Журналисты проверили, сколько титана в Apple Card

Apple на презентации карты уделила много внимания материалу, из которого она изготовлена. Спойлер: титан есть, но присутствует и гораздо более дешёвый металл.

Журналисты Bloomberg совместно с минералогом Университета Беркли Гансом-Рудольфом Венком проверили, действительно ли Apple Card состоит из титана.

Выяснилось, что карта действительно состоит из титана, но не на сто процентов. Девяносто процентов в ней — титан, остальные десять процентов — алюминий, хотя о его использовании на презентации не говорилось.

Алюминий гораздо дешевле титана. Впрочем, наличие металла может быть обусловлено техническими причинами.

Apple Card выпустили в августе. Она интересна возможностью следить за расходами. На презентации большое внимание уделялось её дизайну.

Apple Card — не первая металлическая карта. Такие же есть у банков American Express и Chase.