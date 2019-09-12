Лучшая батарея и худшая камера. Что предлагает смартфон за 20 тыс. Vivo V17 Neo

В редакцию Лайфа попала новинка Vivo — смартфон V17 Neo. Мы подробно изучили аппарат и теперь рассказываем, почему это один из самых несбалансированных релизов года.

Дизайн и эргономика

Интересная внешность окончательно перестала быть прерогативой дорогих устройств. Honor, Xiaomi, Oppo, Samsung — у всех есть в арсенале среднебюджетная модель со стеклянной или прозрачной полимерной крышкой, нетривиальной раскраской и плавными формами. Vivo не отстаёт.

Задник — из полимера, который хорошо имитирует стекло. Красиво. Но насколько долговечно? У изящного "гластика" от Samsung, например, через пару-тройку месяцев появляются жуткие проплешины. Камеры вынесены в левый верхний край. По заветам Apple они расположены вертикально. Пространство между объективами того же цвета, что и крышка, — редкость.

К слову, о цветах. Конкретно наш аппарат был цвета, который переливается от молочно-голубого до фиолетового. Почти так же, как у Huawei P30 Pro, только в три раза дешевле. Здесь Vivo за списывание получает пятёрку. Есть ещё цвет Skyline Blue, чёрно-синий. Он тоже интересный, но дополняется неуместными, на наш взгляд, золотыми фасками камеры и шрифтом логотипа.

Набор органов управления не самый стандартный, поскольку привычный дуэт качельки громкости и кнопки Power здесь разбавляет клавиша Google Assistant. Вызов голосового помощника можно переназначить на активацию поиска Google или фирменного цифрового "лакея" Jovi. А можно клавишу деактивировать вообще.

Большой 6,4-дюймовый экран заполняет примерно 83% лицевой поверхности, по оценке независимых экспертов, и 90% — по версии вендора. Как бы там ни было, сверху и по бокам рамки узкие, а "подбородок" толстоват. Вырез экрана — каплевидный. Защитное покрытие, к слову, не Gorilla Glass, а какой-то китайский аналог. Из коробки экран V17 Neo оклеен качественной плёнкой с олеофобным покрытием. Рекомендуем какое-то время с ней походить.

По тактильным ощущениям V17 Neo сильно напоминает Redmi Note 7. У них почти одинаковые габариты и масса. Разве что Vivo не такой скользкий, да и камера у него выпирает поменьше.

Экран и звук

Тип матрицы — AMOLED. Это приятно. Китайцы стараются не давать спуску Samsung, которая в этом году практически всю среднюю линейку Galaxy A зарядила качественными дисплеями. Соотношение сторон — 19,5:9. Разрешение —1080 х 2340 точек (FHD+). Здесь Vivo не стала скупиться. По качеству картинки претензий нет. Яркость, разумеется, ниже, чем у Samsung, но гораздо выше, чем у Mi A3.

Как известно, полезным свойством AMOLED является не только энергоэффективность, но и возможность установки подэкранного сканера отпечатков пальцев. В V17 Neo таковой имеется, и он работает адекватно.

Звук — обычный. Мультимедийный динамик не такой громкий, как, например, у конкурентов от Xiaomi и Samsung, но и тихим его тоже не назвать. Звучит ровно: нет критических завалов в сторону высоких или средних частот.

Производительность и автономность

Если на хороший экран Vivo не поскупилась, то на процессоре сэкономила — V17 Neo работает на чипе MediaTek Helio P65, а не Snapdragon. Плохо ли это? Со времён противостояния Meizu и Xiaomi принято считать, что китайский MediaTek уступает американскому Qualcomm в стабильности и производительности. Мы в случае с P65 с этими недостатками не столкнулись. Возможно, потому что не проводили стресс-тесты. Однако PUBG преспокойно "завёлся" на средних настройках графики, что при разрешении FHD+ — достойно. В то же время не можем не написать, что некоторые западные обзорщики указывают на небольшие проблемы с многозадачностью и нагревом.

С памятью у V17 Neo полный порядок. В России продаётся одна конфигурация — 6/128 ГБ. За последнее — низкий поклон. Даже более дорогие модели сегодня, бывает, стартуют с 6/64 ГБ. При этом Vivo ещё и карточки microSD глотает объёмом до 256 ГБ.

Аккумулятор огромный — 4500 мАч. Несмотря на разъём Micro USB, которым в 2019-м пользоваться некомфортно, V17 Neo поддерживает фирменную быструю зарядку. Штатный блок питания на 18 Ватт заряжает смартфон до 100% примерно за два часа. Неплохо, учитывая объём батареи. Расходует эти 100% новинка очень долго. Заряда легко хватает на двое суток, а то и больше.

Оболочка

Vivo использует гиперфункциональную оболочку Funtouch OS. На описание всех её опций потребуется ещё один такой материал. Поэтому отметим только основные её особенности.

Первое — у Funtouch OS широкие возможности персонализации интерфейса. Темы, например, стилизуют иконки всех приложений, а не только предустановленных и популярных. Можно настроить анимацию сканера отпечатков пальцев. Есть даже каталоги стилей встроенной клавиатуры и системных шрифтов. На фоне большинства других оболочек, где даже обои без танцев с бубном не поменять, такая гибкость впечатляет.

Второе — в Funtouch OS панель управления открывается свайпом снизу. Тот, кто перейдёт на Vivo с iPhone, этой особенности обрадуется. Но много ли таких? Адептов же Android эта особенность поначалу наверняка будет раздражать.

Третье — оболочка Vivo очень перегружена. Китайцы такое любят, но россиян, привыкшим к спокойным интерфейсам в приложениях и вебе, Funtouch OS может отпугнуть. Пресеты Vivo постоянно маячат неотключаемыми иконками, которыми не пользуешься больше.

Фото и видео

V17 Neo располагает основным датчиком Sony IMX 499 на 16 Мп с апертурой f1/8, широкоугольником на 8 Мп с f/2.2 и ToF-модулем на 2 Мп. Фронталка на 32 Мп с f/2.0.

Небольшой дисклеймер про Sony IMX 499. Судя по базам данных , этот датчик крайне популярен среди вендоров. Помимо Vivo IMX 499 используют второсортные бренды типа NOA и Archos. Ничего хорошего от такого соседства не ждите.

Даже днём, при хорошем освещении, V17 Neo фотографирует странно. Взять хотя бы детализацию. Смартфон сильно шарпит. Кроны деревьев и газоны такая постобработка просто уничтожает.

Динамический диапазон тоже оставляет желать лучшего. HDR эту проблему решает, но к нему самому есть вопросы. Во-первых, он работает только в авторежиме. То есть выправить динамический диапазон когда угодно у юзера не получится. Во-вторых, HDR в новинке Vivo добавляет объектам неестественное свечение по контуру.

С контрастностью снова никогда не угадаешь. В ясную погоду новинка почти всегда накручивает кислотные цвета. Если же солнце скрывается за тучами, снимки становятся спокойными.

Но всё это не значит, что камеру V17 Neo нужно списывать в утиль. Ей неплохо даётся предметная съёмка. Можно выжать красивое фото, если в кадре большие и однотонные объекты.

Ночного режима нет. С заходом солнца камера среднего Vivo становится беспомощной. Ручной режим, в котором можно выставить длинную выдержку, не спасает. Без стабилизации получается мазня.

Широкоугольная камера нормальная. Отметим разве что чувствительность к свету. Чем его меньше, тем сильнее страдает детализация. Для ширика простительно.

Боке смартфону тоже даются нормально. Как ни странно, V17 Neo адекватно обрезает фон. Но при этом аппарат искажает пропорции лиц, делает их шире. Эта проблема встречается и в более дорогих устройствах.

Фронталка по большей части фоткает хорошо. Но только если голова располагается по центру. Когда объект ближе к одному из краёв, проявляется дисторсия. Подобным грешат и многие другие смартфоны, но именно у Vivo почему-то баг сильно бросается в глаза.

Про видео, увы, ничего хорошего сказать не можем. V17 Neo не снимает 4К. А 1080р записывается только с битрейтом 30FPS и без цифровой стабилизации.

Больше фотографий, сделанных на Vivo V17 Neo, можно посмотреть здесь.

Вывод

V17 Neo — типичный компромиссный китаец средней ценовой категории. Конкретно у этой модели за 20 000 рублей баланс смещён в пользу привлекательного экстерьера, впечатляющей автономности, умеренной производительности, хорошего AMOLED-дисплея и современного подэкранного сканера отпечатков пальцев. При этом у V17 Neo древние Micro USB, спорная оболочка и слабая камера. Если ваши приоритеты совпадают с сильными сторонами модели, то приглядитесь и к ней.

Однако не забудьте, что примерно за такой же прайс рынок предлагает Galaxy A50 с эталонным дисплеем, более сбалансированный Mi A3, невзрачный, но с неплохой камерой Moto G7 Plus.