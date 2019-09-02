"Мегафон" поздравил КХЛ модернизацией

Сотовый оператор продлил спонсорский контракт с главной российской хоккейной лигой и пообещал продолжить работу по популяризации хоккея в России. Компания также усовершенствовала сетевую инфраструктуру ледовых арен, на которых проходят соревнования.

Континентальная хоккейная лига и сотовый оператор "Мегафон" заключили новое партнёрское соглашение 1 сентябрят 2019 года.

Церемония состоялась в рамках матча за Кубок открытия сезона между ЦСКА и "Авангардом". В ней приняли участие генеральный директор "Мегафона" Геворк Вермишян и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

— МегаФон поддерживает КХЛ с момента её основания, и для нас это особая гордость. Потому что для большинства болельщиков в России хоккей — это больше чем спорт, это религия. И мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков, — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Соглашение наделило "Мегафон" официальным статусом "Партнёр чемпионата КХЛ", а также "Партнёр Недели звёзд хоккея" и "Партнёр плей-офф чемпионата КХЛ" в сезоне 2019/2020. Сотовый оператор поддерживает лигу с момента её основания.

Сотовый оператор будет активно содействовать популяризации хоккея в России. Также перед началом хоккейного сезона компания усовершенствовала сетевую инфраструктуру ледовых арен, чтобы обеспечить лучшую скорость мобильного Интернета и качество голосовой связи.