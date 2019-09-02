Как купить смартфон и отложить на пенсию? Обзор недорогого Xiaomi Mi A3

На прошлой неделе стартовала продажа Mi A3, нового недорогого смартфона Xiaomi на чистом Android из премиальной линейки Mi. Лайф тщательно изучил новинку и теперь рассказывает, что получается, когда производитель пытается сделать премиальное недорогим.

Сразу оговоримся, что премиальность в случае с линейкой Mi — условная. Да, в ней представлены устройства, которые технологичнее, чем в линейке Redmi, но говорить о каких-то выдающихся свойствах гаджетов часто не приходится. Разве что серия Mi Mix ежегодно удивляет необычными решениями. Да только вот ходят слухи, что она приказала долго жить. Как бы там ни было, A3 остаётся представителем серии Mi. Причём самым дешёвым (не будем вспоминать про недоразумение Mi Play). Что одновременно стало и главным достоинством, и главным недостатком новинки.

Дизайн и эргономика

Начнём со "спины". В левом верхнем углу — вертикальная тройная камера. Под ней — вспышка. Ободок модуля выпирает, но не так сильно, как у Redmi Note 7. Чехол выравнивает рельеф задней панели. Как следствие, смартфон на горизонтальной поверхности лежит уверенно.

Материал крышки — стекло. Причём Gorilla Glass 5. Такое же и спереди. Под стеклом — наклейка. В нашем случае — белая. Но есть ещё серая и синяя. Первый вариант, как нам кажется, наиболее удачный. Синий мы видели в Mi 9T . Серый — тоска смертная. А вот белый — свежо и элегантно.

Края смартфона покатые. Заставляют думать, что смартфон тоньше, чем на самом деле. Цена такого трюка — плохое сцепление. Не устанем повторять, что смартфоны с похожим дизайном очень скользкие. Из карманов Mi A3 вываливается легко и незаметно. Так, у автора обзора он чуть не остался в автобусе за границей.

Рама у новинки пластиковая. Хотя серебристая краска пытается убедить окружающих в обратном. Наверняка после первого же падения на угол покрытие отлетит и появится проплешина. Вмятина на металле смотрелась бы солиднее.

Перёд — типичный. Экран крупный, но с рамками — заполняет всего 80% лицевой панели. Вырез — каплевидный. Разговорный динамик тоже имеется. Также есть и светодиодный индикатор уведомлений. Он спрятался в левой части верхней рамки. Ещё один атавизм, который видеть не менее приятно, чем разъём для наушников.

Mi A3 — компактный и удобный смартфон. Он немного выше и шире S10e, что обусловлено большей диагональю экрана, но всё равно сильно напоминает корейского собрата. Считаем так не только мы, но и несколько опрошенных владельцев S10e. Следовательно, сразу рекомендуем присмотреться к новинке поклонникам малогабаритных аппаратов.

Экран и звук

Теперь о грустном. В Mi A3 используется дешёвая шестидюймовая AMOLED-матрица. Ради экономии Xiaomi взяла экран с низким разрешением 720 на 1560 точек и небольшой плотностью 286 ppi (у Galaxy S3, смартфона 2012 года, 306 ppi). И то и другое для AMOLED критично.

Мало того что вылезают лесенки из пикселей в текстах, так ещё и цветные субпиксели PenTile видны невооружённым глазом. Сильнее всего неприятные свойства экрана проявляются на белом фоне и в первые 10−20 секунд после включения. Дальше глаза привыкают и перестают обращать внимание на эти особенности. Так что будьте уверены, что та драма, которую нагнетают на YouTube, наиграна.

Увы, яркость тоже оставляет желать лучшего. Пиковый показатель — примерно 360 нит. Скромный показатель. На солнце экран сильно слепнет. На минимуме подсветка выдаёт 14 нит. Конкретно нам тестировать смартфон в полной темноте было комфортно. Но некоторые тестировщики настаивают на обратном.

Важно отметить, что, пожертвовав качеством изображения, Xiaomi смогла впихнуть в недорогой Mi A3 экранный сканер отпечатков пальцев, что автоматически позволяет новинке войти в лигу условно премиальных смартфонов. Хоть сканер и не самый быстрый, им всяко удобнее пользоваться, чем аналогами, которые располагаются сзади. Хорошо, что рынок постепенно расстаётся с этим проклятием.

Звук у смартфона хороший. Единственный мультимедийный динамик звучит громко и чётко. Смартфон не "загребает" высокие частоты на максимальной громкости. Разговаривать по Mi A3 тоже не возбраняется. С наушниками дела обстоят странно. Аналоговый аудиовыход очень маломощный. Беспроводные наушники звучат в связке с Mi A3 лучше, чем обычные. А вот насчёт вибрации на YouTube не врут — она здесь мерзкая.

