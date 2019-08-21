Лучшие беспроводные наушники для iPhone? Чем новые Beats отличаются от AirPods

Производитель акустики Beats, основанный известным рэпером Dr.Dre и проданный впоследствии Apple, представил новые беспроводные наушники PowerBeats Pro. Лайф потестировал эту модель и рассказывает, кому стоит купить наушники PowerBeats Pro, когда есть AirPods 2, на основе которых, к слову, и сделана новинка. Разумеется, рассказываем и про отличия AirPods 2 от Beats.

Дизайн и комплектация

При распаковке новинка встречает кейсом-чехлом. Он намного крупнее, чем у AirPods 2 и других моделей True Wireless, но не сказать что огромный. В карман джинсов или брюк засунуть можно, но будет некомфортно. Лучше в рюкзак или сумочку.

Корпус пластиковый, матовый и маркий. При этом петля, которая соединяет створки "пудреницы", металлическая. Судя по всему, хватит на века. Да и сломать неосторожным движением, скорее всего, не получится.

Дизайн минималистичный. Углов нет. Все грани сглажены. В духе Apple. На верхней крышке красуется логотип Beats. Под шарниром — разъём Lightning для зарядки. На противоположной стороне расположился светодиодный индикатор. Цвет кейса — чёрный. Причём независимо от того, какого цвета сами наушники.

Раскрываем кейс — видим наушники. Они довольно велики по сравнению с аналогами и тем более AirPods. Впечатление громоздкости создаётся за счёт специального крепления earhook. Большая часть которого, впрочем, прячется за ушной раковиной.

На той части корпуса, которая всегда повернута к наблюдателям, — снова лого Beats, служащее ещё и многофункциональной кнопкой. Короткое нажатие — "Пауза". Два коротких — "Вперёд". Три коротких — "Назад". Долгое нажатие — "Вызов голосового ассистента". Этой же кнопкой можно принять вызов. На верхней части корпуса — качелька громкости. Ход клавиш короткий и приятный. По опыту знаем, что кнопки лучше тачскрина. От последних больше неудобств, чем пользы.

"Таблетка" с динамиком сильно напоминает оную в AirPods. Разве что излучатель здесь не обрублен, а имеет нарост под силиконовые амбушюры. Да, кстати, PowerBeats — внутриканальные наушники. Приглядевшись к ним, можно увидеть по паре микрофонов на каждом наушнике и датчики приближения.

Цвет наушников в нашем случае чёрный. Но на выбор есть ещё тёмно-синий, тёмно-оливковый и цвет слоновой кости. На наш взгляд, любой из перечисленных будет лучше чёрного. Потому что на всех, кроме чёрного, логотип выделяется. И это правильно. Ведь атрибут составляет треть ценника — его должны видеть все.

Комплектация приемлемая. Есть три пары дополнительных амбушюров разных размеров. Рядом с ними — чёрный Lightning. Редкий, между прочим, зверь. Такой даже на официальном сайте Apple не купить. Ну и наклейка-логотип тоже есть, что очередной раз напоминает о принадлежности продукта к Apple.

Опыт использования

PowerBeats Pro ориентированы на спортсменов. Отсюда и своеобразное крепление. Поначалу, конечно, это сбивает с толку. Первый раз надеть PowerBeats Pro — сложнее, чем те же AirPods, Galaxy Buds, FreeBuds Lite и большинство других современных беспроводных наушников. Вставить в кейс Beats тоже сначала непросто. Но это маленькая цена, которую пользователь платит за надёжную посадку аксессуара. Бегай, прыгай, тряси головой, толкайся, падай — ничто не заставит эти наушники выпасть.

При этом сидят они комфортно. Earhook чувствуется, но болевых ощущений после полутора часов непрерывного ношения не заметили. Похоже, слова вендора о том, что до финальной версии он протестировал более 20 прототипов, не пустой звук.

