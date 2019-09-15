Google, подвинься. Операционки, которые Huawei может использовать вместо Android

Фото © Shutterstock 

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В Берлине только-только отгремела крупная международная выставка бытовой электроники IFA. В рамках мероприятия Nokia анонсировала ворох новых кнопочных телефонов на KaiOS. Мало кто слышал про эту операционку, но это совсем не мешает ей быть третьей по популярности после Android и iOS. Лайф рассказывает, как так получилось, а заодно вспоминает ещё несколько платформ для смартфонов, которыми пользуются миллионы.

KaiOS

<p>Фото © KaiOS Technologies</p>

Крайне молодая операционная система. Её релиз состоялся в 2017 году. Как и Android, и подавляющее большинство альтернативных ОС, новинка работает на базе ядра Linux. KaiOS является продолжательницей Firefox OS, которая официально почила в 2016 году.

Вотчиной KaiOS являются, как многие уже догадались, кнопочные телефоны. Но не только Nokia. Существует больше десятка вендоров, которые клепают фичерфоны на этой операционной системе. В их числе французская Alcatel, американская CAT, индийская Jio и не только.

Однако именно выпуск Nokia 8110 сформировал вокруг KaiOS крепкое комьюнити, которое выпустило джейлбрейк. Взлом позволяет устанавливать на кнопочники адаптированные приложения с Firefox OS, а также создавать кастомные прошивки. Самой известной из последних является GerdaOS.

Впрочем, и фирменный магазин приложений — KaiOS Store — располагает клиентами многих популярных и необходимых интернет-сервисов. YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, Google Maps — всё это работает на примитивных кнопочниках.

По разным данным, аудитория этой системы насчитывает от 80 до 100 млн человек. Эта цифра делает KaiOS третьей по популярности мобильной ОС в мире. Ввиду дешевизны телефонов на KaiOS наибольшее число её пользователей сосредоточено в развивающихся странах Азии и Африки. Любопытно, что летом прошлого года на рынке Индии устройства на KaiOS занимали второе место. Операционка для кнопочников уступала Android, но обгоняла iOS.

LineageOS

<p>Фото © <a href="https://lineageos.org/" target="_blank"><strong>The LineageOS Project</strong></a></p>

Любой, кто хоть раз устанавливал на смартфон неофициальную прошивку, наверняка слышал про CyanogenMod, самую популярную пользовательскую версию Android. В 2015 году аудитория кастома насчитывала более 50 млн человек.

Авторы прошивки к тому времени основали собственную компанию Cyanogen Inc. Многие аналитики видели в проекте большой потенциал. Но в 2016 году всё пошло наперекосяк. Генеральный директор, которого не устраивал темп развития, в один прекрасный момент повздорил с другими членами команды и ушёл из проекта. Но оставшиеся разработчики не опустили руки. Уже в декабре того же года энтузиасты анонсировали новый проект — LineageOS.

Реинкарнация CyanogenMod живёт и здравствует по сей день. Но, увы, уже не обладает масштабами оригинала. LineageOS работает примерно на 200 моделях смартфонов и насчитывает чуть больше 1,5 млн пользователей. Чаще всего LineageOS устанавливают владельцы гаджетов OnePlus. Что не удивительно, поскольку в прошлом именно эта компания устанавливала на свои смартфоны CyanogenMod вместо стокового Android.

Ubuntu Touch

<p>Фото © <a href="https://ubports.com/foundation/ubports-foundation/foundation-boardmembers" target="_blank"><ins>The</ins></a><a href="https://ubports.com/foundation/ubports-foundation/foundation-boardmembers" target="_blank"> </a><a href="https://ubports.com/foundation/ubports-foundation/foundation-boardmembers" target="_blank"><ins>UBports</ins></a><a href="https://ubports.com/foundation/ubports-foundation/foundation-boardmembers" target="_blank"> </a><a href="https://ubports.com/foundation/ubports-foundation/foundation-boardmembers" target="_blank"><ins>Community</ins></a></p>

Десктопная версия Ubuntu во все времена обладала небольшим, но сплочённым комьюнити. То же касается и мобильной версии этой операционной системы. Несмотря на то что создатель Ubuntu Touch забросили своё детище ещё в 2016 году, поклонники альтернативной операционки до сих пор поддерживают проект на плаву. Последнее обновление, например, вышло меньше месяца назад.

