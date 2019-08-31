Без мозгов и потомства. Каким органам угрожают смартфоны Samsung и iPhone?

Новое независимое исследование показало, что смартфоны Samsung и Apple излучают более мощное электромагнитное поле, чем разрешено. Лайф рассказывает, влияет ли излучение смартфонов на организм и означает ли новое исследование, что от iPhone и Galaxy необходимо отказаться.

Что случилось?

Издание Chicago Tribune заказало любопытное исследование в одной из лабораторий, сертифицированных Федеральной комиссией по связи США (FCC). Специалисты замерили SAR у популярных смартфонов последних трёх лет: iPhone (7, 8, 8 Plus, X), Samsung (Galaxy S8, S9, J3), Motorola (e5, e5 Play, g6 Play) и Vivo 5 Mini. Выяснилось, что большая часть аппаратов потенциально угрожают здоровью своих пользователей.

Что такое SAR?

SAR или Specific Absorption Rate — это удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом человека. SAR измеряется в ваттах на килограмм в секунду. В США допустимый предел SAR равен 1,6 Вт/кг на 1 грамм тела. В Европе — 2 Вт/кг на 10 граммов для головы и 4 Вт/кг для остального тела. В России используется иная метрика — ватты на квадратный сантиметр. Согласно Постановлению СанПиН от 9 июня 2003 года, допустимый предел равен 10 мкВт/кв. см. В SAR это не конвертируется, но считается, что российское ограничение жёстче, чем европейское и американское.

Как проводились замеры?

Измерения проводились по стандартам FCC. Каждый из смартфонов по очереди размещался над раствором воды, соли и сахара, который имитирует состав мягких тканей человека. На расстоянии 2, 5, 10 и 15 мм и на 18 минут. Одновременно с этим в раствор помещался специальный щуп, который измерял количество радиочастотного излучения, поглощаемого жидкостью.

Обязательным условием является максимальная мощность антенн. Мощность зависит от качества сигнала. Если смартфон ловит "все палочки", то приёмник "расслаблен". Если сигнал плохой, то "напряжён". В повседневном использовании на мощность влияет множество факторов. Для лабораторных тестов качество сигнала специально заглушается.

Абсолютным лидером по мощности излучения стал Galaxy S8. На расстоянии 2 мм он выдал больше 8 Вт/кг, почти в пять раз выше нормы. На втором месте — iPhone 7 (7,15 Вт/кг). Третье место делят Motorola e5 Play (6,67 Вт/кг) и Galaxy J3 (6,55 Вт/кг). Также нормы превысили ещё пять смартфонов: Moto E5, G6 Play, Galaxy S9, iPhone 8 и iPhone X. В пределах допустимого работают только два аппарата: Vivo 5 Mini (1,3 Вт/кг) и iPhone 8 Plus (1,46 Вт/кг).

Почему эти смартфоны вообще попали на рынок?

У тестов, необходимых для получения сертификата FCC, есть ряд нюансов. Во-первых, при замере используется только один смартфон. При том что iPhone 7 Apple только за первый квартал 2017 года продался тиражом свыше 20 миллионов копий, что немного странно. Во-вторых, производитель вправе сам выбирать конкретную лабораторию. В данном случае не стоит исключать ангажированность результатов. В-третьих, специалистам дозволяется замерять SAR на расстоянии до 25 мм. Связано это с тем, что стандарты тестов были приняты ещё в 1996 году. Паттерны поведения юзеров тогда были совершенно другими. Многие, например, носили мобильники в толстой кобуре на ремне. Сегодня подавляющее большинство носят девайсы в карманах штанов, гораздо ближе к телу.

Все эти недочёты давно критикуются рядом правительственных организаций. В 2012 году, например, Конгресс США рекомендовал FCC пересмотреть установленную норму излучения и требования к тестированию устройств. Около семи лет потребовалось FCC, чтобы собраться с духом и ответить, что они не собираются ничего менять.

Я хожу с iPhone 7 три года — у меня будет рак?