Показатель автономности у Beats тоже хороший. До 9 часов наушники работают от собственных аккумуляторов. Более суток модель выдерживает с аккумулятором. Это больше, чем у Galaxy Buds, AirPods и тем более FreeBuds Lite. К тому же Beats имеют функцию быстрой зарядки Fast Fuel: полежав в кейсе 5 минут, наушники заправятся на полтора часа воспроизведения музыки.

К слову о зарядке. В ней вся боль использования PowerBeats Pro. Во-первых, Lightning. Если вы владелец Android-смартфона, то придётся думать, куда притулить лишний провод в квартире. Во-вторых, кейс наушников, в отличие от AirPods 2, не поддерживает беспроводную зарядку. Хотя у потенциальных клиентов PowerBeats Pro наверняка есть деньги на смартфон с индукционной катушкой. В-третьих, в интерфейсе Android не отображается уровень заряда. Тоже не критично, но отметим, что наушники без фирменного процессора Apple H1 этим недугом не страдают. Есть и другое небольшое ограничение для владельцев Android — не получится докричаться до Siri.

Как гарнитура PowerBeats Pro работают не очень хорошо, даже несмотря на наличие двух микрофонов против одного в AirPods. На улицах и в помещениях проблем нет, а вот уже на ветру и вдоль шоссе комфортно поговорить не получится.

И ещё одна маленькая деталь. На коробке беспроводных наушников есть надпись про "пото- и влагонепроницаемость", которая может ввести в заблуждение. Выделения кожи и моросящий дождь гаджет выдержит, а вот про погружение и думать забудьте.

В подавляющем большинстве накладных наушников качество соединения отличное. Что немудрено — в них большие и мощные передатчики. А вот с настоящими беспроводными наушниками — как повезёт. Например, FreeBuds Lite у нас по маршруту метро — офис глючат в порядке вещей. PowerBeats тоже нет-нет да заикается, но очень редко.

Звук

Beats утверждает, что звучание этой модели настраивалось с учётом мнений спортсменов. Они подсказали, что "нет ничего важнее динамического диапазона и шумоизоляции". С первым, пожалуй, инженеры справились. PowerBeats Pro звучат совсем недурно. Однозначно лучше обычных AirPods, FreeBuds Lite и Galaxy Buds. Нам звучание спортивных Beats показалось схожим с AKG N200.

У Beats неплохая для внутриканальных наушников сцена. Звучание даже сложных композиций не сливается в кашу. Отчётливо слышны "слои" вокальных, ударных и инструментальных партий. Именно поэтому можно смело слушать тяжёлые жанры музыки. Но лучше всего Beats традиционно даются электронная музыка и хип-хоп, где много внимания уделяется басам.

А вот исключительной звукоизоляцией PowerBeats Pro похвастаться не могут. Внешних звуков они, конечно, собирают меньше, чем AirPods, но в том же метро приходится ползунок громкости поднимать почти до упора. Благо запас громкости здесь большой. С другой стороны, говорить о полном отсутствии шумоподавления не приходится. Та самая "таблетка" довольно большого диаметра, и она всё же работает как пассивный шумодав. К тому же в комплекте есть двухконусные амбушюры, которые создают дополнительный уровень звукоизоляции.

Вывод

Без каких-либо заискиваний перед вендором говорим, что PowerBeats Power — хорошие наушники. Не отличные, потому что большой кейс, обидно за отсутствие беспроводной зарядки, нелучшее шумоподавление и звук не эталонный. Но всё это меркнет перед другим параметром, который в российских реалиях сложно игнорировать, — цена. PowerBeats Power стоят 19 000 рублей.

PowerBeats Power дороже AirPods 2, которые автоматически делают людей супермодными. Они дороже Sony WF-100XM3 с активным шумоподавлением. Собственно, последнюю модель и рекомендуем изучить при поиске наушников в этом ценовом диапазоне. Однако если вам нужна аппаратура именно с надёжной посадкой, то конкурентов у Beats нет.