Так как Ubuntu Touch является системой с открытым исходным кодом, её можно портировать на любой смартфон с сенсорным экраном и процессором ARM. Но одному энтузиасту такую работу не осилить. Именно поэтому портирование — процесс небыстрый и недешёвый. Гипотетически богатая Huawei могла бы использовать именно эту ОС, дабы окончательно порвать с Android. Однако это маловероятно. Как минимум потому, что китайцы уже работают над собственным проектом Harmony OS и присматриваются к "Авроре".

С 2013 году ряд производителей выпустил с десяток устройств, которые из коробки работают на мобильной Ubuntu. Последнее, к слову, вышло не так уж и давно: в 2016 году. Им является Meizu Pro 5. Есть также кастомные версии, которые можно установить на некоторые Android-смартфоны. Но их ещё меньше.

PostmarketOS

<p>Фото © <a href="https://postmarketos.org/" target="_blank">postmarketOS.org</a></p>

Ubuntu Touch — скорее мертва, чем жива. Это факт. И без серьёзных денежных вливаний проект не реанимировать. Однако у этой платформы есть более актуальный "родственник" — PostmarketOS, ещё одна мобильная ОС на основе Linux.

В отличие от Ubuntu Touch обсуждаемую платформу поддерживают не 10–15 смартфонов, а около 140 устройств. Список постоянно расширяется. Причём нередко за счёт относительно актуальных моделей. Например, PostmarketOS без проблем встанет на прошлогодний Google Pixel 3 XL, позапрошлогодние Honor 9, Moto G5 и целый ряд актуальных бюджетников Xiaomi.

Хорошим свойством PostmarketOS является универсальность. Платформу можно использовать на нескольких смарт-часах, планшетах, телеприставке Amazon и даже Google Glass. То есть частично PostmarketOS удалось достичь кросс-платформенности, к которой изначально стремились создатели Ubuntu Touch.

Главной особенностью ОС является минималистичность. Интерфейс PostmarketOS — максимально аскетичный. Но в то же время он очень гибкий: энтузиасты с навыками программирования часто настраивают систему под себя. Также PostmarketOS нетребовательна к железу. Базовая версия операционки занимает всего 10 МБ. Именно поэтому "ось" часто используется на старых смартфонах.

"Аврора"

<p>Фото © <a href="http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:TAdviser" target="_blank"><ins>TAdviser</ins></a></p>

Ну и как не упомянуть отечественную разработку, говоря об альтернативах Android. Ведь в последнее время СМИ активно обсуждают потенциальное партнёрство Минкомсвязи и Huawei, в рамках которого китайские смартфоны могут получить российскую ОС вместо американской.

Первым делом отметим, что "Аврора" — не совсем отечественная разработка. Изначально эта платформа называлась Sailfish OS. Её создала финская компания Jolla. В "Аврору" операционка переименовалась в 2018 году после покупки проекта Министерством связи.

Изначально "Аврора" заточена под работу на смартфонах и планшетах. Однако есть возможность адаптации операционки под телевизоры, ПК, ноутбуки, автомобили, измерительные приборы и даже промышленное оборудование. В общем, гибкость нашей ОС ограничивается только прямотой рук и амбициями владельца.

Самой привлекательной особенностью отечественной ОС является совместимость с приложениями Android. В "Аврору" вшит своего рода эмулятор некоторых алгоритмов платформы Google, который позволяет запускать любые файлы с расширением .apk.

После перехода Sailfish под крыло российского ведомства рынок увидел только один смартфон на этой платформе — Inoi R7. В то же время существуют кастомные версии, которые устанавливаются на ряд Android-смартфонов. В их числе несколько устройств Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi, Samsung и даже Google.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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