Производительность и автономность

В Mi A3 стоит недорогой, но один из самых свежих процессоров Qualcomm — восьмиядерный Snapdragon 665. Вкупе с четырьмя или вообще шестью гигабайтами оперативной памяти и дисплеем с низким разрешением этот "камень" превращает новый Xiaomi в геймерский смартфон. Например, PUBG Mobile при первом запуске расщедрилась на высокие настройки графики. И Mi A3 спокойно их вытягивает. Интерфейс, само собой, тоже работает шустро. Ещё бы, ведь здесь стоит vanilla Android 9.0.

Батарея солидная — на 4030 мАч. В стандартном тесте GSMArena, подразумевающем ежедневный цикл использования, в который входят по одному часу видео, веб-сёрфинга и разговоров, Mi A3 выдал 101 час. Отличный показатель! Новый Mi поддерживает быструю зарядку типа QuickCharge 3.0. C блоком питания на 18 Вт аккумулятор заряжается на 45% за 30 минут. Но вот незадача, в комплекте блок питания только на 10 Вт. Нашли в чём подражать Apple…

Внутренняя память — от 64 Гб до 128 Гб. Можно добавить ещё 256 Гб посредством MicroSD.

Фото и видео

У Mi A3 следующий набор оптики: основной датчик на 48 Мп с апертурой f/1.8, широкоугольный на 8 Мп с апертурой f/2.2, а также ToF-датчик на 2 Мп. Снимает смартфон на уровне: днём — хорошо, ночью — хуже. Поэтому сразу отметим ряд особенностей камеры и интерфейса.

Обычно мы ратуем за умные алгоритмы, но здесь это правило нарушим. Уж очень сильно в Mi A3 нейросеть уводит цвета в кислотные оттенки. Даже HDR иногда разочаровывает: он заливает объекты цветом так, что не видно текстуры — остаются только контуры. Впрочем, это не значит, что Mi A3 снимает отвратно. Без "улучшайзеров" смартфон легко делает снимки со спокойными цветами.

Оптического зума нет, но иконка двукратного увеличения присутствует. Соблазн нажимать на неё снова и снова велик. Однако с ним нужно бороться, поскольку, несмотря на идентичное разрешение фото с и без увеличения (4000х3000), детализация в первом случае всегда хуже. Если всё же хочется приблизить объект вдали, лучше снимать в 48 Мп. При кропе такой фотографии видно больше деталей, чем при зуме. Один минус у этого лайфхака: Xiaomi спрятала иконку 48 Мп в настройках камеры. Продираться к ней часто лень. При этом в Mi 9T тумблер 48 Мп находится в списке главных режимов.

К портретному режиму тоже есть вопросы. Фон смартфон отделяет хорошо. Неодушевлённые объекты снимать в этом режиме приятно. А вот человеку в кадре аппарат спешит неестественно выровнять тон кожи. Даже если отключить "бьютификатор".

С селфи-камерой таких проблем не возникало. Передняя камера на 32 Мп и с апертурой f/2.0 здесь, к слову, хорошая. Тон кожи получается близким к естественному, задний фон отделяется, дефицит света порой не проблема.

Приятно удивил ночной режим. Ему, конечно, не тягаться со старшими Honor, Huawei, Samsung и троицей из BBK, но и безнадёжным его не назвать. Пейзажи ночных городов точно не разочаруют пользователей.

У широкоугольной камеры страдает динамический диапазон. Фотки получаются то очень тёмными, то безмерно светлыми. Также видны пространственные искажения. Впрочем, можно изловчиться и снять на "ширик" Mi A3 что-нибудь приличное.

Видеоролики новинка снимает на удивление неплохо. Цифровая стабилизация есть, но только в режиме 1080 и 30 FPS — рекомендуем его не выключать. Съёмка в 4К сгодится только для панорамных пролётов. Микрофон, увы, не лучший — концерты у сцены не поснимать.

Больши примеров фото и видео, сделанных на Xiaomi Mi A3, можно посмотреть здесь.

Вывод

Mi A3 — апогей компромиссности. Как бы мы ни любили Xiaomi, дисплей новинки объективно плох. Именно поэтому настоятельно рекомендуем потрогать этот смартфон в магазине перед покупкой. Убедитесь, что готовы мириться с особенностями изображения. Камеры не безупречные, но их опционал охватывает все нужды современного юзера. За автономность — твёрдое отлично. За производительность — тоже. Дизайн — лучшее, что есть в Mi A3. Это объективно самый красивый телефон в своей ценовой категории. NFC — нет. Но это Xiaomi — с этим здесь как в казино. Цена — от 16 999 рублей.

Прямых конкурентов с идентичными характеристиками у Mi A3, пожалуй, нет. Однако, если потенциальный клиент поднатужится и найдёт лишние три тысячи рублей, то он сможет купить новый Galaxy A50, который по всем параметрам будет лучше китайца. Ничего не попишешь, Samsung в этом году совершил чудо с линейкой Galaxy A.