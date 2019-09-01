Как заставить Xiaomi за 10 тысяч фоткать не хуже флагманов Samsung и iPhone
Фото © Shutterstock
Беспроводная зарядка
Беспроводные зарядки появились в смартфонах без малого десять лет назад. Несмотря на то что в качестве первых телефонов с зарядкой Qi многие помнят Lumia 920 и Galaxy S4, настоящим пионером был Palm Pre. Их смартфон на Linux вышел на два года раньше, чем Nokia и Samsung. С тех пор, конечно, технология сильно развилась. Зарядка ускорилась, стала менее капризной, пробралась в электрокары. Но всё ещё остаётся прерогативой дорогих смартфонов.
Прокачать старый iPhone беспроводной зарядкой просто. Для американских смартфонов чехлы с Qi выпускаются огромными партиями. Разброс цен большой. Всё зависит от марки производителя. Самые дешёвые обойдутся в районе тысячи рублей. А вот за именитый Mophie Juice Pack, например, придётся выложить четыре-пять тысяч рублей.
С Android-устройствами сложнее. Найти кейс с Qi для Xioami за 10–15 тысяч рублей невозможно. Зато можно купить универсальный модуль, круглую или прямоугольную наклейку с индукционной катушкой и коннектором USB-C или Micro USB. Прилаживаем её к корпусу, коннектор направляем в соответствующий разъём и забываем про провода.
Стоят такие гаджеты по-разному. Самые дешёвые — 300–400 рублей. Варианты подороже более надёжные и комплектуются док-станцией.
Дополнительная оптика
До iPhone 7 Plus мир уже видел смартфоны с дополнительными объективами. Но именно этот телефон спровоцировал спрос на двойные камеры. Лучше всех удовлетворить его удалось китайцам. Сегодня даже бюджетные Xiaomi и Honor имеют вспомогательные объективы. Либо телефото — для зума, либо широкоугольный — для отдаления объекта. Приходится выбирать. В случае с некитайскими бюджетниками, вроде , всё ещё часто используется одна камера. Дорогих iPhone 7, 8 и XR это тоже касается. Так как быть, если хочется фоткать по-разному, а камера одна? Выход есть — внешняя оптика.
Первым делом стоит обратить внимание на крепление. Подавляющее большинство линз крепятся к смартфонам прищепками. Не лучший вариант, поскольку каждый раз придётся тратить время на центровку. Хорошим решением являются линзы с прижимными механизмами вроде струбцины. Лучшие линзы те, которые крепятся к специальным чехлам. Не лишним будет изучить свойства линз. Как правило, оптика для смартфонов продаётся наборами. Программой минимум для сетов являются "рыбий глаз", телефото и макро.
Многие западные обзорщики настаивают, что лучшее мобильное стекло у . Оно-то как раз и идёт со специальным чехлом. Из Android поддерживаются смартфоны Galaxy S и Google Pixel. Хорошим же универсальным решением являются аксессуары . Также журналисты выделяют Xenvo Pro, Shutter Moon и Aukey. Линзы Moment стоят под $100 за штуку. Все остальные наборы с ценниками значительно ниже.
Стабилизация
Помимо широкого набора встроенных линз достоинством флагманов является оптическая стабилизация. Что ни говори, а плавной картинки при записи видео на смартфон сегодня всё ещё часто не хватает.
Помогут ручные стабилизаторы. Царём в этой категории однозначно является DJI Osmo Mobile. Серия этих трёхосевых стабов давно себя зарекомендовала среди профессионалов. Синхронизируется как с iPhone, так и с любым Android. Одно но — стоит приспособа от десяти тысяч рублей.
Дешевле можно. Взять хотя бы X-CAM SIGHT2. Он двухосевой, но зато компактный, с универсальным креплением и от двух тысяч рублей. Конечно, безумный экшен по заветам "Хардкора" с ним не снять, но в любом турпоходе — вещь незаменимая.
Влагозащита
Вечная боль поклонников недорогих китайских брендов — отсутствие влагозащиты. Xiaomi, Honor, OnePlus — ни один из этих вендоров до сих пор не выпустил ни одного смартфона с защитой по стандарту IPX. Бренды же А-класса давно решили этот вопрос. Но только в старших моделях.
Что делать? Выбрать подходящий аксессуар из бесчисленного множества универсальных чехлов с влагозащитой. Рекомендовать здесь что-то конкретное сложно, поскольку все универсальные чехлы плюс-минус одинаковые. Разве что на вместительность стоит обратить внимание. Она здесь определяется диагональю экрана.
Геймпады
Последние пару лет китайские производители смартфонов активно заигрывают с аудиторией мобильных игр. Xiaomi, ASUS, Vivo, ZTE, Honor — все имеют в своих активах геймерские смартфоны. Помимо агрессивного дизайна они предлагают продвинутое охлаждение и подключаемые кнопочные контроллеры. Дело в том, что в Поднебесной процветает мобильный киберспорт. И там действительно есть аудитория игровых смартфонов, для которой вопрос удобства стоит не на последнем месте. Подробнее об этом .
Условно универсальные геймпады делятся на две категории: с креплением для смартфона и без него. Сначала про первые. Лучшие и проверенные временем — Razer Raiju, GameSir G4 и Power MOGA. Хороши они тем, что повторяют формы контроллеров от PlayStation и Xbox. Для многих будет привычно. Аксессуар Razer традиционно самый дорогой: стоит не меньше десяти тысяч рублей. Остальные — в разы дешевле.
Теперь к тем геймпадам, что без креплений. Здесь выбор безграничный. Любой современный Bluetooth-контроллер работает с Android. Выбирайте любой. Но лучше — от Xbox и PlayStation.
One-The-Go (OTG)
Всё больше современных смартфонов выходят без слотов для карт памяти. Приходится довольствоваться тем, что вшито в плату. И часто покупатели недооценивают важность дискового пространства. Экономят несколько тысяч, берут 64 Гб вместо 128 Гб, а потом кусают локти. Или мучаются, загружая тяжёлые видео в "облако" в самый неудобный момент.
Есть и физическое решение этой проблемы. OTG-флешки — это небольшие приспособления, которые подключаются к смартфонам через USB-C. Бывают варианты как с собственными чипами памяти, так и с интерфейсами для традиционных карт с USB-A. Стоят OTG дешёво: 200–300 руб. Выбор большой. За деньги клиента здесь бьются как безымянные китайские производители, так и ветераны вроде SanDisk и Kingston.
Ночное зрение
В этом году вендоры ударили по ночному режиму. Огромный скачок в этом направлении сделали Huawei и Honor. Линз или специальных гаджетов, которые позволяют любому Xiaomi снимать в темноте не хуже P30 Pro, нет. Однако для Android-девайсов и iPhone делают тепловизоры. Крайне любопытное расширение, но очень дорогое.
Тепловизоры для смартфонов используются только в профессиональной среде: строительство, инженерия, автосервисы, охота, рыбалка. Несмотря на это, производителей оных гаджетов много. Самыми доступными являются Seek Thermal и PerfectPrime IR0102. Первый идёт как с Lightning, так и MicroUSB, и USB-C. Второй — только USB-C. Seek видит температуру от –40 до +330 градусов по Цельсию. PerfectPrime — от –20 до +300 градусов. IR0102 — самый доступный вариант на рынке. В России его можно купить по цене около шести тысяч рублей. А вот за Seek придётся выложить порядка 20 тысяч.
- Популярные
- По времени