38 лет назад появился первый ПК. Как компьютеры изменились за это время
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Первый ПК создала компания IBM
До этого она выпускала вычислительные машины, занималась правительственными и военными заказами
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Над созданием первого ПК работали 12 человек
Ведущим разработчиком был Дон Экстридж. Как следствие, он получил прозвище Отец IBM PC
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Первый в мире персональный компьютер продавался в двух комплектациях — на 16 или 64 Кбайт оперативной памяти. Самая дорогая предназначалась для бизнеса, конфигурация попроще — для дома.
В минимальной комплектации IBM РС стоил $1565, самая дорогая версия — $3005
В 2019 году за такую сумму можно купить топовый игровой ПК для игр в разрешении 4К
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Объём оперативной памяти в минимальной комплектации составлял 16 Кбайт
В 2019 году объём ОЗУ в компьютерах начинается от 8 Гбайт, а устройства для требовательных задач предлагают от 16 Гбайт
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Жёсткого диска не было. В 2019 году представить ПК без накопителя невозможно
Вместо него предлагался модуль расширения с объёмом памяти в 10 Кбайт, он требовал отдельного источника питания
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У IBM PC не было мыши
Первым ПК с мышью стал Apple Lisa, выпущенный в 1983 году
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У IBM РС быстро появились конкуренты, но не из-за того, что компьютер понравился пользователям. Производитель не запатентовал ни дизайн монитора, ни базовую систему ввода и вывода (BIOS). Это позволило конкурентам создать свои модели на основе IBM РС. Таким действием IBM открыла дорогу другим производителям и дала персональным компьютерам возможность развиваться.
Операционной системой IBM PC была MS-DOS
Права на неё принадлежали Microsoft, тогда маленькой компании
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В 1981 году компания Билла Гейтса не считалась гигантом, в её штате было всего 32 человека. Для сравнения, в 2018 году в компании числилась 131 тысяча человек на постоянной основе.
MS-DOS, как и IBM PC, дебютировала в августе 1981 года. С того момента и вплоть до 1993 года IBM и Microsoft совместно её совершенствовали. В 2000 году компания Билла Гейтса официально прекратила разработку операционной системы.
MS-DOS была базовым слоем в разработке ранних версий Windows. В будущем она служила загрузчиком для нескольких версий главной операционной системы Microsoft, вплоть до Windows ME (версия 8.0).
Модуль ОЗУ с 256 Кбайт занимал всё пространство внутри корпуса
Сейчас модуль на 16 Гбайт получается размером с линейку
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