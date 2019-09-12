Корпус толще, Face ID быстрее. О чём не рассказали на презентации iPhone 11
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3D Touch больше нет
Усиленным нажатием команду не задать. Оно заменено долгим нажатием
На конференции WWDC 2019 Apple сообщила, что в iOS 13 не будет поддерживаться технология 3D Touch. Видимо, отказавшись от неё, компания хочет удешевить себестоимость новых смартфонов.
Face ID стал быстрее на 30%
На презентации сказали только сам факт, что он шустрее идентифицирует пользователя
iPhone с двумя сим-картами в России не будет
Версии с двумя слотами будут доступны только в Китае, Гонконге и Макао
Фото © Twitter / Ben Geskin
По непонятным причинам компания из Купертино не выпускает версии с двумя слотами по всему миру. Для пользователей односимочных модификаций альтернатива — технология eSIM, с которой можно использовать одну физическую и одну виртуальную сим-карты. В России технология пока не работает.
iPhone 11 Pro и 11 Pro Max длиннее и толще XS и XS Max
Корпус новых моделей стал толще, чем у предшественников, из-за размещения более ёмких батарей
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Фото © Twitter / AR7
Параметры новых моделей уже доступны на сайте Apple. Толщина корпусов XS и XS Max — 7,7 миллиметра, у 11 Pro и 11 Pro Max — 8,1 миллиметра, это почти на полсантиметра толще.
Видимо, в Купертино поняли, что долгое время работы без подзарядки важнее тонкого корпуса. iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max работают на один, четыре и пять часов дольше своих предшественников.
К iPhone 11 не прилагается быстрая зарядка
В комплекте с удешевлённым смартфоном лежит старый адаптер на 5 Ватт
На презентации о быстрой зарядке на 18 Ватт рассказали, говоря об iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Только они получат её в комплекте, владельцам бюджетной версии придётся докупать её отдельно.
"Яблоко" в новом месте
Логотип компании разместится точно по центру корпуса, а не в верхней части, — из-за большого блока камеры
К iPhone 11 можно подключить две пары наушников одновременно
В iOS 13 добавлена функция шеринга звука сразу на две пары Bluetooth-наушников
Фото © Twitter / вrandon le proĸтor
Функцию поддерживают три последних поколения iPhone и последние поколения iPad. Поддерживаются не все наушники, только три модели: AirPods, AirPods 2 и Powerbeats Pro.
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Работать технологии позволяет чип U1. Велика вероятность, что она станет доступна к использованию не на старте продаж
Фото © Twitter / Reuters Tech News
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