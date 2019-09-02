Секретные опции Google и "Яндекса". Как профессионально искать информацию в Сети

Любой пользователь Сети наверняка считает себя профи по поиску в "Гугле" и "Яндексе". А что тут уметь? Вбил пару слов в поисковую строку, нажал Enter — и готово. Во всяком случае, многие привыкли думать, что работает это именно так. На деле же к искомым статьям часто приходится продираться сквозь десятки ссылок. Но есть ряд секретных опций, которые позволяют работать с "Гуглом" и "Яндексом" эффективнее.

Лайфхаки эти называются уточняющими командами, или знаками-операторами. Они бывают документарными и бездокументарными. Многие из них в "Гугле" и "Яндексе" перекликаются. Но есть у каждой из систем и уникальные функции. Рассказываем о самых полезных и неочевидных.

Слова только нужной формы ("Яндекс")

По умолчанию "Яндексу" плевать на склонения, падежи и спряжения. Если запрос содержит глагол "делать", в выдаче наверняка появятся статьи и с другими формами слова: "делал", "сделал", "делает" и не только.

Но даже такую мощную машину можно заставить следовать указаниям человека. Главное, чтобы требование было сформулировано чётко. В конкретном случае перед искомым словом нужно добавить "!". Пример запроса: !делать.

Запросы только с нужными словами ("Гугл"+"Яндекс")

Если запрос состоит из двух, трёх и больше слов, в первых строках выдачи "Яндекс" любезно предложит ссылки на документы с каждым из них. Однако дальше он может начать выпендриваться и предлагать страницы, где есть либо одно, либо другое.

Проблему решить просто: перед каждым искомым словом нужно поставить "+". Пример запроса: +телефон +nfc +купить.

Поиск по соцсетям (Google)

Бывает, нужно найти что-либо именно в рамках экосистемы той или иной соцсети. Google в этом вопросе — лучший помощник.

Потребуется оператор @. Вводим сначала его, а следом — название соцсети. Так, как оно прописано в адресе сайта. В случае со "ВКонтакте" — vk, в случае с Twitter — twitter, Facebook — facebook. А дальше нужные слова. Пример запроса: @vk смешные кошки.

Ищем статьи по конкретным запросам ("Яндекс"+"Гугл")

Другим минусом многословных запросов является то, что "Яндекс" и "Гугл" не всегда показывают результаты, в которых нужные три слова идут подряд, как просит пользователь. Цифровые ищейки зачастую предлагают документы, в которых одно слово — в одном предложении, другое — в другом, третье — в третьем. В общем, тасуют их как хотят.

Можно приструнить. Стоит только свой запрос из нескольких слов взять в английские кавычки ("), и поисковики покажут, что от них требуются. Пример запроса: "я вчера купил смартфон".

Поиск по любым файлам ("Яндекс"+"Гугл")

"Гугл" и "Яндекс" поддерживают поиск файлов с заданным расширением. Настоящая палочка-выручалочка в случаях, когда, например, нужно найти инструкцию по эксплуатации к старому холодильнику, стиральной машине или любой другой бытовой технике.

В "Гугле" нужна команда filetype:. Вводить после слов запроса. Пример запроса: RSM 601 filetype:pdf. В данном случае RSM 601 — это модельный номер стиральной машины Hotpoint-Ariston. У "Яндекса" схема та же, только нужна команда mime:.

Учим поисковики игнорировать слова ("Яндекс"+"Гугл")

"Яндекс" и "Гугл" можно заставить игнорировать в выдаче конкретные слова. Например, если пользователь ищет любой iPhone, только не чёрный, поисковик всё равно будет предлагать и чёрный смартфон тоже. Даже если в запросе не окажется слова "чёрный".

Избавиться от такой навязчивости несложно. Просто прописываем в запросе слово, которое нужно проигнорировать, и добавляем перед ним знак "–". Пример запроса: купить iPhone –чёрный.

Ищем определения в два клика (Google)

Бывают случаи, когда нужно сразу найти определение незнакомого слова, а поисковики откидывают ссылку на словарь или энциклопедию подальше. Есть выход. C помощью специального заклинания можно заставить Google показывать документы сразу из авторитетных источников вроде "Википедии".

В данном случае пригодится команда define:. Вводим её, а следом без пробелов искомое слово. Пример запроса: define:мисофония.

Фильтруем статьи по заголовкам ("Яндекс")

Нередко "Яндекс" разбивает элементы сложного запроса по разным частям выдачи: одно слово идёт в заголовок, другие два — в тело статьи. Если же нужно сосредоточить внимание поисковика только на заголовках, пригодится команда title:.

Пример запроса: title:причёска Трампа.

Сортируем результаты выдачи по времени публикации (Google)

"Гугл", как и "Яндекс", умеет искать документы в рамках заданного промежутка времени. Однако только в американском поисковике можно обойтись без выставления дополнительных настроек.

Просто пишем нужные слова, затем команду date: и число от одного до двенадцати. Цифры, как несложно догадаться, обозначают месяц. Пример запроса: Huawei Лайф date:5. Так Google покажет все соответствующие запросу статьи за последние пять месяцев.

"Гугл" и "Яндекс" знают сайты лучше, чем их создатели ("Гугл"+"Яндекс")

Внутренние поисковики сайтов почти всегда работают хуже, чем "Яндекс" или "Гугл". Если эффективность внутренних цифровых ищеек не устраивает, впору воспользоваться мощностями технологических гигантов.

Для этого задаём команду site:, за ней пишем адрес сайта и через пробел нужное слово или словосочетание. В выдаче появятся ссылки только на страницы указанного сайта. Пример запроса: site:life.ru смартфоны Huawei.

Узнаём всё о любом фильме в два клика (Google)

Занятно, но у "Гугла" предусмотрена и специальная команда для поиска информации о фильмах. Не знаем, кому и для чего она потребовалась, но раз есть, давайте ею пользоваться.

Команда называется movie:. Вводим её, а затем без пробела название искомой картины. Пример запроса: movie:помпеи. Получаем исчерпывающую сводку об историческом фильме с Китом Харингтоном.