Корпус толще, Face ID быстрее. О чём не рассказали на презентации iPhone 11

Новые смартфоны Apple получили гораздо больше нововведений, чем было сказано на ивенте в Театре Стива Джобса. Рассказываем обо всех изменениях устройств.

3D Touch больше нет Усиленным нажатием команду не задать. Оно заменено долгим нажатием Фото © Twitter / Raymond Wong

На конференции WWDC 2019 Apple сообщила, что в iOS 13 не будет поддерживаться технология 3D Touch. Видимо, отказавшись от неё, компания хочет удешевить себестоимость новых смартфонов.

Face ID стал быстрее на 30% На презентации сказали только сам факт, что он шустрее идентифицирует пользователя Фото © Twitter / Raymond Wong

iPhone с двумя сим-картами в России не будет Версии с двумя слотами будут доступны только в Китае, Гонконге и Макао Фото © Twitter / Ben Geskin

По непонятным причинам компания из Купертино не выпускает версии с двумя слотами по всему миру. Для пользователей односимочных модификаций альтернатива — технология eSIM, с которой можно использовать одну физическую и одну виртуальную сим-карты. В России технология пока не работает.

iPhone 11 Pro и 11 Pro Max длиннее и толще XS и XS Max Корпус новых моделей стал толще, чем у предшественников, из-за размещения более ёмких батарей Фото © Twitter / Raymond Wong

iPhone XS и XS Max сняли с производства. XR будет выпускаться дальше В магазинах можно встретить только остатки последней партии, новых завозов не будет Фото © Twitter / AR7

Параметры новых моделей уже доступны на сайте Apple. Толщина корпусов XS и XS Max — 7,7 миллиметра, у 11 Pro и 11 Pro Max — 8,1 миллиметра, это почти на полсантиметра толще.

Видимо, в Купертино поняли, что долгое время работы без подзарядки важнее тонкого корпуса. iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max работают на один, четыре и пять часов дольше своих предшественников.

К iPhone 11 не прилагается быстрая зарядка В комплекте с удешевлённым смартфоном лежит старый адаптер на 5 Ватт Фото © Twitter / Raymond Wong

На презентации о быстрой зарядке на 18 Ватт рассказали, говоря об iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Только они получат её в комплекте, владельцам бюджетной версии придётся докупать её отдельно.

"Яблоко" в новом месте Логотип компании разместится точно по центру корпуса, а не в верхней части, — из-за большого блока камеры Фото © Twitter / Raymond Wong

Объём оперативной памяти увеличен, сообщил инсайдер @OnLeaks У XS и XS Max было 4 Гб ОЗУ, у 11 Pro и 11 Pro Max — 6 Гб. У XR — 3 Гб ОЗУ, у 11 — 4 Гб Фото © Twitter/Engadget

К iPhone 11 можно подключить две пары наушников одновременно В iOS 13 добавлена функция шеринга звука сразу на две пары Bluetooth-наушников Фото © Twitter / вrandon le proĸтor

Функцию поддерживают три последних поколения iPhone и последние поколения iPad. Поддерживаются не все наушники, только три модели: AirPods, AirPods 2 и Powerbeats Pro.