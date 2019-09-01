Как заставить Xiaomi за 10 тысяч фоткать не хуже флагманов Samsung и iPhone

Современные недорогие смартфоны довольно функциональны. Однако всё ещё трудно найти аппарат за 15–20 тысяч рублей, у которого будет не только большой экран и две камеры, но и влагозащита, беспроводная зарядка, оптический стабилизатор и так далее. Последние три опции до сих пор остаются преимуществом дорогих флагманов. Но мир не без добрых китайцев. Сегодня на AliExpress или Amazon столько мобильной периферии, что даже скромный бюджетник можно оснастить флагманскими функциями. Лайф рассказывает про самые интересные аксессуары, которые расширяют возможности смартфонов.

Беспроводная зарядка

Беспроводные зарядки появились в смартфонах без малого десять лет назад. Несмотря на то что в качестве первых телефонов с зарядкой Qi многие помнят Lumia 920 и Galaxy S4, настоящим пионером был Palm Pre. Их смартфон на Linux вышел на два года раньше, чем Nokia и Samsung. С тех пор, конечно, технология сильно развилась. Зарядка ускорилась, стала менее капризной, пробралась в электрокары. Но всё ещё остаётся прерогативой дорогих смартфонов.

Прокачать старый iPhone беспроводной зарядкой просто. Для американских смартфонов чехлы с Qi выпускаются огромными партиями. Разброс цен большой. Всё зависит от марки производителя. Самые дешёвые обойдутся в районе тысячи рублей. А вот за именитый Mophie Juice Pack, например, придётся выложить четыре-пять тысяч рублей.

С Android-устройствами сложнее. Найти кейс с Qi для Xioami за 10–15 тысяч рублей невозможно. Зато можно купить универсальный модуль, круглую или прямоугольную наклейку с индукционной катушкой и коннектором USB-C или Micro USB. Прилаживаем её к корпусу, коннектор направляем в соответствующий разъём и забываем про провода.

Стоят такие гаджеты по-разному. Самые дешёвые — 300–400 рублей. Варианты подороже более надёжные и комплектуются док-станцией.

Дополнительная оптика

До iPhone 7 Plus мир уже видел смартфоны с дополнительными объективами. Но именно этот телефон спровоцировал спрос на двойные камеры. Лучше всех удовлетворить его удалось китайцам. Сегодня даже бюджетные Xiaomi и Honor имеют вспомогательные объективы. Либо телефото — для зума, либо широкоугольный — для отдаления объекта. Приходится выбирать. В случае с некитайскими бюджетниками, вроде Motorola G7 Power , всё ещё часто используется одна камера. Дорогих iPhone 7, 8 и XR это тоже касается. Так как быть, если хочется фоткать по-разному, а камера одна? Выход есть — внешняя оптика.

Первым делом стоит обратить внимание на крепление. Подавляющее большинство линз крепятся к смартфонам прищепками. Не лучший вариант, поскольку каждый раз придётся тратить время на центровку. Хорошим решением являются линзы с прижимными механизмами вроде струбцины. Лучшие линзы те, которые крепятся к специальным чехлам. Не лишним будет изучить свойства линз. Как правило, оптика для смартфонов продаётся наборами. Программой минимум для сетов являются "рыбий глаз", телефото и макро.

Многие западные обзорщики настаивают, что лучшее мобильное стекло у Moment . Оно-то как раз и идёт со специальным чехлом. Из Android поддерживаются смартфоны Galaxy S и Google Pixel. Хорошим же универсальным решением являются аксессуары Olloclip . Также журналисты выделяют Xenvo Pro, Shutter Moon и Aukey. Линзы Moment стоят под $100 за штуку. Все остальные наборы с ценниками значительно ниже.

Стабилизация

Помимо широкого набора встроенных линз достоинством флагманов является оптическая стабилизация. Что ни говори, а плавной картинки при записи видео на смартфон сегодня всё ещё часто не хватает.

