Как футбольные фанаты обрушили онлайн-сервис Okko

Онлайн-кинотеатр Okko, получивший эксклюзивные права на трансляцию всех матчей Английской премьер-лиги, не выдержал наплыва фанатов. В результате сервис "лёг" и зрители остались без футбола. А обещали показывать несколько матчей АПЛ одновременно.

"Okko Спорт" приобрёл права на трансляцию АПЛ в России сразу на три сезона, начиная с текущего и заканчивая сезоном 2021–2022 гг. Руководство сервиса несколько дней назад гарантировало, что АПЛ для зрителей Okko будет доступен в идеальном техническом исполнении, а зрители смогут смотреть сразу несколько матчей знаменитой лиги, находясь, таким образом, в центре интриги с самого начала сезона. Однако первый же топовый матч между "Челси" и "Манчестер Юнайтед", прошедший вчера, стал непосильным испытанием для Okko.

Технические специалисты предполагают, что причиной сбоя могли стать как проблемы внутри самого Okko, так и недоработки внешних исполнителей, в частности, Okko обслуживается на CDN-сети компании G-Core Labs — одном из крупнейших игроков на этом рынке.

CDN-сети управляются специальными операторами связи, которые так и называются: CDN-операторы. Их задача состоит в том, чтобы видеосигнал был доступен без задержек как в Москве, так и, к примеру, в Якутске. Для того чтобы это было возможно, CDN-операторы размещают видео на собственном сервере (или трансляцию/стрим), расположенном в Якутии. Таким образом, житель Москвы и Якутска, запустив трансляцию, например фильма, "С лёгким паром", начнут просмотр одновременно, хотя сервис видеопросмотра, к примеру, имеет серверы лишь в Москве. Благодаря CDN-операторам скорость доставки контента до клиентов одинакова вне зависимости от того, где находятся клиенты — на Камчатке, в Калининграде или где-то под Алтаем.

Создатель одного из первых отечественных CDN-операторов — компании CDNVideo — Ярослав Городецкий уверен, что CDN в настоящее время уже практически не уступает эфирному вещанию.

— CDN-сети в настоящее время могут поддерживать миллионы соединений одновременно, так что теоретически проблем с доставкой видеосигнала по CDN-сети быть не должно, — оценивает ресурсоёмкость CDN-сетей основатель CDNVideo Ярослав Городецкий.

Дело в том, что при эфирном или кабельном вещании сигнал равномерно распределяется везде и не требует локализации отдельного пользователя. Грубо говоря, Останкинской башне не важно, сколько человек одновременно смотрят одну и ту же передачу, она покажет футбольный матч и миллиону зрителей, и одному зрителю. В то время как у CDN-сетей хотя бы теоретический, но предел возможностей существует.

К примеру, один из крупнейших операторов в Индии — Hotstar, входящий в холдинг Disney, провёл одновременную трансляцию сразу почти для 20 млн человек в Индии, и сеть оператора, подчеркнём, не пострадала. https://techcrunch.com/2019/05/12/hotstar-disneys-indian-streaming-service-sets-new-global-record-for-live-viewership/

CDN-оператор, обслуживающий сервисы Okko и в том числе "Okko Спорт", сообщил Лайфу, что у них не было зафиксировано никаких аварий или проблем. "Со стороны сети доставки контента G-Core Labs на минувшей и этой неделе каких-либо проблем зафиксировано не было", — официально уведомили Лайф в пресс-службе G-Core Labs.

Представители самого стримингового сервиса Okko в течение дня не смогли прокомментировать для Лайфа сложившуюся ситуацию и раскрыть причины аварии. Извинения футбольным фанатам опубликовал на своей странице в "Фейсбуке", руководитель компании Иван Гродецкий, пообещавший компенсации всем лишившимся трансляции, но не уточнивший причины сбоя.