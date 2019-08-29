Кара с Поднебесной. Всё о профессиональном убийце флагманов — Xiaomi Mi 9T Pro

Лайф протестировал новый смартфон Mi 9T Pro от Xiaomi. Рассказываем, почему после его релиза про обычный флагман Mi 9 можно забыть.

Дизайн и эргономика

Внешность Mi 9T Pro идентична Mi 9T, обзор которого у нас выходил не так давно . Напомним, что тактильно оба девайса — самые приятные смартфоны, которые делала Xiaomi. Сзади, как и спереди, — закалённое стекло Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием. Рама — из металла. Mi 9T Pro весит 191 г. Для сравнения: у Galaxy A80 — 220 г . Масса чувствуется. Это хорошо. Сразу понимаешь, что в руке — солидный аппарат, а не невесомая пластиковая побрякушка. Цвета те же, что и у Mi 9T: Blue и Carbon Black. Первый вариант по-прежнему считаем лучшим. Однако отметим, что Carbon Black — веселее, чем кажется. Под стеклом — наклейка с рисунком, повторяющим текстуру настоящего карбона. Это, к слову, привет прошлогоднему Pocophone, о котором мы ещё поговорим.

Сканера отпечатка сзади нет — он под экраном. Тип — оптический. Работает медленнее, чем ультразвуковой, как у того же Note 10+ , но дискомфорта не доставляет. Всё ещё уверены, что любой сканер под экраном лучше, чем самый лучший сзади.

Расположение камер такое же, как в Mi 9T. Снова отметим ободок, который почти не выступает. Качественно. Фронталка выдвижная. Модуль спрятан в левой части верхнего торца. В ней же — светодиод, который подмигивает окружающим при активации камеры и выполняет задачу индикатора пропущенных уведомлений.

Экран и звук

В Mi 9T Pro используется 6,4-дюймовая AMOLED-матрица. Вендор всё ещё молчит, что изготовителем экрана является Samsung, но тестировщики давно уже всё выяснили. Видать, упоминание южнокорейского гиганта так и останется рекламным преимуществом обычного Mi 9 .

Впрочем, у 9T Pro перед своим предтечей есть преимущество по факту — заполняемость. За счёт отсутствия выреза экран новинки занимает 86% лицевой панели — по оценке независимых экспертов GSMArena и 91% — по версии Xiaomi.

Разрешение — 1080 на 2340 точек. Плотность набивки — 403 ppi. С одной стороны, для такой диагонали маловато. С другой — это самые распространённые показатели среди современных 6,4-дюймовых панелей. Но Xiaomi, в отличие от других, хотя бы с ценником скромничает.

Максимальная яркость при ручной настройке — 450 нит. При автонастройке — свыше 600 нит. Нижний порог — 2,2 нит. Все результаты хорошие. Экран не блекнет на солнце и не слепит в темноте.

Со звуком сегодня всё хорошо у большинства смартфонов. Mi 9T Pro решил не выделяться. Динамик один, но очень громкий. Звучит приятно, но ничего экстраординарного. В проводных наушниках аппарат звучит тоже громко и по большей части ровно. Да, кстати, здесь есть разъём 3,5 мм. Обычный Mi 9, напомним, обошёлся без лишней дырки.

Производительность и автономность

Производительность — то, ради чего Mi 9T Pro создавался вообще. Здесь, как и у Mi 9, стоит флагманский процессор Qualcomm — Snapdragon 855. У Mi 9T, напомним, менее мощный Snapdragon 730. Новинка отлично справляется и с играми, и с повседневными задачами. Но куда важнее то, что за счёт мощного процессора Mi 9T Pro получил больше режимов видео, чем Mi 9T.

Аккумулятор — на 4000 мАч. Для сравнения, в Mi 9 — на 3400 мАч. Как следствие, новый смартфон в тесте GSMArena продержался на 8 часов дольше, чем старый: 103 часа против 95. У Mi 9T — ровно 100 часов.

С комплектным блоком на 18 Вт до 50% Mi 9T Pro заряжается за 30 минут. До 100% — примерно за 100 минут. Но здесь есть поддержка Quick Charge 4+. Значит, с блоком на 27 Вт зарядка должна идти быстрее.

Оперативной памяти может быть только 6 ГБ. Встроенной — 64 или 128 ГБ. Слота для карты памяти нет. Поэтому лучше не скромничать и сразу брать версию на 128 ГБ.

