будет для "Яблока" невероятно дорогой и в конечном счёте всё, что находится внутри корпуса iPhone, вплоть до малейшего винтика, придётся делать в США. Топ-менеджмент Apple хорошо понимает все последствия такого шага, поэтому никто в здравом уме, включая Тима Кука и совет директоров, на такой шаг, конечно же, не пойдёт.

Китайцы могут психануть

Что касается КНР, то отъезд Apple обратно на родину на Поднебесной никак не скажется. Конечно, будут разного рода трудности с десятком тысяч рабочих, которые внезапно пойдут устраиваться на другие производства, но что-то подсказывает, что как раз с промышленным производством в Китае никаких проблем нет. Но китайцы всегда записывают все ходы и на экономическое давление отвечают симметрично, поэтому в свободной продаже могут оказаться и ценные бумаги американского казначейства, коих у китайцев накопилось больше чем на триллион долларов.

Если "скинуть" всё это добро разом, доллар обвалится и все американские компании, равно как и сама страна, моментально обнищают. К чему это приведёт в конечном итоге, даже подумать страшно, но процесс будет уже не остановить. Разумеется, такой расклад не нужен ни одной из сторон. Во всяком случае, худой мир лучше хорошей войны, но Дональд Трамп делает то, что в большинстве справочников описывается как "финансовое самоубийство" или "применение финансового ядерного оружия". Понимает ли Трамп, в какую игру ввязался? Скорее всего, да. Какая цель у таких действий? Однозначно об этом сказать нельзя, но, если президент Америки планирует начать вторую индустриальную революцию в США, дать ей старт придётся со всемирного банкротства.