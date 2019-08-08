В Москве появился первый участок 5G-сети

В столице началось тестирование нового стандарта сотовой связи. Он должен усовершенствовать цифровую экономику, позволив задействовать устройства "Интернета вещей".

Сотовый оператор Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы.

Она расположена на Тверской улице — от Кремля до Садового кольца. Пилотная зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), это позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение нового стандарта связи на начальном этапе.

5G — это новое поколение стандартов сотовой связи. Она отличается высокой скоростью передачи данных, большей ёмкостью и сверхнадёжными соединениями с низкой задержкой. Это позволит массово задействовать устройства "Интернета вещей" для самых разнообразных задач развития общества.

Пилотные зоны 5G в городах-миллионниках создаются в соответствии с национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации". Согласно ей, к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах-миллионниках, а уже к 2024 году — в 15 таких городах. Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике.