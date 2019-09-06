Made in Russia. Что значит локализация производства Huawei

Россия и Китай обсуждают локализацию производства Huawei. Все надеются увидеть фабрики смартфонов, но это крайне маловероятно. Лайф рассказывает, что известно про партнёрство, которое взбудоражило отечественную прессу, и чем потенциально Россия может быть полезна Huawei.

Что случилось?

Руководитель Минкомсвязи Константин Носков рассказал журналистам, что Россия и Китай обсуждают локализацию производства Huawei. Носков говорит, что наша сторона "заинтересована в максимальной локализации". Деталей пока предельно мало. Итоги переговоров, по словам представителя ведомства, станут известны до конца года.

Немного позже уже замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов добавил , что речь идёт не столько о самой Huawei, сколько о подрядчиках китайской компании, которые разбросаны по всему миру и производят различные компоненты для смартфонов и сетевого оборудования.

Непосредственно Huawei, как говорит представитель Минкомсвязи, готова локализовать в нашей стране только НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Оборудование же, считают китайцы, производить в России "нерентабельно".

Но российская сторона не теряет надежду. Минкомсвязи совместно с Минпромторгом планируют провести в этом году переговоры с подрядчиками Huawei и обсудить локализацию производства некоторых компонентов. По словам Мамонова, рассматривается "дюжина" претендентов из Европы и Азии.

Значит на смартфонах Huawei не будет надписи Made in Russia?

Точно не будет. Но гипотетически метка "Сделано в России" может появиться на некоторых запчастях для смартфонов и сетевого оборудования Huawei. К сожалению, представители Минкомсвязи не говорят, с какими именно подрядчиками из Европы они собираются вести переговоры по локализации. Но можно попробовать самостоятельно распутать цепочку поставок китайского вендора и предположить имена потенциальных соратников.

У Huawei невероятно много подрядчиков. Больше 2000, если считать сервисных партнёров вроде логиста DHL. Впрочем, ядром считается примерно 50 компаний, среди которых можно выделить несколько азиатских и европейских.

Broadcom (Сингапур) — второй в мире производитель полупроводниковых пластин, полуфабрикатов для изготовления чипов и микросхем. Fujitsu (Япония) — один из лидеров рынка твердотельных накопителей. Также видный производитель сетевого оборудования. Flextronics (Сингапур) — поставщик услуг по сборке электроники. Flextronics собирает смартфоны Huawei для Индии. HRS (Китай) — крупнейший в мире производитель прецизионных разъёмов, которые широко используются в изготовлении смартфонов, измерительных приборов, навигационных устройств и не только. Infineon Technologies (Германия) — крупный производитель микроконтроллеров, радаров и датчиков NFC. MuRata (Япония) — один из ведущих изготовителей керамических конденсаторов. Hynix (Южная Корея) — второй в мире производитель чипов памяти. Является основным поставщиком модулей памяти для смартфонов Huawei. NXP (Голландия) — ещё один крупный производитель полупроводниковых компонентов и некоторых коммуникационных компонентов, но уже из Европы. Поставляет Huawei датчики NFC. Rosenberg (Германия) — производитель оптоволокна и радиокомпонентов. Keysight (Германия/США) — поставщик измерительных приборов и программного обеспечения для тестов телеком-оборудования. Важный подрядчик Huawei в развёртывании сетей 5G. AMS AG (Австрия) — крупный производитель полупроводников. STMicroelectronic (Швейцария) — аналогично. Также в этом долгом списке хватает других мастодонтов IT-рынка: Sony, Samsung, Toshiba и Mitsubishi Electric.

Есть и американские производители полупроводников, микросхем и коммуникационных запчастей вроде Intel, Qualcomm, Texas Instruments. Но о партнёрстве с компаниями из-за океана не приходится даже заикаться. Во-первых, представитель Минкомсвязи на них не намекал. Во-вторых, в США, в принципе, про деловые отношения с Huawei пока никто не думает. Дональд Трамп сказал "нельзя".

С остальными же перечисленными организациями гипотетически что-то может получиться. В первую очередь, как нам кажется, стоит рассматривать компании, которые уже имеют представительства в России. Последнее говорит о расположенности компаний к ведению бизнеса в нашей стране.

В их числе — Fujitsu, NXP и Keysight. Каждая из организаций имеет в нашей стране полноценные представительства, которые занимаются не только продажами, но и, например, НИОКР. Infineon, AMS AG и STMicroelectronic представлены в России только дистрибьюторами.

Впрочем, ни у одной из перечисленных компаний пока нет производственных центров в России.

А что-нибудь от Huawei получим?