Помогут ручные стабилизаторы. Царём в этой категории однозначно является DJI Osmo Mobile. Серия этих трёхосевых стабов давно себя зарекомендовала среди профессионалов. Синхронизируется как с iPhone, так и с любым Android. Одно но — стоит приспособа от десяти тысяч рублей.

Дешевле можно. Взять хотя бы X-CAM SIGHT2. Он двухосевой, но зато компактный, с универсальным креплением и стоит от двух тысяч рублей. Конечно, безумный экшен по заветам "Хардкора" с ним не снять, но в любом турпоходе — вещь незаменимая.

Влагозащита

Вечная боль поклонников недорогих китайских брендов — отсутствие влагозащиты. Xiaomi, Honor, OnePlus — ни один из этих вендоров до сих пор не выпустил ни одного смартфона с защитой по стандарту IPX. Бренды же А-класса давно решили этот вопрос. Но только в старших моделях.

Что делать? Выбрать подходящий аксессуар из бесчисленного множества универсальных чехлов с влагозащитой. Рекомендовать здесь что-то конкретное сложно, поскольку все универсальные чехлы плюс-минус одинаковые. Разве что на вместительность стоит обратить внимание. Она здесь определяется диагональю экрана.

Геймпады

Последние пару лет китайские производители смартфонов активно заигрывают с аудиторией мобильных игр. Xiaomi, ASUS, Vivo, ZTE, Honor — все имеют в своих активах геймерские смартфоны. Помимо агрессивного дизайна они предлагают продвинутое охлаждение и подключаемые кнопочные контроллеры. Дело в том, что в Поднебесной процветает мобильный киберспорт. И там действительно есть аудитория игровых смартфонов, для которой вопрос удобства стоит не на последнем месте. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале .

Условно универсальные геймпады делятся на две категории: с креплением для смартфона и без него. Сначала про первые. Лучшие и проверенные временем — Razer Raiju, GameSir G4 и Power MOGA. Хороши они тем, что повторяют формы контроллеров от PlayStation и Xbox. Для многих будет привычно. Аксессуар Razer традиционно самый дорогой: стоит не меньше десяти тысяч рублей. Остальные — в разы дешевле.

Теперь к тем геймпадам, что без креплений. Здесь выбор безграничный. Любой современный Bluetooth-контроллер работает с Android. Выбирайте любой. Но лучше — от Xbox и PlayStation.

One-The-Go (OTG)

Всё больше современных смартфонов выходят без слотов для карт памяти. Приходится довольствоваться тем, что вшито в плату. И часто покупатели недооценивают важность дискового пространства. Экономят несколько тысяч, берут 64 Гб вместо 128 Гб, а потом кусают локти. Или мучаются, загружая тяжёлые видео в "облако" в самый неудобный момент.

Есть и физическое решение этой проблемы. OTG-флешки — это небольшие приспособления, которые подключаются к смартфонам через USB-C. Бывают варианты как с собственными чипами памяти, так и с интерфейсами для традиционных карт с USB-A. Стоят OTG дешёво: 200–300 руб. Выбор большой. За деньги клиента здесь бьются как безымянные китайские производители, так и ветераны вроде SanDisk и Kingston.

Ночное зрение

В этом году вендоры ударили по ночному режиму. Огромный скачок в этом направлении сделали Huawei и Honor. Линз или специальных гаджетов, которые позволяют любому Xiaomi снимать в темноте не хуже P30 Pro, нет. Однако для Android-девайсов и iPhone делают тепловизоры. Крайне любопытное расширение, но очень дорогое.

Тепловизоры для смартфонов используются только в профессиональной среде: строительство, инженерия, автосервисы, охота, рыбалка. Несмотря на это, производителей оных гаджетов много. Самыми доступными являются Seek Thermal и PerfectPrime IR0102. Первый идёт как с Lightning, так и MicroUSB, и USB-C. Второй — только USB-C. Seek видит температуру от –40 до +330 градусов по Цельсию. PerfectPrime — от –20 до +300 градусов. IR0102 — самый доступный вариант на рынке. В России его можно купить по цене около шести тысяч рублей. А вот за Seek придётся выложить порядка 20 тысяч.