"Дуркоин" и "Цукербакс". Почему весь мир ждёт криптовалюты Facebook и Telegram

Согласно инсайдерской информации, релиз блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и её же криптовалюты Gram состоится через пару недель. Не отстаёт от Павла Дурова и Libra — проект компании Facebook с одноимённой виртуальной монетой. Лайф подробно рассказывает, почему криптовалюте Libra предсказывают "убийство" доллара и как Gram может стать главной валютой в независимом Интернете Дурова.

Что случилось?

Анонимный Telegram-канал TON Board, автор которого, очевидно, на короткой ноге с разработчиками этого мессенджера, сообщил , что разработка TON близка к завершению. Уже 1 сентября к TON прикрутят последние запчасти, за чем последуют скорая привязка к Telegram-аккаунтам виртуальных кошельков и свободный оборот Gram. Последние два события произойдут не позднее 31 октября. В противном случае Дуров обещает вернуть инвесторам все средства.

К слову, о средствах. О разработке TON россиянин объявил ещё в конце 2017 года. В начале 2018-го Дуров провёл два раунда ICO, которые привлекли 1,7 миллиарда долларов. Беспрецедентный результат. Этой суммы хватило, чтобы многократно побить предыдущий рекорд ICO, который числился за проектом Filecoin. На его балансе к концу первичного размещения было всего 257 миллионов долларов.

Почему TON и Gram должны волновать обывателей?

Пару лет назад, когда криптовалюта переживала пик популярности, многие грезили о том, что цены на хлеб в магазинах будут писаться в Bitcoin. Причин, по которым этого не произошло, масса. Одна из главных — время платежей. Свойство блокчейн-платформы Bitcoin таково, что она не может обрабатывать больше семи транзакций в секунду. Предел Etherium — 15 сделок.

Конечно, есть разнообразные костыли, которые ускоряют этот процесс. Но такие услуги стоят денег. Чем выше приоритет транзакции, тем больше комиссия. В декабре 2017-го и январе 2018-го, в момент пиковой нагрузки на платформу, переводы даже тысячных долей Bitcoin обходились пользователям в 37 долларов. Сегодня комиссия значительно ниже (примерно 1,7 доллара), но всё равно неоправданно дорога для, например, покупки сэндвича или бутылки воды. Именно поэтому вотчиной виртуальных денег остаётся инвестирование, а не коммерция.

Ввиду ряда особенностей блокчейн-платформы TON с Gram можно проводить до 10 миллионов транзакций в секунду. Это свойство позволяет надеяться на то, что Gram станет первой массовой криптовалютой в мире и превратится в конкурента традиционных платёжных систем Visa и Mastercard. Насчёт последнего не знаем, а вот с популярностью у виртуальных денег от братьев Дуровых проблем возникнуть не должно. Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram приближается к отметке в 300 миллионов пользователей.

Что я смогу купить за Gram?

По задумке Николая и Павла Дуровых, блокчейн-платформа TON пригодится не только для Gram, но и для создания целого ряда децентрализованных и анонимных интернет-сервисов. На сегодня анонсированы облачное хранилище TON Storage, анонимайзер TON Proxy, среда для разработчиков веб-сервисов TON Services, хостинг TON DNS и, разумеется, платёжная система TON Payments для микротранзакций, коммерции. Часть этих услуг будет стоить пользователям денег — Gram. Разумеется, если криптовалюта действительно станет массовой, не стоит сомневаться, что иконка TON Payments начнёт появляться в онлайн-магазинах рядом с иконками Visa и MasterCard. Сначала в пределах экосистемы TON, а затем, вероятно, и дальше.

Таким образом, Gram может спровоцировать новую вспышку роста электронной коммерции. Ведь благодаря ботам, каналам и прочим опциям в Telegram уже идёт торговля. Только представьте, как будет удобно, если в мессенджере свой филиал откроет тот же AliExpress, как, например, совсем недавно он сделал это во "ВКонтакте".

Есть у кого-нибудь ещё похожие системы?

В середине июня похожий проект анонсировала компания Facebook. Соцсеть с ежемесячной аудиторией 2,3 миллиарда пользователей планирует в начале следующего года запустить собственную криптовалюту — Libra. Амбиции Цукерберга дают большую фору таковым у Дурова.

По данным компании, в мире 1,7 миллиарда человек не имеют доступа к современной финансовой системе. Хотя примерно у трети из них есть для этого всё необходимое: смартфон и мобильный интернет. Так вот для этих 500–600 миллионов Libra должна стать главной валютой. Кроме того, Цукерберг также планирует взять на себя роль главного оператора трансграничных денежных переводов — заботится о мигрантах. Ведь ежегодно, по данным соцсети, пересылая деньги между странами, они тратят на комиссию около 25 миллиардов долларов. В конце концов Libra должна полностью вытеснить доллар из огромнейшей экосистемы Facebook. Что, конечно же, нравится не всем.

Доллар сдадут так просто?

Едва ли. Первым, у кого появились вопросы к криптовалютам вроде Libra и Gram, стало государство. Ведь у него не будет возможности контролировать потоки виртуальных денег. А это важно. Ведь тот же Bitcoin имеет славу главного расчётного средства в преступных кругах. Bitcoin используется для оплаты наркотиков, оружия, криминальных услуг и отмывания денег. Но Bitcoin, напомним, не самое удобное расчётное средство.

Другой момент — конфиденциальность. Зная, что Facebook любит копаться в нижнем белье своих пользователей и использовать потом добытую информацию в корыстных целях, политики беспокоятся, что соцсеть на полную мощность включит машину таргетинговой рекламы и заставит тем самым народ покупать вообще всё за Libra, а не за доллары, которые в таком случае могут остаться не у дел.