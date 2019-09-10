Приложения фонариков для Android уличили в незаконном сборе личных данных

Они запрашивают доступов гораздо больше, чем им надо для работы. Зачем — точно сказать нельзя. Пользователям стоит быть внимательными и лишний раз не разрешать доступ к данным и функциям устройства.

Создатель софта для цифровой безопасности Avast исследовал приложения фонариков для Android и выяснил, что утилиты слишком часто запрашивают доступ к разным функциям и данным смартфонов.

В ходе исследования было изучено 937 приложений для фонариков в Google Play Store: и доступные, и уже удалённые из магазина приложений.

Согласно полученным данным, они запрашивают в среднем 25 разрешений для доступа к файлам и данным смартфонов. 408 приложений запрашивают до 10 разрешений, 267 — от 11 до 49 разрешений, а 262 приложения запрашивают от 50 до 77 разрешений.

Аналитики сделали вывод, что приложения злоупотребляют правами доступа. Некоторые из них действительно нужны. К примеру, доступ к вспышке. Правда, экспертам не удалось установить, зачем им доступ к контактам или микрофону.

— Приложения-фонарики, которые мы рассмотрели, являются лишь примером того, как даже самые простые приложения могут получить доступ к приватной информации. Часто к личным данным получают доступ не только разработчики приложений, но и рекламодатели, с которыми они работают, чтобы монетизировать эти сведения, — говорит ИТ-евангелист в Avast Луис Корронс.

По словам аналитиков, права доступа — слепая зона и для пользователей, и для магазинов приложений. Возникает дилемма, как отмечать приложения, запрашивающие много разрешений, — как вредоносные или только как потенциально опасные. Эти программы действительно могут просить дать доступ к самым разным функциям или данным смартфона, но это не означает, что приложение вредоносное.