Фото и видео

У Mi9 и Mi 9T Pro наборы оптики выполняют одинаковую работу. У каждого аппарата есть основной датчик, телевик и ширик. Но по спецификациям камеры у Mi 9T Pro и Mi 9 отличаются. Основной датчик и там и там — Sony IMX 586 на 48 Мп. Но немного отличается фокусное расстояние: 26 мм у Mi 9 и 27 мм у Mi 9T/Pro. То есть Mi 9 должен брать в кадр на йоту большую площадь, чем Mi 9T Pro. Телевик у Mi 9 — Samsung S5K3M5 на 12 Мп с апертурой f/2.2 и фокусным расстоянием 54 мм. У нового телефона — OmniVision на 8 Мп с f/2.4 и 52 mm. То есть Mi 9 должен качественнее зумить и снимать в темноте. Ширик у Mi 9 — Sony IMX481 на 16 Мп с f/2.2 и 13 мм. У Mi 9T Pro — Samsung S5K3L6 на 13 Мп с f/2.4 и 15 мм. По всем фронтам — преимущество на стороне Mi 9. Однако оно весьма условное. Слои постобработки сильно нивелируют разрыв между новым и старым аппаратами. Но факт остаётся фактом — они снимают по-разному.

Днём новинка делает хорошие снимки. Отличный контраст. Динамический диапазон широкий. Здесь новый и старый аппараты идут нос к носу.

В плане зума старый флагман немного лучше. Он берёт в кадр больше объектов. Что забавно, лучшая диафрагма здесь не дала преимущества Mi 9. Оба смартфона с наступлением темноты при зумировании используют изображение с основного модуля.

А вот в случае с широкоугольной линзой новинка даёт прикурить старой модели. Во-первых, у Mi 9T Pro, несмотря на меньшее фокусное расстояние, почему-то шире угол обзора: 125 градусов против 117 у Mi 9. Также у свежего телефона на удивление спокойная цветопередача. Фотографии получаются не слишком блеклыми, но и не суперконтрастными.

Победа в борьбе ночных режимов тоже за новинкой. У Mi 9T Pro менее агрессивное шумоподавление. Соответственно, текстуры объектов страдают меньше, чем у Mi 9. Последний какую-нибудь кирпичную кладку превратит в однородную массу с большей вероятностью, чем 9T Pro.

А вот с боке у 9T Pro дела обстоят плохо. Алгоритм часто срабатывает невпопад. Сильно по качеству бьёт дефицит света — большая апертура даёт о себе знать. Также немного искажаются пропорции объектов. Лица часто получаются шире, чем они есть на самом деле.

Селфи-камеры у смартфонов снимают на одном уровне. Радует довольно широкий угол обзора. Подойдёт для групповых автопортретов.

В плане видео Mi 9T Pro приятно удивил. Благодаря топовому процессору смартфон может писать 4К не только в 30 FPS, но и в 60 FPS. Также у новинки отрабатывает цифровая стабилизация в 1080р и даже 4К при 30 FPS. В общем, в плане видео 9T Pro точно не уступает своему предшественнику.

Больше примеров фото и видео, сделанных на Xiaomi Mi 9T Pro, можно посмотреть по этой ссылке.

Вывод

В Индии Mi 9T Pro вышел под названием Redmi K20 Pro. И там он стоит немного дешевле стандартного Mi 9. Как следствие, его провозгласили неформальным Pocophone F2. Напомним, первый Pocophone был бескомпромиссным убийцей флагманов, самым дешёвым смартфоном на топовом чипсете. Если за новинку и в России будут просить меньше, чем за Mi 9, то это очередная победа Xiaomi.

Если же прайс окажется на 1–2 тыс. выше, то Xiaomi тоже можно будет поздравить. У клиентов появится выбор между двумя неприлично дешёвыми флагманами.

Напомним, в официальных магазинах Mi 9 стоит от 35 тыс. рублей. Всё ещё скромный ценник даже для китайского топового устройства. Кроме старого Mi 9, у новинки нет конкурентов. Остальные смартфоны на Snapdragon 855 стоят дороже.

Официальные российские цены Xiaomi Mi 9T Pro будут объявлены 2 сентября. Если политика нашего офиса людей не устроит, за теми, кто пойдёт за скидкой на "серый" рынок, представители гоняться с претензиями не станут.