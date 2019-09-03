Водители Tesla не смогли открыть электрокары из-за сбоя в приложении

В работе утилиты от производителя электромобилей был замечен сбой. Из-за него ряд владельцев электрокаров бренда испытали неудобства.

Ряд водителей электрокаров Tesla не смогли открыть свои авто из-за сбоя в мобильном приложении. Об этом сообщает The Next Web со ссылкой на посты в соцсетях.

Ряд пользователей "Твиттера" сообщили о сбое. По их словам, они не смогли авторизоваться в программе и, как следствие, снять блокировку электрокара.

По данным сервиса Downdetector.com, в приложении действительно произошёл сбой. Он длился в течение нескольких часов — примерно с 4:30 утра по восточному времени (ET).

Приложение Tesla позволяет водителям использовать смартфон в качестве ключей, в том числе открывать электрокар. Также оно показывает состояние электромобиля.