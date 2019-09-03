У Instagram появится аналог из Китая

Разработчики популярнейшей в Поднебесной соцсети занимаются новым проектом для увеличения аудитории.

Китайская социальная сеть Weibo тестирует сервис для обмена фотографиями между пользователями Oasis. Об этом сообщает Nikkei Asia Review.

В Поднебесной приложение будет конкурировать с сервисом RED, аналогом "Инстаграма". Будет ли оно доступно в других странах мира, неизвестно.

Напомним, многие популярные во всём мире сервисы на территории Китая заблокированы. Среди самых известных — приложения "Фейсбук", "Инстаграм" и Google. На каждое из них есть отечественный аналог.

Дата запуска Oasis не сообщается. Weibo — крупнейшая социальная сеть в Китае с 486 миллионами активных пользователей.