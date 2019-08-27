"Дуркоин" и "Цукербакс". Почему весь мир ждёт криптовалюты Facebook и Telegram

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Gettyimages

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Согласно инсайдерской информации, релиз блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и её же криптовалюты Gram состоится через пару недель. Не отстаёт от Павла Дурова и Libra — проект компании Facebook с одноимённой виртуальной монетой. Лайф подробно рассказывает, почему криптовалюте Libra предсказывают "убийство" доллара и как Gram может стать главной валютой в независимом Интернете Дурова.

Что случилось?

Анонимный Telegram-канал TON Board, автор которого, очевидно, на короткой ноге с разработчиками этого мессенджера, сообщил, что разработка TON близка к завершению. Уже 1 сентября к TON прикрутят последние запчасти, за чем последуют скорая привязка к Telegram-аккаунтам виртуальных кошельков и свободный оборот Gram. Последние два события произойдут не позднее 31 октября. В противном случае Дуров обещает вернуть инвесторам все средства.

<p>Фото © Shutterstock</p>

К слову, о средствах. О разработке TON россиянин объявил ещё в конце 2017 года. В начале 2018-го Дуров провёл два раунда ICO, которые привлекли 1,7 миллиарда долларов. Беспрецедентный результат. Этой суммы хватило, чтобы многократно побить предыдущий рекорд ICO, который числился за проектом Filecoin. На его балансе к концу первичного размещения было всего 257 миллионов долларов.

Почему TON и Gram должны волновать обывателей?

Пару лет назад, когда криптовалюта переживала пик популярности, многие грезили о том, что цены на хлеб в магазинах будут писаться в Bitcoin. Причин, по которым этого не произошло, масса. Одна из главных — время платежей. Свойство блокчейн-платформы Bitcoin таково, что она не может обрабатывать больше семи транзакций в секунду. Предел Etherium — 15 сделок.

Конечно, есть разнообразные костыли, которые ускоряют этот процесс. Но такие услуги стоят денег. Чем выше приоритет транзакции, тем больше комиссия. В декабре 2017-го и январе 2018-го, в момент пиковой нагрузки на платформу, переводы даже тысячных долей Bitcoin обходились пользователям в 37 долларов. Сегодня комиссия значительно ниже (примерно 1,7 доллара), но всё равно неоправданно дорога для, например, покупки сэндвича или бутылки воды. Именно поэтому вотчиной виртуальных денег остаётся инвестирование, а не коммерция.

<p>Фото © Pixabay</p>

Ввиду ряда особенностей блокчейн-платформы TON с Gram можно проводить до 10 миллионов транзакций в секунду. Это свойство позволяет надеяться на то, что Gram станет первой массовой криптовалютой в мире и превратится в конкурента традиционных платёжных систем Visa и Mastercard. Насчёт последнего не знаем, а вот с популярностью у виртуальных денег от братьев Дуровых проблем возникнуть не должно. Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram приближается к отметке в 300 миллионов пользователей.

Что я смогу купить за Gram?

По задумке Николая и Павла Дуровых, блокчейн-платформа TON пригодится не только для Gram, но и для создания целого ряда децентрализованных и анонимных интернет-сервисов. На сегодня анонсированы облачное хранилище TON Storage, анонимайзер TON Proxy, среда для разработчиков веб-сервисов TON Services, хостинг TON DNS и, разумеется, платёжная система TON Payments для микротранзакций, коммерции. Часть этих услуг будет стоить пользователям денег — Gram. Разумеется, если криптовалюта действительно станет массовой, не стоит сомневаться, что иконка TON Payments начнёт появляться в онлайн-магазинах рядом с иконками Visa и MasterCard. Сначала в пределах экосистемы TON, а затем, вероятно, и дальше.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Таким образом, Gram может спровоцировать новую вспышку роста электронной коммерции. Ведь благодаря ботам, каналам и прочим опциям в Telegram уже идёт торговля. Только представьте, как будет удобно, если в мессенджере свой филиал откроет тот же AliExpress, как, например, совсем недавно он сделал это во "ВКонтакте".

Есть у кого-нибудь ещё похожие системы?

В середине июня похожий проект анонсировала компания Facebook. Соцсеть с ежемесячной аудиторией 2,3 миллиарда пользователей планирует в начале следующего года запустить собственную криптовалюту — Libra. Амбиции Цукерберга дают большую фору таковым у Дурова.

<p>Фото © Shutterstock</p>

По данным компании, в мире 1,7 миллиарда человек не имеют доступа к современной финансовой системе. Хотя примерно у трети из них есть для этого всё необходимое: смартфон и мобильный интернет. Так вот для этих 500–600 миллионов Libra должна стать главной валютой. Кроме того, Цукерберг также планирует взять на себя роль главного оператора трансграничных денежных переводов — заботится о мигрантах. Ведь ежегодно, по данным соцсети, пересылая деньги между странами, они тратят на комиссию около 25 миллиардов долларов. В конце концов Libra должна полностью вытеснить доллар из огромнейшей экосистемы Facebook. Что, конечно же, нравится не всем.

Доллар сдадут так просто?

Едва ли. Первым, у кого появились вопросы к криптовалютам вроде Libra и Gram, стало государство. Ведь у него не будет возможности контролировать потоки виртуальных денег. А это важно. Ведь тот же Bitcoin имеет славу главного расчётного средства в преступных кругах. Bitcoin используется для оплаты наркотиков, оружия, криминальных услуг и отмывания денег. Но Bitcoin, напомним, не самое удобное расчётное средство.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Другой момент — конфиденциальность. Зная, что Facebook любит копаться в нижнем белье своих пользователей и использовать потом добытую информацию в корыстных целях, политики беспокоятся, что соцсеть на полную мощность включит машину таргетинговой рекламы и заставит тем самым народ покупать вообще всё за Libra, а не за доллары, которые в таком случае могут остаться не у дел.

По этим двум причинам Конгресс США уже на следующий день после анонса Libra вызвал на ковёр Цукерберга. Банковский комитет Сената США просит Facebook остановить разработку криптовалюты, пока политики не закончат её изучать.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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