Влияние мобильников на организм человека изучается с 1980-х годов. Несмотря на продолжительность наблюдений, сказать наверняка, что смартфоны вызывают патологии, до сих пор никто не может. Однако кое-какое влияние учёные всё же обнаружили.

Достоверно известно, что организм человека, на 70% состоящий из воды, может превращать поглощаемое излучение в тепловую энергию. А нагрев определённых органов может вызвать в их работе сбой. Например, головной мозг является крайне термочувствительным органом: повышение его температуры на 1°C может привести к необратимым последствиям. Как бы там ни было, многочисленные исследования не подтвердили критическое влияние телефонов на мозг.

Второй уязвимой частью тела являются мужские яички. Во-первых, потому что смартфон в кармане постоянно их облучает. Во-вторых, яички, равно как и глаза, медленно рассеивают тепло. Однако, как и в случае с мозгом, вред не был доказан. Одно из самых свежих исследований проводилось в 2017 году. Более 150 мужчин регулярно сдавали сперму на анализ. Изучение материала не подтвердило предположение о том, что смартфоны снижают фертильность.

То есть телефоны не вредят живым организмам?

Не совсем. Испытания на животных показывают менее позитивные результаты. В 2018 году Национальная токсикологическая программа США опубликовала результат работы, в ходе которой учёные на протяжении десяти лет наблюдали за тем, как меняются организмы мышей и крыс под воздействием радиочастотного излучения.

Животных начинали облучать ещё в утробе. Продолжалось облучение примерно два года. Примерно столько в среднем живут крысы. Электромагнитное поле работало сессионно: на десять минут включалось, затем на столько же выключалось. И так — по девять часов каждый день. Мощность SAR варьировалась от 1,5 до 6 Вт/кг у крыс и от 2,5 до 10 Вт/кг у мышей. В итоге учёные обнаружили связь между облучением и возникновением раковых опухолей мозга и надпочечников у самцов крыс. Удивительно, но то же самое не распространяется на самок крыс и мышей.

Впрочем, авторы работы первым делом предупреждают, что результаты нельзя примерять к людям. Во-первых, потому что тело грызунов облучалось целиком. Тогда как в случае с людьми смартфоны воздействуют на небольшие участки тела. Во-вторых, время, в течение которого животные облучались, значительно превышает продолжительность облучения людей в повседневности. В-третьих, дозы, которые получали животные, зачастую превышали допустимые дозы, рассчитанные для людей.

Впрочем, тут стоит отметить, что поля, в которых пребывали мыши и крысы, работали на частотах 2G и 3G. Что логично, поскольку испытание началось ещё в 2008 году. Тогда как сегодня люди чаще находятся под воздействием 4G. А скоро появится и 5G.

Несмотря на продолжительность эксперимента и его бюджет в $30 миллионов, Национальная токсикологическая программа США уже готовится к аналогичному исследованию для 4G и 5G. Методика, к слову, будет усовершенствована. Исследователи обещают поделиться результатами спустя несколько месяцев, а не лет.

Мне всё ещё страшно. Что делать?

Вообще, сегодня довольно странно опасаться негативного воздействия смартфонов, поскольку помимо них на каждом углу расположены не менее, а иногда даже более опасные излучатели. Модемы Wi-Fi, базовые станции сотовой связи, радиоприёмники, телевизоры и т.д. Однако, если для кого-то этот вопрос всё же стоит остро, ему необходимо знать рекомендации, которые действуют в Австрии, Франции, Германии и Швеции.

Во-первых, используйте громкую связь во время телефонных разговоров. Так телефон не придётся прижимать к голове. Во-вторых, старайтесь держать смартфон подальше от тела. Можно вернуться в нулевые и приобрести барсетку для ремней. В-третьих, не рекомендуется говорить по телефону в дороге без внешней антенны. Дело в том, что уровень сигнала при перемещении телефона с большой скоростью нестабилен. Напомним: чем слабее сигнал, тем мощнее поле смартфона.