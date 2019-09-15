Google, подвинься. Операционки, которые Huawei может использовать вместо Android

В Берлине только-только отгремела крупная международная выставка бытовой электроники IFA. В рамках мероприятия Nokia анонсировала ворох новых кнопочных телефонов на KaiOS. Мало кто слышал про эту операционку, но это совсем не мешает ей быть третьей по популярности после Android и iOS. Лайф рассказывает, как так получилось, а заодно вспоминает ещё несколько платформ для смартфонов, которыми пользуются миллионы.

KaiOS

Крайне молодая операционная система. Её релиз состоялся в 2017 году. Как и Android, и подавляющее большинство альтернативных ОС, новинка работает на базе ядра Linux. KaiOS является продолжательницей Firefox OS, которая официально почила в 2016 году.

Вотчиной KaiOS являются, как многие уже догадались, кнопочные телефоны. Но не только Nokia. Существует больше десятка вендоров, которые клепают фичерфоны на этой операционной системе. В их числе французская Alcatel, американская CAT, индийская Jio и не только.

Однако именно выпуск Nokia 8110 сформировал вокруг KaiOS крепкое комьюнити, которое выпустило джейлбрейк. Взлом позволяет устанавливать на кнопочники адаптированные приложения с Firefox OS, а также создавать кастомные прошивки. Самой известной из последних является GerdaOS.

Впрочем, и фирменный магазин приложений — KaiOS Store — располагает клиентами многих популярных и необходимых интернет-сервисов. YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, Google Maps — всё это работает на примитивных кнопочниках.

По разным данным, аудитория этой системы насчитывает от 80 до 100 млн человек. Эта цифра делает KaiOS третьей по популярности мобильной ОС в мире. Ввиду дешевизны телефонов на KaiOS наибольшее число её пользователей сосредоточено в развивающихся странах Азии и Африки. Любопытно, что летом прошлого года на рынке Индии устройства на KaiOS занимали второе место. Операционка для кнопочников уступала Android, но обгоняла iOS.

LineageOS

Любой, кто хоть раз устанавливал на смартфон неофициальную прошивку, наверняка слышал про CyanogenMod, самую популярную пользовательскую версию Android. В 2015 году аудитория кастома насчитывала более 50 млн человек.

Авторы прошивки к тому времени основали собственную компанию Cyanogen Inc. Многие аналитики видели в проекте большой потенциал. Но в 2016 году всё пошло наперекосяк. Генеральный директор, которого не устраивал темп развития, в один прекрасный момент повздорил с другими членами команды и ушёл из проекта. Но оставшиеся разработчики не опустили руки. Уже в декабре того же года энтузиасты анонсировали новый проект — LineageOS.

Реинкарнация CyanogenMod живёт и здравствует по сей день. Но, увы, уже не обладает масштабами оригинала. LineageOS работает примерно на 200 моделях смартфонов и насчитывает чуть больше 1,5 млн пользователей. Чаще всего LineageOS устанавливают владельцы гаджетов OnePlus. Что не удивительно, поскольку в прошлом именно эта компания устанавливала на свои смартфоны CyanogenMod вместо стокового Android.

Ubuntu Touch

Десктопная версия Ubuntu во все времена обладала небольшим, но сплочённым комьюнити. То же касается и мобильной версии этой операционной системы. Несмотря на то что создатель Ubuntu Touch забросили своё детище ещё в 2016 году, поклонники альтернативной операционки до сих пор поддерживают проект на плаву. Последнее обновление, например, вышло меньше месяца назад.

Так как Ubuntu Touch является системой с открытым исходным кодом, её можно портировать на любой смартфон с сенсорным экраном и процессором ARM. Но одному энтузиасту такую работу не осилить. Именно поэтому портирование — процесс небыстрый и недешёвый. Гипотетически богатая Huawei могла бы использовать именно эту ОС, дабы окончательно порвать с Android. Однако это маловероятно. Как минимум потому, что китайцы уже работают над собственным проектом Harmony OS и присматриваются к "Авроре".

С 2013 году ряд производителей выпустил с десяток устройств, которые из коробки работают на мобильной Ubuntu. Последнее, к слову, вышло не так уж и давно: в 2016 году. Им является Meizu Pro 5. Есть также кастомные версии, которые можно установить на некоторые Android-смартфоны. Но их ещё меньше.

PostmarketOS

Ubuntu Touch — скорее мертва, чем жива. Это факт. И без серьёзных денежных вливаний проект не реанимировать. Однако у этой платформы есть более актуальный "родственник" — PostmarketOS, ещё одна мобильная ОС на основе Linux.

В отличие от Ubuntu Touch обсуждаемую платформу поддерживают не 10–15 смартфонов, а около 140 устройств. Список постоянно расширяется . Причём нередко за счёт относительно актуальных моделей. Например, PostmarketOS без проблем встанет на прошлогодний Google Pixel 3 XL, позапрошлогодние Honor 9, Moto G5 и целый ряд актуальных бюджетников Xiaomi.

Хорошим свойством PostmarketOS является универсальность. Платформу можно использовать на нескольких смарт-часах, планшетах, телеприставке Amazon и даже Google Glass. То есть частично PostmarketOS удалось достичь кросс-платформенности, к которой изначально стремились создатели Ubuntu Touch.

Главной особенностью ОС является минималистичность. Интерфейс PostmarketOS — максимально аскетичный. Но в то же время он очень гибкий: энтузиасты с навыками программирования часто настраивают систему под себя. Также PostmarketOS нетребовательна к железу. Базовая версия операционки занимает всего 10 МБ. Именно поэтому "ось" часто используется на старых смартфонах.

"Аврора"

Ну и как не упомянуть отечественную разработку, говоря об альтернативах Android. Ведь в последнее время СМИ активно обсуждают потенциальное партнёрство Минкомсвязи и Huawei, в рамках которого китайские смартфоны могут получить российскую ОС вместо американской.

Первым делом отметим, что "Аврора" — не совсем отечественная разработка. Изначально эта платформа называлась Sailfish OS. Её создала финская компания Jolla. В "Аврору" операционка переименовалась в 2018 году после покупки проекта Министерством связи.

Изначально "Аврора" заточена под работу на смартфонах и планшетах. Однако есть возможность адаптации операционки под телевизоры, ПК, ноутбуки, автомобили, измерительные приборы и даже промышленное оборудование. В общем, гибкость нашей ОС ограничивается только прямотой рук и амбициями владельца.

Самой привлекательной особенностью отечественной ОС является совместимость с приложениями Android. В "Аврору" вшит своего рода эмулятор некоторых алгоритмов платформы Google, который позволяет запускать любые файлы с расширением .apk.