38 лет назад появился первый ПК. Как компьютеры изменились за это время

12 августа 1981 года в США был выпущен первый в мире персональный компьютер — IBM PC. Лайф разобрался, что он собой представлял и как изменились ПК за это время.

Первый ПК создала компания IBM До этого она выпускала вычислительные машины, занималась правительственными и военными заказами Фото © SSPL / Getty Images

Над созданием первого ПК работали 12 человек Ведущим разработчиком был Дон Экстридж. Как следствие, он получил прозвище Отец IBM PC Фото © Public Domain

Первый в мире персональный компьютер продавался в двух комплектациях — на 16 или 64 Кбайт оперативной памяти. Самая дорогая предназначалась для бизнеса, конфигурация попроще — для дома.

В минимальной комплектации IBM РС стоил $1565, самая дорогая версия — $3005 В 2019 году за такую сумму можно купить топовый игровой ПК для игр в разрешении 4К Фото © AP Photo

Объём оперативной памяти в минимальной комплектации составлял 16 Кбайт В 2019 году объём ОЗУ в компьютерах начинается от 8 Гбайт, а устройства для требовательных задач предлагают от 16 Гбайт Фото © AP Photo / Katsumi Kasahara

Жёсткого диска не было. В 2019 году представить ПК без накопителя невозможно Вместо него предлагался модуль расширения с объёмом памяти в 10 Кбайт, он требовал отдельного источника питания Фото © Wikimedia Commons

У IBM PC не было мыши Первым ПК с мышью стал Apple Lisa, выпущенный в 1983 году Фото © Public Domain

У IBM РС быстро появились конкуренты, но не из-за того, что компьютер понравился пользователям. Производитель не запатентовал ни дизайн монитора, ни базовую систему ввода и вывода (BIOS). Это позволило конкурентам создать свои модели на основе IBM РС. Таким действием IBM открыла дорогу другим производителям и дала персональным компьютерам возможность развиваться.

Операционной системой IBM PC была MS-DOS Права на неё принадлежали Microsoft, тогда маленькой компании Фото © Wikimedia Commons

В 1981 году компания Билла Гейтса не считалась гигантом, в её штате было всего 32 человека. Для сравнения, в 2018 году в компании числилась 131 тысяча человек на постоянной основе.

MS-DOS, как и IBM PC, дебютировала в августе 1981 года. С того момента и вплоть до 1993 года IBM и Microsoft совместно её совершенствовали. В 2000 году компания Билла Гейтса официально прекратила разработку операционной системы.

MS-DOS была базовым слоем в разработке ранних версий Windows. В будущем она служила загрузчиком для нескольких версий главной операционной системы Microsoft, вплоть до Windows ME (версия 8.0).